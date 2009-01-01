PC成为制造业工作效率的保护伞

徐工集团各个分公司就犹如一颗颗美丽的珍珠，但想要成为一串项链，就需要一根线"信息化"。信息化包括了软、硬件等各种组合将徐工集团整体的业务、流程、组织架构打通。

至顶网CIO与应用频道 06月22日 北京消息：制造业一直是国民经济的支柱产业，所以提升制造技术实力是当现如今制造企业需要不断探索的方向。"徐工徐工，祝您成功"在天气预报前后经常播着这样一句广告语，从最早的兵工厂到现在工程机械排头兵的徐工集团正是一家不断突破数字化转型带来挑战的代表。

徐工集团的信息化建设同样历史悠久，徐工信息技术股份有限公司总经理张启亮曾说过，“徐工集团各个分公司就犹如一颗颗美丽的珍珠，但想要成为一串项链，就需要一根线"信息化"。信息化包括了软、硬件等各种组合将徐工集团整体的业务、流程、组织架构打通。

PC与高性能PC的组合效应

徐工集团成立于1943年，是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团，其始终保持中国工程机械行业排头兵地位，目前位居世界工程机械行业第5位。

早年间由于各组织机构信息化建设都是独立建设，在2009年集团开始战略经营管控，将信息化整体重建。6年时间里徐工集团实现了全业务的信息化，包括ERP、CRM、MES、BI、全球协同研发平台等系统。徐工集团的信息化已进入创新突破的阶段，成立徐工信息技术服务股份有限公司在新的平台上集中精力应对创新业务带来的挑战。

有了后端的坚实基础，在前端PC这一重要角色也支撑了企业整体的日常办公。甚至在工业4.0时代企业对PC提出了更高的需求，三维图形设计、处理和计算，甚至三维化工厂的建模、碰撞检查等工作中PC都是不可或缺的设备。

徐工集团整体配备了超过一万台电脑，其中包括笔记本、PC、高性能PC。一方面笔记本和PC用作日常办公，一方面作为装备制造企业通过使用高性能PC处理大量的设计、仿真、建模等工作。

徐工集团在采购PC时对于性能需求非常高，尤其在处理器上会选用最新一代英特尔酷睿处理器。徐工信息两化融合部咨询顾问孙长山说，每个工厂在采购PC上都有细化的指标需求，大多都是要求最高配置，但对品牌没有具体限制。根据不同的采购需求，有一次性采购也有分批次采购，更新周期一般在在3-5年。

PC与工作效率强相关

产品选用的材料、产品制造工艺、产品如何使用、用后的废弃物如何处理，工业设计对以上问题均起到决定性作用，其连接了工艺、产品、用户。

无论是工厂还是产品的研发设计，企业研发智能化水平与数字化研发设计工具的应用息息相关。孙长山指出，为了提高工作效率，徐工集团选择使用高性能PC来有效支撑产品概念设计、工程设计、仿真测试、虚拟制造等研发设计的各个环节，辅助全流程的协同工作。

在运行算法复杂、渲染等操作时，普通PC性能显然效率太低。搭载英特尔第六代酷睿i7处理器的PC可最大程度的满足徐工集团设计人员的使用需求，在设计渲染上3D图形质量增强30倍，节省了大约一倍的时间，整体设计周期缩短了将近40%。同时高性能PC拥有比普通PC高2.5倍的性能经过几年的使用仍然可以很好的支持普通员工的工作，徐工集团也会将不能满足设计的高性能PC降级给普通员工继续使用。

有了高效的生产力还要做好良好的运维，虽然徐工集团PC出现的大多是软件和硬件的基础问题，但由于集团整体PC数据庞大，像较大的工厂就有将近上千台PC，这对于运维人员来讲也是不小工作量。

加上徐工集团的厂区分散不同地区，在不同厂区之间存在一定的物理距离，往返维修现场需要很长的时间。目前徐工集团每一个工厂区会配备一到三人的维护人员，如果厂区多个方位同时出现故障，运维人员也分身乏术，很难做到及时响应，所以也会采用一些外包人员辅助运维。

运维大量并发和地理空间两个因素为徐工集团整体的PC管理带来了极大的挑战，徐工集团从软件维修的角度出发，利用基于第六代智能英特尔酷睿博锐处理器的PC可让企业的运维从现场维护走向了自动发现、诊断、排除故障和综合性防护的主动管理之路，无论是远程诊断和管理、事故报警和恢复、软件分发还是系统安全防护与隔离，很多功能都是自动形成。从硬件维修的角度出发，排除员工因操作不当、磕碰等情况造成的损坏，基于第六代智能英特尔酷睿博锐处理器的全新PC每年可以节省上万小时的运维时间，帮助企业增加60%的工作时间。