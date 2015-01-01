专家面对面：技术趋势如何重塑IT部门结构

如果企业层级中有任何人要习惯于改变，那就应当是首席信息官（CIO），CIO在摩尔定律中首当其冲。但是在未来几年，从机器人技术到人工智能的新兴技术将大大改变IT部门的结构，使其无法被现今的标准所认可。

如果企业层级中有任何人要习惯于改变，那就应当是首席信息官（CIO），CIO在摩尔定律中首当其冲。但是在未来几年，从机器人技术到人工智能的新兴技术将大大改变IT部门的结构，使其无法被现今的标准所认可。

与CIO、行业分析师、未来学家和IT招聘公司的访谈描绘了一个规模较小，自动化程度更高的IT部门。新模式下将会看到许多手动任务消失，而业务流程重新设计等某些技能则会重新出现。还将看到公民技术专家的兴起，他们将承担起曾经需要程序员知识的职责，以及软技能在传统上技术工艺知识占统治地位的部门越来越重要。

Gartner的研究副总裁Tanan Tan引用了2016年Gartner的一项调查，其中80％的CIO和IT领导人调查了其组织在10年内需要的技能和知识与现在几乎没有什么相似之处。

她说：“他们现在必须开始规划，考虑他们需要什么技能，以及如何获得这些技能。”

事实上，CIO不用等待十年才能看到对IT部门结构的改造。许多技术的影响——特别是自动化软件测试、机器人过程自动化（RPA），无代码/低代码平台和AI——已经被感知。例如，自动化测试相当普遍，而其他变更（如RPA和AI）尚未对IT运营施加最大的影响。

环境挑战促使CIO创造更灵活、更流畅的IT部门，能够吸收技术变革浪潮，处理新的员工需求并满足总体业务目标。

洛杉矶市首席信息官Ted Ross说：“IT人员需要知道如何执行新技术，支持以前的技术，并始终关注业务的价值。这是一项很高的任务，但这是一个令人兴奋的事情。”

现在的未来：测试自动化进入了前列

未来已经到了软件测试领域。市场研究公司Dimensional Research于2016年12月对700名软件质量专业人士进行了调查，发现其中约三分之一的人员在大多数或全部自动化测试环境中工作。在2015年的调查中，四分之一的受访者报告了大部分或全部自动测试环境。这两项调查均由Sauce Labs Inc.（一家自动测试供应商）委托进行。

Dimensional Research首席研究员Diane Hagglund表示，使用大部分或全部手动测试的软件质量专业人员的百分比在两次调查中保持稳定在40%以上。这意味着测试自动化的上升主要来自第三组：受访者在2015年投票中报告了50/50分的自动化和手动测试。

Hagglund说：“如果扩大趋势，那么致力于自动化的人们将会一路走来。他们开始看到投资回报率，开始做更多的事情。”

自动化的动力正在扰乱测试行业，创造新技能的需求。而对于手动测试仪的需求可能会下降，Hagglund建议测试自动化工程师的需求正在增加。她回顾了最近与一位CIO的谈话，透露发现这些工程师可以证明是一场斗争。

“现在很难雇用那些人，”她说。

Hagglund表示，测试自动化工程师需要做更多的写测试脚本的工作。许多关键属性属于软技能类别。例如，测试工程师需要了解组织的软件开发过程中的缺陷以及相应的设计测试的错误。

Hagglund表示，他们还需要创建具有用户体验的测试： “你真的打败了一段代码，并知道你的客户体验是否会好起来吗？”

三级通讯公司首席信息官Atilla Tinic表示，该公司正在投资一个自动化测试套件。该公司经营许多综合应用程序——引用、订购、履行和计费系统——支持各种电信产品。自动化旨在简化测试这些端到端系统的过程。

Tinic解释说：“从报价到现金流程的测试很繁重。”

自动化正在改变第三级通讯公司的IT部门结构。首先，自动化使测试更接近开发功能，Tinic说，过去几十年来，测试一直是IT组织中的一个离散的团队，根据对需求的理解，运行自己的测试场景。现在，目标是让测试团队与捕获用户故事的分析师携手合作，从用户的角度来描述软件功能。

