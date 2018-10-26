Gartner：ContinuousNEXT是通过数字化转型达成成功的秘诀

在瞬息万变的世界中取得成功的秘诀是采用ContinuousNEXT策略。ContinuousNEXT是Gartner近年推出概念的未来延伸，该策略能够通过数字化转型创造未来发展的动力。

至顶网CIO与应用频道 10月26日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，在瞬息万变的世界中取得成功的秘诀是采用ContinuousNEXT策略。ContinuousNEXT是Gartner近年推出概念的未来延伸，该策略能够通过数字化转型创造未来发展的动力。

首席信息官实施ContinuousNEXT策略的五个必要条件包括：

隐私（Privacy）

增强智能（Augmented Intelligence）

文化（Culture）

产品管理（Product Management）

数字孪生（Digital Twin）

在刚刚举办的Gartner Symposium/ITxpo上，Gartner执行副总裁兼全球研究主管Mike Harris向9000多名首席信息官和IT领导者表示，企业的当务之急是提升应变能力，企业领导者需要采用新实践、开发新功能、创造新的成功之道，而他们需要的正是ContinuousNEXT策略。

Harris先生表示：“数字化转型势不可挡，且正在加速颠覆政府和商业模式。这些新模型重新定义企业机构创建、交付和获取价值的方式，也在挑战首席信息官的经营方式，引进新思维模式和新实践。”

“近三分之二的首席执行官和首席财务官预期商业模式将发生变化，通常原因就是数字化转型。而投资者也鼓励这种变化，他们奖励那些用数字功能包装每一种产品和服务的企业，并且不仅对数据感兴趣，还对利用高级分析和人工智能处理数据的方式感兴趣。领先者以独特和创造性的方式运用技术和信息超越同行。这是他们的独到之处，也是ContinuousNEXT策略一展所长的地方。”

活力（Dynamism）

在瞬息万变的环境中，Gartner的数据科学家们发现，成功最大的因素是企业活力。无论管理模型是松散还是受控，成功的最大决定因素不仅仅是业务，更是活力。活力是以一种新的方式接受变化和采用技术的能力。超过四分之三的企业不具备活力。Harris先生表示：“采用技术的方式很重要，而活力是关键因素。”

隐私（Privacy）

掌握隐私和建立信任的数字连接是实施ContinuousNEXT策略的重中之重。如果首席信息官无法成功地管理隐私，企业的整个数字化转型将面临风险。在越来越多的情况下，隐私加深信任，而信任就是力量。

然而，由于最近出现的安全漏洞，消费者的疑虑越来越重，这也影响了信任。这也是第一次，相当一部分消费者和员工不愿意为了方便而放弃保障、安全和内心的平静。许多消费者要么删除了一些社交媒体账户，要么更新了隐私设置。

Harris先生表示：“首席信息官有责任保护消费者、公民和员工的敏感数据。这意味着让某人负责隐私管理程序，检测并及时报告违规行为，确保个体能够控制自己的数据。这是董事会层面的问题，但仅有不到一半的企业采取了适当的控制措施。”

增强智能（Augmented Intelligence）

增强智能是超越人工智能的一步。例如，越来越多的公众认为，人工智能系统将改变劳动力就业的状况，但Gartner并不认为采用人工智能将对员工不利。

Harris先生表示：“员工与先进的人工智能系统、流程和机器人技术齐头并进，能够使这些工作更有影响力。目前，采用人工智能的公司通常会保留员工的工作岗位，不过会以一种新的形式、甚至让这些工作变得更有意义、回报更高。”

文化（Culture）

企业必须具备富有活力的文化以支持ContinuousNEXT策略。然而，46%的首席信息官认为，文化是达成数字化企业的最大障碍。Gartner分析师表示，改变企业文化不一定非要翻天覆地，也不一定寸步难行。

Gartner研究副总裁、杰出分析师Kristin Moyer表示：“‘入侵’企业文化，从而改变文化。我们所说的‘文化入侵’，并不是指找到可以侵入系统的薄弱环节，而是找到企业文化的脆弱之处，将它们转变成真正且持久的变化。‘入侵’是指采取一些通常被忽视的小动作。成功的‘入侵’也会引发情感反应、立即产生效果，很多人立即就能发现。”

Moyer女士表示，许多首席信息官将70%的时间花在开会和处理电子邮件上，而他们可以取消汇报会，用简报、书面介绍代替会议，以节省更多时间。领导者正在修改决策权限，使其他人主动采取行动。首席信息官应该让“有想法”的人成为其想法的首席执行官。

数字产品管理（Digital Product Management）

数字产品管理是ContinuousNEXT策略的核心任务，其加速采用意味着如果首席信息官不立即行动，他们可能永远追赶不上这一趋势。Gartner的2019首席信息官议程调查显示，表现突出的公司采用以产品为核心的交付（product-centric delivery）的可能性是其他公司的两倍。

Gartner研究副总裁、杰出分析师Mark Raskino表示：“数字产品管理不仅是一种截然不同的IT运营方式，也是一种不同的业务经营方式。当前，最强大的公司已经将数字技术融入到产品中，创造新的管理实践。例如，没人再问亚马逊是一家零售商还是一家科技公司，正因为二者兼而有之，它才成为赢家。特斯拉是汽车行业的科技公司；苹果是科技公司，现在已进入医疗行业。现在，所有行业都离不开数字技术和产品创新。”

Raskino先生表示，产品经理需要运用设计思维和敏捷方法塑造用户体验。分析和连续智能（continuous intelligence）推动产品不断发展，而持续的DevOps提供每周、甚至每天的产品更新。“这就是数字产品管理取代IT项目管理的原因。”

数字孪生（Digital Twin）

通过传感器和计算机建模，数字孪生经常用于管理物理事物（physical things），如喷气发动机和风力涡轮机。然而，数字孪生正在进化，变得更加强大。

Gartner研究副总裁Helen Huntley表示，首席信息官可以为其公司创建数字孪生，Gartner称之为DTO。有了DTO，首席信息官可以虚拟地看到员工如何工作、接触哪些系统和流程；在企业中，工作如何在部门间转移。这就像把工作场所上方的屋顶拿走，直接往里面看一样。

Huntley女士表示：“在DTO的真实场景中，真实的员工与机器一起工作。它能够对实时发生的事情产生连续智能，从而帮助首席信息官为不同的场景建模，随后从中选择一个并在物理世界中实现。”