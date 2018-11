Gartner调查发现亚太地区数字化成熟度已达临界点

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner调查发现,将数字化计划推进至扩展阶段的亚太地区首席信息官的比例已从2018年的19%上升至2019年的31%。

至顶网CIO与应用频道 11月08日 北京消息:全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner调查发现,将数字化计划推进至扩展阶段的亚太地区首席信息官的比例已从2018年的19%上升至2019年的31%。这表明该地区的数字化业务正在趋于成熟,正在从初步试点迈入大规模应用。旨在通过数字渠道增加客户互动的意图是上述扩展的主要推动因素。

Gartner Symposium/ITxpo期间,与会分析师们公布了来自Gartner年度全球首席信息官调查的亚太地区结果。Gartner 2019年首席信息官议程调查(The 2019 Gartner CIO Agenda survey)共收集了来自全球89个国家与地区的逾3000位首席信息官所提供的数据,这些首席信息官覆盖了所有重要行业——其中671位首席信息官来自亚太地区的16个国家与地区,代表着6.1万亿美元收入以及737亿美元IT支出。

调查结果显示,今年,数字化业务已到达临界点。47%的亚太地区首席信息官表示其所在企业已经更改了业务模式或者正在更改过程之中。40%的亚太地区首席信息官表示,不断变化的消费者需求正在推动其业务模式的转变。

Gartner副总裁兼杰出分析师Andy Rowsell-Jones表示:“目前,容量(volume)、范围(scope)与敏捷性(agility)这三大关键领域内的投资及开发已成为扩大规模的支柱。所有领域都致力于鼓励消费者与企业机构进行互动。一般而言,通过数字渠道提供的互动种类越多,则越能吸引消费者,进而降低服务成本。”

Rowsell-Jones先生建议,在这个数字化商业规模快速扩大的新时代,亚太地区首席信息官必须随之改变思维。

稳定的IT预算

调查结果显示,稳步增长的IT预算正推动数字化业务转型。全球范围内的首席信息官预计其2019年IT预算将增长2.9%,而亚太地区一马当先,预计将增长3.5%。但是,相比2018年预测的5.1%增长幅度,今年的IT预算已经大幅缩减。

董事会一般还要求运用一系列关键绩效指标(KPI)来评估数字化转型过程。Gartner调查发现,81%的亚太地区首席信息官主要关注数字化投资回报率(ROI of digital)。

Rowsell-Jones先生认为:“首席信息官应利用其财务资源让2019年成为其业务转型年。积极参与转型讨论,并投入时间、资金与人力来去除转型之路上的任何障碍。如果企业现在在数字化业务方面落后一步,将来可能会陷入严重的竞争劣势。”

亚太地区首席信息官将在2019年投入新资金或追加资金的前五大领域包括:商业智能与数据分析(business intelligence and data analytics,42%);核心系统改进与转型(core system improvements and transformation,33%);人工智能与机器学习(AI and machine learning,33%);网络安全与信息安全(cybersecurity and information security,32%);以及数字化业务计划(digital business initiatives,30%)。

人工智能与网络安全指引首席信息官技术议程

首席信息官议题调查显示,颠覆性的新兴技术将在重塑亚太商业模式的过程中发挥重要作用,因为这将改变所有企业机构的经济状况。34%的亚太地区首席信息官预测人工智能将成为2019年组织变革的最重要的颠覆性力量,进而超过数据与分析,占据榜首位置,而数据与分析目前以26%的比例位居第二。

49%的亚太地区首席信息官已经部署人工智能技术或者在短期内筹划部署,这一比例排在网络安全(cybersecurity,86%)之后。亚太地区首席信息官使用人工智能的前三种方式分别是聊天机器人(chatbots,37%)、流程优化(process optimization,27%)与欺诈检测(fraud detection,20%)。

Rowsell-Jones先生表示:“向人工智能的快速转变表面上看似具有革命性,但采纳率突涨可能反而表明非理性繁荣。虽然首席信息官不能忽视此类技术,但应辨别出轻重缓急。最新的这一批人工智能工具尚未经历其泡沫破裂低谷期。”

Rowsell-Jones先生认为,高度重视网络安全表明有必要构建用以保护其企业机构及客户的数字化业务安全基础(secure base for digital business)。调查显示,45%的亚太地区首席信息官仍肩负着网络安全责任。但是,IT企业机构已无法再单枪匹马地保证网络安全。

诸如钓鱼式攻击这样的社会工程攻击(social engineering attacks)的增加要求所有雇员在更大范围内作出行为改变。在数字化方面表现最佳的24%亚太地区企业机构内,董事会负责网络安全,而非由首席信息官独自承担。尽管如此,首席信息官正在融合各种措施,强化信息处理资产,并尽力影响使用技术之人,针对网络威胁而改善安全状况。

Rowsell-Jones先生指出:“去年,亚太地区首席信息官在扩展其数字化业务方面表现突出,但现在则需更进一步,将不断增长的数字化业务置于稳定且安全的基础之上。他们的成功取决于融合颠覆性新技术与现有投资再平衡的完善战略。”