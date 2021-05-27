SOLIDWORKS平台为先，以终为始地与客户交流

2020年是艰难的一年，虽然有疫情和云端业务过渡期，SOLIDWORKS还保持了整体2%的业务增长。

从SOLIDWORKS World 2019开始，SOLIDWORKS就已经将产品整合到3DEXPERIENCE平台，即3DEXPERIENCE Works，目前其已经包括设计与工程、仿真、生产与制造、数据管理、以及市场与销售五大领域。

经过2020年，可以看到客户对于3DEXPERIENCE平台的接受程度非常高。从2020年SOLIDWORKS云端收入来看，第一季度比2019年全年云端收入还要高，第二季度是第一季度的两倍，第三季度是第二季度的两倍，第四季度是第三季度的一倍多，根据2021年第一季度云端收入，预测今年将比2020年在云端收入上增长6-7倍。

“2020年SOLIDWORKS的战略是平台为先。”达索系统SOLIDWORKS首席执行官Gian Paolo Bassi表示，我们的战略是从产品思维过渡到平台思维，逐步帮助现有客户或者未来客户从桌面迁移到云端，在平台上为客户提供更多、不同的应用，帮助业务成长。

SOLIDWORKS向云端迈进

2020年是艰难的一年，虽然有疫情和云端业务过渡期，SOLIDWORKS还保持了整体2%的业务增长。

今年SOLIDWORKS发布了两个新角色，3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers，主要针对自己做生产和制造的创客用户；3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students，学生也可以通过很便宜的价格，在云端进行设计，但作品不能用于商业用途。

目前全球SOLIDWORKS有60%的客户在续订合约期内，云的模式也给了客户更多的选择。当然，Gian Paolo Bassi也提到，SOLIDWORKS会保持不同的策略，不会急于完成商业模式的转变，未来本地应用和云应用会维持相当长一段时间，客户既可以选择本地应用，也可以扩展到云端应用。

在向云转型上，SOLIDWORKS为客户提供了三种方式，第一，从本地版SOLIDWORKS连接到云端，可以继续使用本地版，也能享受云端的服务；第二，从本地版升级到云端应用，除了具备SOLIDWORKS原有的功能外，还包括数据管理、协同作业与未来设计的工具，3DEXPERIENCE SOLIDWORKS；第三，企业可以直接使用云端应用。

目前看到，更多的企业选择第二种模式，将近有65%的SOLIDWORKS客户通过连接器将本地应用升级到云端应用，使用协同作业、数据管理，以及更高级的仿真工具。

Gian Paolo Bassi表示，首先SOLIDWORKS要以设计为先，平台上的五个云端应用都可以完善云上的设计，当然在云上也有一定的挑战，需要提供和本地版一样的流畅使用体验。

云把差异化拉得更大

“2020年对我们来说是最精彩的一年。”达索系统SOLIDWORKS大中华区销售副总裁吴俊杰（CK Goh）说道，2020年SOLIDWORKS不仅通过直播同合作伙伴保持紧密的联系，同时开展了很多公益活动，最终大中华区实现了两位数的增长。

去年，SOLIDWORKS 2021增强了设计、文档、数据管理和验证的功能及其工作流程，当然最大的亮点还是提供三种实现桌面到云的转型。

对于平台战略，吴俊杰认为，云能把差异化拉得更大，因为SOLIDWORKS同合作伙伴有着非常紧密的合作关系，而且向云转移并没有造成业绩的下滑。

SOLIDWORKS之前通过“三三五”维护服务包获得了很多客户的续订，这主要是针对本地版的客户。吴俊杰表示，“三三五”主要强调合作模式的长期性、战略性、针对性，对于本地转型云端没有冲突，重点在于未来3年、5年，SOLIDWORKS如何通过合作伙伴帮助客户响应外界环境的变化。

主要可以从四个方面理解客户为什么需要“三三五”，第一，对内帮助企业提高效益；第二，对外帮助企业抓住竞争优势，拉近与竞争对手的距离；第三，帮助企业打造品牌；第四，帮助企业实现创新。

同时，两年前SOLIDWORKS收购了IQMS，也就是现在的DELMIAWORKS，这也标志着SOLIDWORKS从PLM延伸到MES和ERP，通过代理商的进一步合作，基于SOLIDWORKS的商业模式能够给予客户更大的信心。

未来SOLIDWORKS在产品发展上，首先，将加强云端应用的开发，在两个纯云应用3D Creator与3D Sculptor的基础上，新增5个新的角色；其次，在仿真最新产品线中加强多学科相关角色，例如流体、电磁仿真等相关的应用；最后延伸产品线到制造全流程，在设计、研发、分析、加工到数据管理等领域具备全方面的应用。