Gartner CIO调查：亚太地区的数字化成熟度已经达到临界点

根据Gartner的调查显示，亚太地区有31％的CIO已经将他们的数字化计划推进到了扩展阶段，高于2018年的19％。

至顶网CIO与应用频道 10月31日 编译：根据Gartner的调查显示，亚太地区有31％的CIO已经将他们的数字化计划推进到了扩展阶段，高于2018年的19％。这表明，亚太地区的数字化业务正在日趋成熟，从初步实验走向大规模应用，主要推动力是企业组织有通过数字渠道提高客户参与度的意图。

2019年Gartner CIO Agenda调查收集了来自89个国家和所有主要行业的3000多名CIO受访者的数据——其中671名CIO来自亚太地区，代表着6.1万亿美元的收入和737亿美元的IT支出。

该调查结果显示，数字业务已经达到临界点。有47％的亚太地区CIO表示，他们的企业已经改变或者正在改变自己的商业模式； 40％的CIO表示，不断变化的消费者需求正在推动他们的商业模式发生变革。

Gartner副总裁、杰出分析师Andy Rowsell-Jones表示：“能够支持更大规模的能力，正在这三个主要方面进行投入和开发：数量、范围和灵活性。所有这些领域都旨在鼓励消费者与组织进行互动。通常而言，通过数字渠道可进行的互动种类越多，消费者的参与度就越高，为这些消费者提供服务的成本就越低。”

Rowsell-Jones建议亚太地区的CIO们应该进一步扩展思维，以适应这个数字业务规模快速增长的新时代。

稳定的IT预算

调查结果表明，IT预算的稳定增长将为数字化业务转型提供支持。全球CIO预计，到2019年他们的IT预算将增长2.9％，其中亚太地区以3.5％的增幅领跑。然而，这与2018年预算5.1％的预计增幅有着显著差距。

董事会往往还会要求用一组KPI来衡量数字化转型的进展。Gartner调查发现，81％的亚太地区CIO是用投资回报率（ROI）来衡量数字化转型的。

Rowsell-Jones说：“CIO们应该利用他们的财务资源，让2019年成为他们业务的转型之年。积极参与关于转型的讨论，投入时间、金钱和人力，消除变革的障碍。那些目前在数字化业务方面处于落后位置的企业，未来肯定要面对严峻的竞争劣势。”

2019年亚太地区CIO将把新预算或者额外的资金用于这五大领域：商业智能和数据分析（42％）；核心系统改进和转型（33％）；人工智能和机器学习（33％）；网络安全和信息安全（32％）；和数字业务计划（30％）。

人工智能和网络安全是CIO的优先考虑

CIO Agenda调查表明，颠覆性的新兴技术将在重塑亚太地区商业模式方面发挥重要作用，因为这些技术会改变所有组织的经济状况。亚太地区有34％的CIO预计，到2019年人工智能将成为组织中最具颠覆性的变革技术，领先于数据和分析（26%）排名第一。

亚太地区有49％的CIO已经部署了或者在短期规划中部署人工智能，排在网络安全（86％）之后位列第二。亚太地区CIO使用人工智能的前三种方式分别是聊天机器人（37％）、流程优化（27％）、欺诈检测（20％）。

Rowsell-Jones说：“向人工智能的快速转变从表面来看是具有革命性的，但采用率的提高可能表明这是非理性的繁荣。虽然CIO们不能忽视这类技术，但他们应该要能判断出轻重缓急。最新一批人工智能工具尚未走过‘幻灭之谷’。”

Rowsell-Jones表示，CIO们对网络安全的强烈关注表明，必须为数字化业务创建一个安全基础，以保护组织和客户。调查显示，亚太地区有45％的CIO仍然对网络安全负有责任。但是，仅仅是IT部门是无法保障网络安全的。

社交工程攻击（例如网络钓鱼）的兴起需要所有员工进行更广泛的行为改变。亚太地区数字化表现最佳的组织中，有24%的组织是董事会对网络安全负责，而不仅仅是CIO。尽管如此，CIO们正在采取措施加强信息处理资产，对那些使用技术改善安全性以阻止网络威胁的人们施加影响。

Rowsell-Jones说：“去年亚太地区的CIO在扩展数字化业务方面表现出色，但他们现在必须更进一步，把不断增长的数字化业务建立在稳定安全的基础上。他们的成功取决于采取一项合理的战略，把颠覆性新技术与现有投资的再平衡结合起来。”