SOLIDWORKS 2021从产品到平台更好地支持创新

虽然受到疫情的影响，但是SOLIDWORKS的业务增长并没有落下，前三季度实现了超过20%的增长，而且今年预期也将完成去年定下的销售指标。

每年SOLIDWORKS新产品发布会上，达索系统SOLIDWORKS大中国区专业渠道销售副总裁吴俊杰都会带来业务双位数增长的好消息。

今年也不例外，虽然受到疫情的影响，但是SOLIDWORKS的业务增长并没有落下，前三季度实现了超过20%的增长，而且今年预期也将完成去年定下的销售指标。

SOLIDWORKS大中国区专业渠道销售副总裁吴俊杰

最新发布的SOLIDWORKS 2021，增强了设计、文档、数据管理和验证的功能及其工作流程，帮助用户更快地完成工作。SOLIDWORKS 2021包括众多的性能增强和功能扩展，比如SOLIDWORKS社区在2月举行的3DEXPERIENCE World 2020大会上提出的前10项功能增强需求。性能增强更多针对零件和装配设计、产品下载、绘图、图形和数据管理，使文件的操作和工作流程更快速。

SOLIDWORKS 2021的功能扩展还包括改进装配简化、更灵活的部件设计、更健壮的仿真，以及为SOLIDWORKS爱好者提供的用户体验和众多的装配建模。

事实上SOLIDWORKS每年都会有几百项更新，这些都是客户最迫切的需求。达索系统大中国区技术总监胡其登表示，SOLIDWORKS经历了20多年的发展，功能已经相对完善，新版本主要在效率和性能两个层面进行提升。

胡其登还提到，机电一体化是未来的趋势，因为未来的产品都是智能产品，所以在电气功能上也进行了增强。同时SOLIDWORKS 2021很多功能都是针对中国客户进行的升级，也称为“中国元素”。

达索系统大中国区技术总监胡其登

其实，在SOLIDWORKS World 2019上，SOLIDWORKS就已经接入到3DEXPERIENCE平台，发布了3DEXPERIENCE WORKS这一扩展到3DEXPERIENCE平台上的新型业务解决方案。现在SOLIDWORKS 2021用户可以通过连接3DEXPERIENCE WORKS产品组合来扩展自身能力，以应对从设计到制造的更多挑战，并加快基于云的协同创新。

这也是SOLIDWORKS成立以来最重要的一次转型，从产品到平台，从桌面应用到云端集成应用、从分散的文档到组织有序的信息、从分离的用户到紧密连接的组织、从以CAD为中心到从设计到制造的全流程。

目前与3DEXPERIENCE平台相连的SOLIDWORKS的特别版本现在有三个软件包可供选择，即3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard（标准包）、Professional（专业包）和Premium（白金包），它们是桌面版本的镜像。用户可以使用SOLIDWORKS桌面应用，同时加上3DEXPERIENCE平台的云服务，使工作更具协作性和移动性。

SOLIDWORKS的这种连接版本提供了嵌入式数据管理，消除了过时或丢失的文件，并自动更新软件和数据。所有用户都在同一个版本上工作，点击一次即可离开/调用3DEXPERIENCE WORKS产品组合的所有高级应用。

而且3DEXPERIENCE SOLIDWORKS解决方案内含云端工业设计和机械设计模块，并专为移动设备进行优化，从而让自动化设计与协同工作可随时随地展开。

SOLIDWORKS在中国一直推行打造品牌渠道、塑造规范和互利的商业环境两大策略。今年的渠道战略也将有两大目标，第一，渠道代理商向服务于主流制造企业的咨询服务提供商转型，实现从产品到方案，功能培训到咨询服务的转型；第二，利用达索系统的平台和方案帮助主流制造企业实现全面数字化转型。

随着3DEXPERIENCE SOLIDWORKS的逐步落地，中国SOLIDWORKS的渠道伙伴也已经做好了迎接新平台的准备，这也是一次前所未有的全新机遇。