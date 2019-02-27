SOLIDWORKS World 2019：3DEXPERIENCE.WORKS实现计划、设计、模拟、制造的统一平台

使用SOLIDWORKS通过想法构建模型，模拟生产出最终产品的例子可以说比比皆是，SOLIDWORKS正不断让梦想成为现实的可能性和可行性。

至顶网CIO与应用频道 02月27日 评论分析（文/王聪彬）：

艺术家、学生、制造者正在引领这场工业的复兴！

在SOLIDWORKS World 2019上，定制吉他公司Lava Drops邀请吉他手使用SOLIDWORKS xDesign设计定制创意电吉他进行了现场演奏。

像这样使用SOLIDWORKS通过想法构建模型，模拟生产出最终产品的例子可以说比比皆是，SOLIDWORKS正不断让梦想成为现实的可能性和可行性。

当然，为了建立可持续的未来，需要的不仅仅是强大的工具。达索系统SOLIDWORKS首席执行官Gian Paolo Bassi表示，我们还需要知识、技术诀窍、合作、市场。

达索系统SOLIDWORKS首席执行官Gian Paolo Bassi

3DEXPERIENCE平台连接设计和制造两个闭环

达索系统一直希望通过3DEXPERIENCE平台衍生的价值推动工业复兴，而SOLIDWORKS在近几年最大的变化也是转换到3DEXPERIENCE平台。

“我们需要一本新书和一种新的思维方式、工作方式和联系方式，对于SOLIDWORKS而言3DEXPERIENCE平台就是这本新书。”Gian Paolo Bassi说道。

3DEXPERIENCE平台整合了从设计到制造整个流程中涉及到的所有环节，其可以将模型直接从SOLIDWORKS共享给任何地方的任何人进行查看、编辑等操作。而且可以通过App访问模型，使用AR显示，甚至与开发人员进行视频协作。

达索系统SOLIDWORKS 研发副总裁Manish Kumar表示，目前90%的客户的设计过程和制造过程没有形成流程的打通，3DEXPERIENCE则可以将两个独立的闭环打通，形成一个连续的业务循环。

3DEXPERIENCE.WORKS整合带来的价值

客户需求正日益复杂和苛刻，设计已经成为多学科的工种。在SOLIDWORKS WORLD 2019上发布的3DEXPERIENCE.WORKS正是扩展到3DEXPERIENCE平台上的新型业务解决方案，其全部通过云来服务，覆盖了计划、设计、模拟、制造四个领域。

通过SOLIDWORKS的易用性和简洁性，3DEXPERIENCE.WORKS集成了达索系统品牌的强大功能，包括ENOVIA、SIMULIA、DELMIA（IQMS）等应用。

3DEXPERIENCE.WORKS以全新的方式将品牌汇集在一起，创建专注于用户的解决方案组合，在单一平台将社交协作与设计、仿真、制造、ERP等功能结合。“3DEXPERIENCE.WORKS的所有产品是完全整合和兼容的。” Gian Paolo Bassi说，设计、分析、加工、数据管理都在同一个平台，实现无缝的集成。

这也极大的方便了用户采购和使用，客户在SOLIDWORKS之外，想要获得其他服务时，就可以通过3DEXPERIENCE.WORKS来寻找产品，而不是重新寻找购买和实施渠道。

Gian Paolo Bassi表示，SOLIDWORKS会依然专注于设计，如果客户需要设计之外的工具，我们现在则能为客户提供更多的选择，带来整合的价值。

而且为了让中小企业和用户更容易使用，3DEXPERIENCE.WORKS通过一系列精细化和简单易用的应用程序组成，通过模块化的设计让用户在不同时段选择不同模块满足需求。

IQMS的加入实现一体化的服务

2018年12月，达索系统宣布收购企业资源规划（ERP）软件公司IQMS，同时集成到云端3DEXPERIENCE平台，此次在会上也宣布IQMS将更名为DELMIAWORKS。

对于进入ERP领域，SOLIDWORKS可以说考虑已久。Gian Paolo Bassi表示，之前很多客户都在咨询除了设计以外在制造上是否有解决方案，所以IQMS的收购可以帮助SOLIDWORKS在行业中做的更深。而且IQMS同样聚焦中小企业，一方面在客户群上吻合，一方面又补充了原有的客户，这也促成了两者的融合。

其实市面上不乏大大小小的ERP软件，但是IQMS和SOLIDWORKS通过整合实现了数据的无缝对接，将设计与制造流程真正联系起来。

而且IQMS覆盖了ERP和MES，无疑增大了SOLIDWORKS的服务内容。达索系统大中国区专业渠道销售副总裁吴俊杰认为，SOLIDWORKS是从PLM走向ERP，这和传统的ERP厂商发展路径有所不同，现在有了PLM、ERP、MES实现了一个很好的一体化。

SOLIDWORKS对于中国的要求是尽快展开IQMS相关业务，但在中国IQMS几乎是从零开始，并不是一个大众所熟知的品牌。SOLIDWORKS也将在CAD和非CAD团队外增加第三个团队，同时加快IQMS的渠道布局，以迅速进入市场。

吴俊杰也提到客户对于供应商的信任，SOLIDWORKS给客户的信心不仅仅是买卖关系，而是达成一个战略合作，因为带动合作伙伴不仅仅是软件要好，还要有良好的运营和价值观，SOLIDWORKS用25%工具、25%服务、25%和客户达成长期合作、25%社群文化构成了一个有机的整体。