Gartner：企业首席信息官们可能没有注意到即将到来的七大数字化颠覆

Gartner今天公布了七项数字化颠覆，而企业可能还没有为它们的到来做好准备。其中包括了好几类的颠覆，每一类都代表了新的颠覆性公司和商业模式的巨大潜力。

至顶网CIO与应用频道 10月19日 编译：Gartner今天公布了七项数字化颠覆，而企业可能还没有为它们的到来做好准备。其中包括了好几类的颠覆，每一类都代表了新的颠覆性公司和商业模式的巨大潜力。

Gartner的副总裁兼研究员Daryl Plummer表示：“今天的企业和技术供应商面临的最大的挑战是数字化颠覆。” Daryl Plummer表示：“数字化颠覆的虚拟特性使得它们比过去由技术引发的颠覆更难应对。首席信息官们必须与业务伙伴合作，成为识别、优先排序和响应早期指标方面的专家，才能未雨绸缪，应对数字化颠覆。”

Gartner的分析师于星期四在Gartner Symposium/ITxpo大会的活动上介绍了首席信息官们可能会没有注意到的七个重要的数字化颠覆，它们即将到来。

量子计算

量子计算（QC）是一种基于亚原子粒子的量子态的非经典计算。经典计算机使用二进制位操作，其中位为0或1，真或假，正或负。但是，在量子计算中，该位被称为量子位（quantum bit）或qubit。与经典计算的严格二进制位不同，量子位可以表示1或0，或者同时表示部分0和部分1的叠加。

叠加赋予了量子计算机速度和并行性，这意味着这些计算机理论上可以同时处理数百万次计算。此外，量子位可以在被称为纠缠的过程中与其他量子位链接。当与叠加相结合时，量子计算机可以同时处理大量可能的结果。

Plummer先生表示：“今天的数据科学家，专注于机器学习（ML）、人工智能（AI）以及数据和分析，由于经典计算机体系架构的计算限制，根本无法解决一些困难和复杂的问题。其中的一些问题可能需要今天最快的超级计算机花费几个月甚至几年的时间来进行一系列排列，这使得尝试变得不切实际。”Plummer先生说：“量子计算机有潜力在几秒钟内并行运行大量计算。这种计算加速的潜力，以及解决困难和复杂问题的能力，正在引起各行各业的首席执行官和首席信息官的极大兴趣。但我们必须始终意识到围绕量子计算模型的炒作。量子计算非常适合一些特定的问题解决方案，但并不适用于所有的通用计算。”

实时语言翻译

实际上，语言翻译可以从根本上改变全球的沟通。翻译耳塞、语音和文本翻译服务等设备可以实时进行翻译，打破与朋友、家人、客户和同事之间的语言障碍。这项技术不仅可以打破跨文化语言障碍，还可能会破坏语言翻译的工作，让他们成为不再被需要的角色。

Plummer先生表示：“为了应对这种颠覆，首席信息官们应该为在国际工作岗位上工作的员工配备实验性的实时翻译装备，以便进行简化的沟通。”他说：“这将有助于建立多语言学科，以帮助员工更有效地进行跨语言工作。”

纳米技术

纳米技术是在纳米尺度——1至100纳米的科学、工程和技术。该技术的意义在于创造涉及单个原子和分子的解决方案。纳米技术用于在材料科学中创造新的效果，例如自修复材料。在医学、电子、安全和制造业中的应用预示着一个小型解决方案的世界，填补了我们生活的这个世界中的各种空白。

Plummer先生表示：“像其他许多概念一样，纳米技术正在迅速成为一种普遍的概念，但是人们对于这种技术会对整个世界造成何种影响的理解仍然非常少。”Plummer表示：“当我们开始思考能够在纳米尺度进行3D打印这样的应用时，它就有可能推进打印有机材料事业的发展，甚至是由单个干细胞产生的人体组织。3D生物打印已经显示出了远大的前景，而纳米技术正在帮助这一目标的实现。”

群体智能

数字化业务将拓展传统管理方法，使其超越突破点。企业需要根据来自很多不同来源的信息（例如物联网设备）针对不可预测的事件做出实时决策，而这些信息的来源有很多都不在组织的控制之下。人类的行动太慢，独立的智能机器的成本又太高，超大规模架构无法应对变化。群体智能可以以比较低的成本解决这个问题。

群体智能是分散的、自组织的系统（自然的或者是人为的）的集体行为。群体由小型计算元素（物理实体或软件代理）组成，遵循用于协调其活动的简单规则。这些元素可以快速而且廉价地复制。因此，随着需求的变化，群体可以容易地进行放大和缩小。首席信息官们应该开始探索规模管理的概念，特别是在数字业务的场景之中。

人机界面

人机界面（HMI）为解决方案供应商们提供了用创新和多模式体验实现差异化的机会。此外，残障人士可以从针对其需求的人机界面中受益，包括已经在各类组织中使用的那些。技术将为这些人中的一部分提供“超能力”，这会刺激非残障人士使用这项技术才能跟上。

例如，肌电图（EMG）可穿戴设备让用户可以通过使用测量肌肉活动的传感器来使用智能手机和计算机，如果不使用这项技术，这些用户就无法做到这一点。肌肉收缩会产生电信号，这些信号可以从皮肤表面被测量到。传感器可以放置在身体的单个部位或多个部位上，适合于个体。这些姿势再由链接到另一个设备（例如个人电脑或智能手机）的HMI进行解释。使用肌电信号的可穿戴设备已经进入消费市场，并将继续渗透到针对残障人士的设备上。

软件分发革命

软件的采购和获取正在发生根本性的转变。软件的安置、购买和更新的方式现在都属于软件分发市场的范畴。随着亚马逊网络服务（AWS）、微软、谷歌、IBM等云平台的不断增长，以及面向云的产品和服务的不断推出，市场在销售和购买方面的作用正在逐渐增强。云平台提供商们（在不同程度上）意识到在他们自己以及独立软件供应商（ISV）的产品购买和拥有的流程中，他们必须尽可能地消除摩擦，独立软件供应商（ISV，即合作伙伴）或者云技术服务提供商们（TSP）意识到需要覆盖大量而且日益多样化的购买受众。

Plummer先生表示：“建立一个自己的市场或作为第三方市场的供应商参与是一条越来越受欢迎的营销途径。分销商和其他第三方也看到了创造强大生态系统（和客户群）的机会，同时也提高了合作伙伴和技术服务提供商的效率。”

智能手机脱媒

其他设备的使用——例如虚拟个人助理（VPA）、智能手表和其他可穿戴设备——可能意味着人们在未来使用智能手机的方式会发生变化。

Plummer先生表示：“今天，智能手机对于连接和媒体消费至关重要。然而，随着时间的推移，它们将被留在口袋或者背包中，就会变得不那么显眼了。相反，消费者们将使用语音输入和VPA技术以及其他的可穿戴设备的组合，导航到商店或者诸如飞机场、体育馆等公共场所，这样他们就不用一边走在街上，一边紧盯着智能手机的屏幕了。”

首席信息官们和IT领导者应将技术的可穿戴性作为指导原则，并研究和试验可穿戴解决方案，以提高员工效率、增加安全性、改进客户体验并提高员工满意度。