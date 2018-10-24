Gartner预测2019年全球IT支出将增长3.2%

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至顶网CIO与应用频道 10月24日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2019年全球IT支出预计将达到3.8万亿美元，较2018年预计支出的3.7万亿美元增长3.2%。
Gartner研究副总裁John-David Lovelock表示：“尽管汇率波动和潜在的贸易战仍然影响IT支出的前景，但从所有权到服务的转变正在影响此次预测的各个细分市场。例如，这标志着更多企业使用云服务。这些企业不再购买自己的服务器，而是开始采用云服务。随着企业继续进行数字化转型，这种向‘付费使用（pay for use）’的转型也将持续下去，使企业能够有效应对有关数字化业务的持续、快速的变化。”
2019年，企业软件支出预计将实现最高增长率，达到8.3%（参见表一）。由于更加重视交付更好的客户体验，软件即服务（SaaS）将带动几乎所有软件市场增长，尤其是客户关系管理（CRM）。今年，相比所有其他形式的软件增长6%，云软件的增长将超过22%。ERP、客户关系管理和供应链等核心应用继续占据最大份额，但安全与隐私问题目前最引人关注。88%接受近期调查的全球首席信息官已经部署或计划在未来12个月内部署网络安全技术。
表一、全球IT支出预测（单位：十亿美元）
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2017年支出
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2017年增长率（%）
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2018年支出
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2018年增长率（%）
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2019年支出
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2019年增长率（%）
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数据中心系统
|
181
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6.4
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192
|
6.0
|
195
|
1.6
|
企业软件
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369
|
10.4
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405
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9.9
|
439
|
8.3
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设备
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665
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5.7
|
689
|
3.6
|
706
|
2.4
|
IT服务
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931
|
4.1
|
987
|
5.9
|
1,034
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4.7
|
通讯服务
|
1,392
|
1.0
|
1,425
|
2.4
|
1,442
|
1.2
|
整体IT
|
3,539
|
3.9
|
3,699
|
4.5
|
3,816
|
3.2
来源：Gartner（2018年10月）
2018年，数据中心系统预计将增长6%，得益于增长强劲的服务器市场，该市场去年的支出增长超过10%，2018年将增长5.7%。然而，到2019年，服务器市场将再次下滑，在未来五年内，每年下降1%至3%。因此，这将影响数据中心系统总体支出，在2019年增长放缓，仅增长1.6%。
2019年，IT服务将成为IT支出的主要推动力，2019年市场规模预计将达到1万亿美元，较2018年增长4.7%。全球经济增长预期放缓，加上企业削减支出的内部压力，将促使各企业机构针对业务服务（例如咨询服务）优化外部支出。在Gartner最近的一项研究中，46%的企业机构表示，IT服务与供应商整合是最有效的三种成本优化方法之一。
2019年，全球个人电脑、平板电脑和手机等设备的支出预计将增长2.4%，从2018年的6890亿美元增至7060亿美元。在Windows 10个人电脑硬件升级的推动下，企业部门的个人电脑需求保持强劲增长，这种升级将持续到2020年。然而，个人电脑市场可能会受到英特尔CPU短缺影响。虽然短缺会产生一些短期影响，但Gartner预计不会对个人电脑总体需求造成长期影响。目前预期短缺将持续到2019年，不过英特尔将优先考虑高端CPU和商用个人电脑CPU。在英特尔无法供应CPU的同时，AMD将弥补部分短缺。
Lovelock先生认为：“个人电脑、笔记本电脑和平板电脑已达到一种新的平衡状态。目前，这些市场来自消费者和企业的需求稳定。供应商之间仅存在微妙的技术差异，这迫使他们提供个人电脑即服务（PCaaS），以锁定客户，将其转化为多年经常性收入流并提供新的捆绑服务选项。”
Gartner的IT支出预测基于数千家提供各种IT产品与服务厂商的销售数字。Gartner采用各种主流研究技巧，再以次级研究资源进行补充，以建立一套完整的市场规模数据库，并借此进行预测。
Gartner每季度发布的IT支出预测报告提供了针对软硬件、IT服务与电信等细分市场内IT支出的独特视角。这些报告有助于Gartner客户深入了解市场商机与挑战。
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