“我们应该尽可能地自动化这些用户故事的测试场景，”Tinic说。

自动化正在改变三级通讯公司测试团队的动态和IT部门的结构。随着手动测试的大量消除，测试人员可以在不同的开发团队中部署更大的灵活性。与此同时，Tinic旨在改变遵循组织结构图的观念，并保持严格的报告结构。

无代码，以及公民技术专家的到来

在开发领域，没有代码平台的兴起也承诺重塑IT部门的角色。没有代码平台针对企业用户，并提供无需编程知识创建应用程序的能力。它们是公民技术人员的关键工具。

Intellyx总裁Jason Bloomberg是一家专注于敏捷数字转换的行业分析和咨询公司，他表示，没有代码的历史可以追溯到Microsoft Access——一个数据库以及相关的开发工具，让业务用户创建应用程序。Access在1992年首次亮相。

Bloomberg说，“最新一代的无代码技术”是Access类固醇。但是，具有拖放简单性的平台最终可能会生成有助于影子IT问题的应用程序，他补充说。

CIO和IT部门的工作是寻找方法来适应公民技术人员而不会造成应用程序混乱。

“现在的挑战是，我们如何从无代码中获得价值？”Bloomberg指出，“我们希望赋予公民开发者权力，但是我们需要保持安全性和合规性，确保多个部门的一致性，而不是多余的投资。”

Tinic表示，CIO需要考虑公民开发商的到来，他称之为“重新定义影子IT的好办法”。他说，IT部门的责任是推进标准和架构，避免独立应用的扩散。

例如，这些标准和框架可能会将特定的数据存储库指定为企业的单一来源，或者要求开发人员针对需要产品支持的应用程序对单个目录进行服务调用。

“我们正在建设一个生态系统，生态系统中的每一个平台都有其作用和责任，”Tinic说。

Ross说，他喜欢让企业用户数字化和改进业务流程的想法。但他表示，没有代码应用可以在可扩展性和功能方面达到顶峰。他认为业务用户可以在一个无代码平台上构建，并发现自己的应用程序超出了可以有效完成的任务。另外他补充说，安全和数据质量问题也可能出现。

当用户开发的应用程序达到上限时，IT需要在那里提供“更大更强大的平台”，Ross说。例如，一个达到极限的无代码应用程序可以迁移到更广泛的IT支持的CRM系统中。

Bloomberg表示，他认为IT部门变得更加成为服务提供商和促进者，提供公民开发商可以在安全和合规的限制条件下进行混合搭配的资源。

他看到了IT和技术人员之间的分离。

他说：“人人都在数字化的IT领域。随着时间的推移，传统IT人员与公民开发商或公民整合者的作用的区别将会更少。”

低代码和未来的软件开发

Bloomberg说，与没有代码平台相比，低代码平台针对专业开发人员，旨在从他们接管设置集成，构建接口和类似日常任务的基本技术。

在短期内，低代码平台是“为开发人员提供免费的开发工具，这对于组织来说价值不是很高，对于开发人员来说尤其有趣。”

据Bloomberg，在这一点上，低代码正在帮助企业保留和激励开发商，而不是取代开发商。他说，IT部门从来没有足够的优秀开发人员和低代码，让组织将其分配给更有成效的活动。

然而，低代码和无代码的增长最终可能对IT部门结构产生更多印象。

“随着时间的流逝，随着这些平台的成熟，真正的问题是为什么我们需要企业中的专业开发人员，”Bloomberg说，“企业开发人员越来越成为一个代码低的角色，其编码部分越来越少。”

虽然没有代码/低码士兵，行业对传统开发商的胃口依然健康。

IT招聘公司Robert Half Technology的高级执行总监John Reed说：“开发人员对技术部门的需求仍然很高。虽然有其他选择，技术领导者仍然寻求经典的发展技能。”

Reed引用了Robert Half的招聘计划调查显示，39%的CIO在网络开发技术市场上占有一席之地，32%的公司正在寻求移动开发方面的专长。

Bloomberg表示，IT部门仍然需要专业的技术人员，他们了解企业集成的内在变化以及利用安全基础设施的专门知识。

他说：“它仍然是一个专门的技能，但它正在从能够编码的角度上脱离出来。”