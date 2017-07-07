IDC发布PC数字化转型定义 商用PC市场新机遇

现如今PC的增长已经趋于平缓，市场需要新型的增长点。在数字化转型大势之下，中国商用PC市场增长的驱动力将从主要依靠“设备换新”，转向“满足数字化转型新需求”，逐步实现由存量市场主导向增量市场主导的转变。

至顶网CIO与应用频道 07月08日 北京消息：现如今PC的增长已经趋于平缓，市场需要新型的增长点。在数字化转型大势之下，中国商用PC市场增长的驱动力将从主要依靠“设备换新”，转向“满足数字化转型新需求”，逐步实现由存量市场主导向增量市场主导的转变。

IDC中国主办的“新定义、再出发——破局数字化转型 发掘终端新能量 ”高峰论坛在北京举行。IDC同时联合英特尔发布《破局数字化转型，发掘终端新能量——驱动中国商用PC市场新机遇》白皮书，针对PC数字化转型给出行动建议。中国市场一线PC厂商悉数到场，共同呼吁行业与时俱进，拥抱PC数字化转型。

随着科技进步，以云计算、大数据、移动应用、社交媒体为代表的数字化技术正在不断改变着人们的工作和生活方式，层出不穷的数字化服务，如智能制造（制造业）、智慧城市（政府）、远程医疗（医疗）、移动支付（金融）、电子商务平台（零售）等，在给消费者带来便利的同时，也正在创造着新一代的数字化产品与服务，重构传统产业价值链，催生全新的数字化经济。

数字化转型该如何做？IDC联手英特尔在高峰论坛上发布的白皮书给出了答案。这份白皮书分析了当前企业数字化转型的必要性，提出了PC数字化转型的定义，分析了企业数字化转型所面临的痛点。既为处于变革机遇期的中国企业的数字化转型提供了行动建议，又启发了PC行业如何发掘新的增长机会。

这是IDC在中国首次发布 PC数字化转型的定义——在转型过程中，PC需要转变角色，从传统的办公生产工具转变成为业务赋能工具，通过在产品形态、计算性能、交互方式、协同扩展能力及安全可靠性等方面的创新提升，切合企业数字化转型所需，驱动业务发展。

IDC中国区助理副总裁王吉平解释了PC数字化转型包括领导力转型、全方位体验转型、信息转型、运营模式转型、工作资源转型。

白皮书建议，数字化转型要取得成功，中国企业应该全面正确理解转型步伐，明确规划转型发展路线；打造战略，业务，技术创新等综合性解决方案；关注数字化原生代员工办公体验，提升员工工作满意度，激发员工创造力；结合企业内部需求和外部资源，对IT技术和PC设备进行升级更新，或引进新兴技术设备，帮助提升生产效率。

IDC中国区助理副总裁王吉平认为：“ PC作为办公生产力工具，帮助员工提升效率一直是其最主要的作用，在企业数字化转型中，PC将继续扮演这一重要角色，并在转型产生的更多细分场景中，依靠高性能完成生产任务；同时，企业的数字化转型将赋予PC转型新定义，PC将跟随企业完成自身的角色转型，与更多新兴设备协同，为员工和企业提供更新的办公体验，持续贡献更高生产力。这将为传统PC市场注入新活力，有望带来转型增量新商机。”

英特尔中国区市场总监张怡璠表示：“中国企业在数字化转型道路上大有可为，PC作为转型赋能工具，将可以扮演重要角色。英特尔愿意与各方一道，持续推动PC数字化转型，为市场增长与经济发展提供新可能新机遇。”

IDC中国区总裁霍锦洁表示：“在数字化转型的大趋势下，中国企业的转型与升级势不可挡。PC必须紧跟甚至引领企业的数字化转型。 PC行业需要一场大变革，以新思维重新审视自身定位，谋求可持续增长。 ”