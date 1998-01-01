企业并不怕尝新 业务变革的技术们

企业运用信息技术取得成功的案例不在少数，通过加快内部流程、减少单位产出的投入以及帮助企业更好地开展业务以提高内部效率。而且现在云计算、大数据、人工智能等深入应用已经对企业产品服务有着突破性的变革。

至顶网CIO与应用频道 06月14日 北京消息（文/王聪彬）：麻省理工学院斯隆管理学院副院长黄亚生曾说，“一旦你因为下了正确的赌注而闻名，其他每个人都想跟着做同样的事情。”

企业运用信息技术取得成功的案例不在少数，通过加快内部流程、减少单位产出的投入以及帮助企业更好地开展业务以提高内部效率。而且现在云计算、大数据、人工智能等深入应用已经对企业产品服务有着突破性的变革。英特尔正通过从云到端的全栈实力，以创新技术和领先的解决方案，推动零售、医疗和金融等行业的中国企业将数据转化为发展动力，积极驱动业务变革。

企业并不怕尝新

英特尔联合经济学人智库（The Economist Intelligence Unit, EIU）对中国350家金融、零售和医疗等行业企业进行了调查，发布《弥合新技术范式的差距》调查报告，包括采用技术解决方案改善产品或服务所持的态度、计划和战略。本次调查重要发现包括：

超过三分之二的公司表示，对于在产品和服务中使用新技术，他们有着清晰的愿景和战略。

一些传统行业的战略和目标处于政府所有权的指导和掌控之下。

对新技术的吸收，很多是通过与技术公司的合作来推动的。

灵活的金融科技公司对传统金融企业造成了刺激，他们意识到有必要加大技术采用的力度。

面对竞争，自认有创新精神的某些零售业公司会利用自身专长，提供线上和线下购物和供应链的集成解决方案。

医疗行业的主要技术目标是改善就医体验。

经济学人智库分析师王丹表示，现在一个新范式正在兴起：将云计算、大数据和远程连接等尖端技术直接融入产品和服务本身。这正在改变公司产出的本质，帮助他们进入新市场并取悦客户，以及在某些情况下为全新的商业模式奠定基础。新范式的主要挑战来自于将新技术整合到产品和服务中，之后是规避风险和行业合规。

“运用云计算、大数据、人工智能等新技术驱动企业未来的发展和变革与英特尔的数据战略不谋而合。”英特尔行业解决方案集团中国区总经理梁雅莉表示指出，到2020年全球联网智能设备数量将达500亿个，中国数据总量将达到8000EB。

英特尔行业解决方案集团中国区总经理梁雅莉

英特尔一直致力于发挥自己的技术和生态的优势，积极与医疗、零售等行业的合作伙伴写作创新，通过不断积累的领先技术和创新能力，为各行业进行业务转型和创新提供驱动力量，积极助力中国企业制胜未来。

万达“创新商业模式+科技能力”的双轮驱动

创立于1998年的万达集团现在已布局商业地产、文化、网络科技、金融四大产业。其中万达网络科技集团是一家实业+互联网大型开放型平台公司，拥有数字商业、智慧生活、金融科技、公有云服务四大业务板块，运用大数据、云计算、人工智能、场景应用等技术推动实体产业数字化升级，为实体商业创造新价值，为用户提供极致生活体验。

业界都在提“互联网+”，万达网络科技集团的口号是“实业+互联网”。万达网络科技集团总裁助理兼大数据中心总经理、首席架构师蔡栋说，万达网络的发展以核心业务与科技力量双轮驱动。

万达网络科技集团总裁助理兼大数据中心总经理、首席架构师蔡栋

创新商业模式

横向打造智慧生活生态圈: 通过对实体商业的全面覆盖，建立以互通、高效的新商业为核心，以公共服务和网络金融服务为增值的创新商业模式。

纵向贯穿全流通环节：逐步实现制造、物流、销售、消费环节的全面打通

科技能力

围绕区块链、人工智能、大数据、物联网支撑当前业务发展创新的发展思路，全面提升科技创新能力。

万达集团拥有国际UptimeT4（Design+Op）的数据中心及建设的所有IP。2017年3月万达集团与IBM达成战略合作，通过此次合作，中国企业将获得相关的IBM云基础架构即服务、平台即服务(IaaS 与 PaaS)以及IBM Watson、区块链和物联网等先进技术。

同时万达网络正在通过分布在全国的万达广场为节点打造全中国最大的、连接所有万达广场及飞凡商业联盟伙伴广场的光纤网络，建成最大、最快的商用区块链网络之一。

在技术上万达主推“AB2C”即AI+BigData+Blockchain+Cloud，而且这些技术已经深度的融合到万达海量的业务场景中。

其中在区块链的联盟链应用上，万达正在评估英特尔Sawtooth Lake的区块链技术。蔡栋认为，区块链有三个核心技术问题，第一、延时，私有链基本可以达到几毫秒、几十毫秒，联盟链会更长；第二、吞吐量，基于拜占庭算法做到1000-2000GBS，目前正在研究FPGA在加解密上进行加速；第三、分布式数据库，因为商用区块链项目的数据量远远大于比特币，所以必须使用分区模式。