Gartner：CIO要完成向CDO（首席数字化官）的跨越

今年Gartner《2018年全球首席信息官调查报告》又如期而至，调研涵盖了来自98个国家和15个主要行业的3160个回复，被调研企业总收入达到13万亿美元，IT支出达到2770亿美元。其中有75位CIO来自中国，基本覆盖了调研的所有行业。

至顶网CIO与应用频道 12月20日 人物访谈（文/王聪彬）：今年Gartner《2018年全球首席信息官调查报告》又如期而至，调研涵盖了来自98个国家和15个主要行业的3160个回复，被调研企业总收入达到13万亿美元，IT支出达到2770亿美元。其中有75位CIO来自中国，基本覆盖了调研的所有行业。

而且今年的调研内容在技术之外加重了对CIO角色的讨论，其实CIO的角色定位一直是企业讨论的话题，到现在也依然如此。而在数字化时代，CIO的角色又发生了变化。

CIO正在从交付为主转向业务为主——也就是从控制费用和提高进程转向开发数据、拉动收入和扩展数字化业务。“数字化时代IT部门要做的不仅仅是满足业务部门的需求。”Gartner公司CIO研究总监陈勇认为，业务部门的大部分需求都是在尝试的前提下提出，所以需要IT和业务部门共同协作，并通过建立数字化团队制定整体数字化战略。

Gartner公司CIO研究总监陈勇

突破数字化的临界点

从整体环境看，全球IT预算正在稳步增长，预计2018年会增长3%。其实全球IT预算从2000年开始就在持续增长，随着2008年金融危机后开始逐年递减，2013年跌到最低点，2015年后逐渐回升，今年也达到有史以来的最高点。

其中亚太区是全球IT预算增长最多的地区，尤其是中国在过去5年，每年的IT预算增长都位列全球第一。在企业数字化的投入下Gartner再次提出了CIO的工作变化问题，得到一个共识是95%的CIO认为自己的工作被改变，只是改变的多少不同而已。

Gartner从营销数字化和流程数字化两个方向建立坐标系，目前做的优秀的企业已经达到50%的流程数字化，以及将近40%的营销数字化。陈勇指出，营销数字化包括产品的数字化、渠道的数字化，流程数字化是使用大数据、移动、社交等技术对流程的优化。

从细分行业来看金融服务、媒体、运输等行业的整体数字化进程相对靠前，当然这也和一些行业的特征和投入成正比。紧随其后的是制造、政府、教育等行业，这些传统行业有着较好的信息化基础，也在逐渐跟上数字化的脚步。最后是健康、医疗器械等比较保守的行业，目前的数字化进程相对比较缓慢，其中有安全因素的影响。

在数字化的进程中，企业最愿意使用哪些技术来进行优化企业？Gartner把2015年的提问再次给到了CIO，结果是颠覆性技术已经接近临界点。短期IoT部署计划增长80%、AI增长150%、3D打印增长70%、智能机器人增长33%、对话交互从之前的没有增长到21%。

在2018年，企业主要会在商业智能、云计算、数字化营销和安全上加大投入。虽然CIO对人工智能表现出极大的兴趣，但只有5%的企业会在明年加大投入计划。陈勇认为这和投资的优先级有关，目前企业更偏向在商业智能、云计算、ERP、数据中心、移动化方面投资，而到2020年，预计30%的CIO会把人工智能列入其投资优先级的前五名。

企业的数字化也让95%的CIO认为安全威胁会越来越大，主要有两个原因，第一，越来越多的外部用户访问公司，这让外部安全管理更具挑战；第二、越来越多的设备连接到物联网上，所有的设备都可能增加安全隐患。

践行数字化的团队

上文也提到CIO们在企业数字化过程中角色发生了改变，尤其是数字化领先企业的CIO中84%认为他们的工作被重新定义，可能是新的岗位或新的职责。

Gartner把数字化转型分为无数字化、意向、设计、交付、扩展、收获6个阶段，前4个为初始阶段，后2个为拓展阶段，从调研结果表明大多数企业主要集中在初始阶段，其中设计和交付分别占到28%和26%。

CIO普遍认为阻碍企业开展数字化的主要因素是文化并非IT，因为数字化虽是一个创新的过程，但也伴随着颠覆。陈勇说，很多企业尤其是传统企业缺乏创新的基因，所以在开展数字化上会遇到很大的障碍，包括资源、人才、高层的承诺等问题。

之前评估CIO的标准往往是ERP系统实施的成功与否，而现在所有的衡量指标都和增长挂钩，包括收入增长、商业利润增长、影响商业模式、预算设定、业务敏捷性。

CDO（首席数字化官）的职位也出现在企业中，每个企业中创新职能的部门都各不相同，有的企业是CIO领导，有的是业务部门领导，一般企业中40%的CIO会兼任CDO的职能。

调研显示，93%的领先企业组织架构已经发生改变，企业会组建数字化团队，这是一个由不同技能人员组成的独立部门。陈勇指出，82%的数字化团队是由IT和非IT组成的混合型团队，75%负责企业变革，其中42%向CIO汇报，16%向CEO汇报，12%要对赢利负责。

从中国企业角度来看，谈论成立多学科的数字化团队显然还为时过早，中国企业现在的做法大多是将IT人员分散到各业务部门了解业务需求，IT总部进行整体规划。未来企业也在逐渐规划数字化战略，这也是Gartner所说的双模IT。

组织变革也伴随着岗位的变革，一些新的岗位也由此诞生，主要分为人、数字化、人工智能三部分。

一、用户体验设计：在不同渠道、不同设备上给客户一致的体验；数字化工作场所：年轻的生产力需要数字化的工作环境；语音交互设计：通过语音和设备间进行交互会越来越普遍。

二、API产品管理：越来越多的内外部接口需要进行控制；云架构师：对云架构进行整体规划；大型供应商管理：管理多种不同类型的供应商；数字风险管理：对数字化核心进行管理。

三、CAO（首席智能官）：负责人工智能应用；模型设计：对算法、模型进行设计；机器培训师：使用大数据进行机器学习。