Gartner预测2019年全球IT支出将增长3.2%

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2019年全球IT支出预计将达到3.8万亿美元，较2018年预计支出的3.7万亿美元增长3.2%。

至顶网CIO与应用频道 10月24日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2019年全球IT支出预计将达到3.8万亿美元，较2018年预计支出的3.7万亿美元增长3.2%。

Gartner研究副总裁John-David Lovelock表示：“尽管汇率波动和潜在的贸易战仍然影响IT支出的前景，但从所有权到服务的转变正在影响此次预测的各个细分市场。例如，这标志着更多企业使用云服务。这些企业不再购买自己的服务器，而是开始采用云服务。随着企业继续进行数字化转型，这种向‘付费使用（pay for use）’的转型也将持续下去，使企业能够有效应对有关数字化业务的持续、快速的变化。”

2019年，企业软件支出预计将实现最高增长率，达到8.3%（参见表一）。由于更加重视交付更好的客户体验，软件即服务（SaaS）将带动几乎所有软件市场增长，尤其是客户关系管理（CRM）。今年，相比所有其他形式的软件增长6%，云软件的增长将超过22%。ERP、客户关系管理和供应链等核心应用继续占据最大份额，但安全与隐私问题目前最引人关注。88%接受近期调查的全球首席信息官已经部署或计划在未来12个月内部署网络安全技术。

表一、全球IT支出预测（单位：十亿美元）

2017年支出 2017年增长率（%） 2018年支出 2018年增长率（%） 2019年支出 2019年增长率（%） 数据中心系统 181 6.4 192 6.0 195 1.6 企业软件 369 10.4 405 9.9 439 8.3 设备 665 5.7 689 3.6 706 2.4 IT服务 931 4.1 987 5.9 1,034 4.7 通讯服务 1,392 1.0 1,425 2.4 1,442 1.2 整体IT 3,539 3.9 3,699 4.5 3,816 3.2

来源：Gartner（2018年10月）

2018年，数据中心系统预计将增长6%，得益于增长强劲的服务器市场，该市场去年的支出增长超过10%，2018年将增长5.7%。然而，到2019年，服务器市场将再次下滑，在未来五年内，每年下降1%至3%。因此，这将影响数据中心系统总体支出，在2019年增长放缓，仅增长1.6%。

2019年，IT服务将成为IT支出的主要推动力，2019年市场规模预计将达到1万亿美元，较2018年增长4.7%。全球经济增长预期放缓，加上企业削减支出的内部压力，将促使各企业机构针对业务服务（例如咨询服务）优化外部支出。在Gartner最近的一项研究中，46%的企业机构表示，IT服务与供应商整合是最有效的三种成本优化方法之一。

2019年，全球个人电脑、平板电脑和手机等设备的支出预计将增长2.4%，从2018年的6890亿美元增至7060亿美元。在Windows 10个人电脑硬件升级的推动下，企业部门的个人电脑需求保持强劲增长，这种升级将持续到2020年。然而，个人电脑市场可能会受到英特尔CPU短缺影响。虽然短缺会产生一些短期影响，但Gartner预计不会对个人电脑总体需求造成长期影响。目前预期短缺将持续到2019年，不过英特尔将优先考虑高端CPU和商用个人电脑CPU。在英特尔无法供应CPU的同时，AMD将弥补部分短缺。

Lovelock先生认为：“个人电脑、笔记本电脑和平板电脑已达到一种新的平衡状态。目前，这些市场来自消费者和企业的需求稳定。供应商之间仅存在微妙的技术差异，这迫使他们提供个人电脑即服务（PCaaS），以锁定客户，将其转化为多年经常性收入流并提供新的捆绑服务选项。”

Gartner的IT支出预测基于数千家提供各种IT产品与服务厂商的销售数字。Gartner采用各种主流研究技巧，再以次级研究资源进行补充，以建立一套完整的市场规模数据库，并借此进行预测。

Gartner每季度发布的IT支出预测报告提供了针对软硬件、IT服务与电信等细分市场内IT支出的独特视角。这些报告有助于Gartner客户深入了解市场商机与挑战。