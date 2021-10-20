SOLIDWORKS 2022发布，目标未来五年业绩增长三倍

SOLIDWORKS在新一年又实现了增长，而且是全面增长，不仅仅在三维设计，这也是因为客户需求的变化，SOLIDWORKS基于三维设计将产品延伸到数据管理、分析、标准化等领域。

SOLIDWORKS在新一年又实现了增长，而且是全面增长，不仅仅在三维设计，这也是因为客户需求的变化，SOLIDWORKS基于三维设计将产品延伸到数据管理、分析、标准化等领域，通过3DEXPERIENCE平台更多的产品组合帮助企业效益不断提高。

达索系统SOLIDWORKS大中华区销售副总裁吴俊杰表示，SOLIDWORKS整个发展趋势已经跨过疫情的影响，保持了双位数的增长。

达索系统SOLIDWORKS大中华区销售副总裁吴俊杰

SOLIDWORKS 2022功能改进

SOLIDWORKS 2022增加了多项新工作流程、新功能和性能改进，帮助创新者以更智能、更快速的方式开展工作，用更少的步骤在更短的时间内开发出更优异的产品。

SOLIDWORKS 2022新增功能包括：

在装配体与零部件设计、图纸细节标注、仿真和产品数据管理方面提供新的工作流程和功能增强。

在零部件方面提供混合建模和标准化外部线程创建等新特性。

用户界面增强了快捷方式栏、配置管理、几何公差等功能。

在处理大型装配体、导入STEP、IFC和DXF/DWG文件、图纸细节标注和管理产品数据时，质量和性能得到了提高。

自动装配性能优化，无需人工干预模式和设置。

提高显示响应速度和质量，提供当下最优异的图形处理性能。

访问3DEXPERIENCE平台的协作数字环境，推动创新，并提高决策质量。

访问基于云的3DEXPERIENCE Works扩展应用组合，包括用于设计、工程、仿真、制造和治理的扩展应用程序。

正式推进3DEXPERIENCE平台

企业对于创新的需求越来越高，不单单只是设计，很多企业都会考虑如何高效的实现数字化、管理和运营。

现在用户可借助SOLIDWORKS 2022充分利用达索系统3DEXPERIENCE平台的协作功能，通过与3DEXPERIENCE Works解决方案组合的连接提升自身的竞争优势。

吴俊杰表示，这也是公司的战略转型，按照企业的发展阶段去推荐3DEXPERIENCE平台，确保客户理解其价值，同时也在动员代理商。

目前已经有一些企业通过SOLIDWORKS采购了3DEXPERIENCE平台，同时SOLIDWORKS和达索系统通过报备体系进行售卖，SOLIDWORKS的渠道可以进一步提高销售效率。

3DEXPERIENCE平台可以在本地部署，也可以基于云提供，企业可以全面考虑是否使用云。

五年三倍增长的目标

2016年到2020年SOLIDWORKS的营收增长了三倍，展望了未来吴俊杰又制定了未来五年营收增长三倍的目标。他表示，未来将持续拓展代理商，五年后实现12000人服务中国市场，帮助民营企业转型升级。

SOLIDWORKS和CATIA两个品牌在市场上的基础很好，两个领域的代理商重叠率只有10%，所以SOLIDWORKS现在的新架构是确保两个品牌在民营企业领域都能够保持增长要求，更重要的是确保将高端分析和高端数据管理带到民营企业。

民营企业在使用高端分析产品时，会出现价格高和人才不足的挑战。吴俊杰也在思考民营企业如何使用高端分析，除了代理商的支持，希望更多借助社群生态效应推进，通过组织交流学习活动，帮助企业理解和应用。

同时SOLIDWORKS在人才储备上也在构建学习生态，通过与学校进行合作，让更多学生在在校期间可以获得产品认证，更快的积累行业经验。

未来在高科技、医疗、航空航天，工业设备、环保、服装、包装、家电也将持续的拓展新客户。