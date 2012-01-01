数据驱动创新 英特尔助精准医疗驶上普及化快车道

6月22日，主题为 “融合创新方案，芯领精准医疗” 的第三届英特尔生命科学信息技术论坛在京举行。来自政府、医学界、产业界、学术界的代表齐聚一堂，分析数据驱动下的精准医疗现状与挑战，分享全球趋势和新兴机会，共议本土创新与实践。

至顶网CIO与应用频道 06月29日 北京消息：6月22日，主题为 “融合创新方案，芯领精准医疗” 的第三届英特尔生命科学信息技术论坛在京举行。来自政府、医学界、产业界、学术界的代表齐聚一堂，分析数据驱动下的精准医疗现状与挑战，分享全球趋势和新兴机会，共议本土创新与实践。精准医疗已经驶上普及化的快车道，本届论坛公布了一系列精准医疗领域的重要成果，进一步加速精准医疗的普及化进程。

数据驱动精准医疗创新与变革

数据是精准医疗行业发展的“原力”，准确、海量的数据是精准医疗的重要实现条件，如何更有效地汇集、存储、管理和分析数据是精准医疗面临的关键挑战。以数据分析、云计算为主导的IT技术正与生物技术有机融合，从而实现对海量数据的提取和分析等，推动精准医疗的创新和落地。

作为一家数据公司，英特尔在精准医疗领域具有独特价值。通过提供高效的计算、存储和传输技术，包括英特尔至强处理器与至强融核处理器、高速的非易失性内存技术和超高速以太网互联技术等，英特尔与合作伙伴齐心协力实现计算能力的发掘和释放。针对如何进行大规模、安全、高效的数据分析，英特尔还持续为各种分析场景提供算法级的优化、并在FPGA加速引擎方面加速投入，促进机器学习和人工智能技术有效应用在精准医疗中，为精准医疗开辟广阔而充满机遇的航道。

“精准医疗是数据驱动的科学，是生命科学、医学技术和计算技术融合的前沿领域。”英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭表示：“对海量数据和各种形态数据的处理和分析是精准医疗的重点。英特尔是一家数据公司，不断拓展计算的边界，提供大数据、云计算、人工智能以及网络存储等尖端技术，促进精准医疗的大力发展。中国在精准医疗的发展走在世界前列，英特尔与产业链伙伴携手创新的空间巨大。”

英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁 杨旭

创新成果推动精准医疗普及化

在中国，精准医疗已经成为国家层面推动和市场力量主导的一个新兴行业。英特尔相信，中国正立于精准医疗的潮头，具备得天独厚的发展土壤。在数据的推动下，企业、医生、医院、基金组织和政府部门将紧密合作。英特尔正与中国的合作伙伴加速精准医疗的变革与普及，本届论坛发布了一系列创新成果。

·博德研究所、英特尔、华大基因、阿里云和浪潮，联合宣布推出BIGstack解决方案和GATK中国社区。博德研究所开放了GATK4的源代码，并与英特尔携手利用英特尔CPU、Omni-Path Fabric和SSD开发了名为博德-英特尔基因组学堆栈（BIGstack）的突破性架构。华大基因将采用最新的GATK工具，并与阿里云合作，使客户能够在华大基因在线平台上访问GATK4、博德的工作流管理系统Cromwell以及WDL（工作流定义语言）。BIGstack——这个交钥匙解决方案将作为参考设计，通过原始设备制造商（OEM）和系统集成商来提供，浪潮是中国首家提供这个交钥匙解决方案的OEM合作伙伴。GATK中国社区将为生态系统合作伙伴提供技术支持，这些合作伙伴致力于基于GATK4、Cromwell和WDL的研究和应用。

·英特尔与上海市儿童医院宣布启动儿童健康协作云中心，这是一个开放式平台，是双方针对儿童遗传基因组研究和数据交换应用于临床的范例。在合作伙伴的共同努力下，这个最佳数据交换框架已在上海市儿童医院、联盟医院和上海交大生物医学转化中心上线。上海市儿童医院和联盟医院利用该框架，在不同站点之间对儿童发育迟缓案例进行基因变异识别和比较。

·诺禾致源与英特尔宣布成立基于RSD的可扩展基因组学中心。诺禾致源也开始使用基于英特尔BIGstack基因组的解决方案，其中采用了最新的英特尔CPU、NVMe和更先进的RSD设计，通过提高大规模数据处理能力以满足全球化、可扩展基因组数据中心模式的需求。

·华大基因推出采用英特尔FPGA的基因组一体机。英特尔和华大基因联合设计基于FPGA的基因组数据分析一体机。基于FPGA的基因一体机加速了基因分析流程，提供更高的计算性能和更低的能耗，满足中国基因组学研发对基因组数据处理的最新要求。

·基因组一体机联合实验室宣布成立。它是英特尔精准医疗伙伴计划的下属联盟，浪潮、UEC、华大基因、聚道科技、阿里云、Falcon和安诺优达与英特尔合作，为医院和研究机构客户开发基因组学设备，以便处理本地数据分析需求，并提供更好的用户体验和出色的性能。英特尔支持基因组学设备联合实验室的成员，在BIGstack参考设计的基础上构建自己的解决方案，联合实验室将提供包括至强E5 V4、SSD、OPA和FPGA在内的全新英特尔架构产品和技术。

英特尔医疗与生命科学集团亚太区总经理 李亚东

英特尔医疗与生命科学集团亚太区总经理李亚东表示：“对于目前取得的一系列创新成果和实践进展，我们感到很兴奋。英特尔有信心跟合作伙伴一起，实现‘2020年，一天内完成基因数据的收集、分析和解读’的愿景，推动精准医疗走好每一步，更要在普及化上越走越快，让健康与你我同行。”