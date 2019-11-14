SOLIDWORKS在中国：做强渠道，为行业赋能

对于过去一年SOLIDWORKS在中国的表现，CK表现出兴奋，这是“轻松”的一年，截至2019年9月份，SOLIDWORKS总营收增长率增长18%，而距离年度目标22%，比肩而立。

至顶网CIO与CTO频道 11月14日 北京消息（文/黄当当）：穿过一条古董弄堂，在一个叫鸿禧嘉慧的佛教文化会所里，一场中式下午茶之约，却让人喝出了一个烦恼俱消的清凉世界。

这是我第一次见到“CK”，他是达索系统SOLIDWORKS大中国区专业渠道销售副总裁吴俊杰，我与他的对谈正是在SOLIDWORKS 2020中国发布会结束后。

达索系统SOLIDWORKS大中国区专业渠道销售副总裁吴俊杰

对于过去一年SOLIDWORKS在中国的表现，CK表现出兴奋，这是“轻松”的一年，截至2019年9月份，SOLIDWORKS总营收增长率增长18%，而距离年度目标22%，比肩而立。

而那个曾一度让中国市场“头疼”的软件续订问题，亦在CK带领下，用“三三五”计划攻克。 三三五其实是三年、五年服务项目的打包。在计划推出的同年，SOLIDWORKS软件续订增幅超过30%，如今这个势头一直在延续。

SOLIDWORKS在市场树立了良好的口碑，一方面自然是全面优秀的“硬核”产品，另一方面则是专业的服务团队及完善的售后，如何在中国开疆拓土，我们与CK聊了聊这些年SOLIDWORKS在中国的“酸甜苦辣”。

做强渠道，时代的“使命感”

在当今IT时代，如果感受不到新技术带来的挑战，那么这家企业就“危险”了。对于SOLIDWORKS来说早已认识到：如果只是单纯卖一个CAD产品，或者卖一个解决方案，这并不足以支撑公司的发展。

这就意味要“转变”。

SOLIDWORKS采用的是渠道商业模式，所以销售团队的大部分精力都放在了与渠道“打交道”——搭建布局、做培训以及相关服务。应对新技术导入，不仅要求SOLIDWORKS内部销售转变，更需要代理商朝着“服务型咨询”转型。

如果只在“一亩三分地上自己耕耘”，那样既没视野，又没愿景。

与时俱进，也让CK与他的团队思考出做事的方向：怎样帮助代理商，以合理的成本来导入，在面对客户时体现服务的价值，不仅卖软件，更是卖方法论。

欣慰的是，在CK带领下，渠道规范成为SOLIDWORKS核心竞争优势之一。在2017年，CK团队进行了结构调整，拆分为了“CAD”与“非CAD”两个部分，并围绕不同的职能推进业务的展开。

正如CK说道，“有些人要看见才会相信，而有些人因为相信才看见”。而他属于后者，要创造价值的服务，而不是滥用自己的时间，就像达索系统的“使命”。

教育的苦，跪着也要走完

“世上本无路，走的人多了，便成了路。”这句话出自鲁迅的作品《故乡》里的一句话，用于SOLIDWORKS探索教育这条路，再适合不过了。

早在9年前，在竞争对手纷纷对高校捐赠CAD软件时，教育市场被“侵蚀”，这对SOLIDWORKS来说，并不是一个好消息。教育市场的艰辛，让SOLIDWORKS只能换道耕耘。

在不破坏生态环境的前提下，最终让SOLIDWORKS另辟蹊径，从课件着手，差异化服务不再是纯卖产品，而是从学校角度出发研发符合他们需求的课件内容。达索系统SOLIDWORKS大中国区高级教育经理王天虎和他的团队下定决心，要带动一拨人，打造一个教育专属的社群。

当然，这还不够，就像“再好的技术如果老师不会，那好的技术又烂到路上了。”

如何用完全工业化的技术，利用工业数据来打造精品课，更重要的环节则在“授之以鱼”的“授”，即老师。因为他们多数一直在学校的教学环境，并未实际深入到工业层面，这个“断层”也会让学生与真正的工业实践相脱节。

而SOLIDWORKS希望能够把工业设计融入到教与学中，打造一个开放式的创新环境，做以下五件事：一发布平台，二培训老师，三课程开发，四搭建仿真实验室，五响应国家大力发展“1+X”证书制度。

所谓“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”。

王天虎表示，如今，SOLIDWORKS在教育市场的占有率基本上已经超过所有同行的总和，每100个孩子里大概有70个都在使用达索系统SOLIDWORKS。未来，SOLIDWORKS在教育行业还有一个更长远的远景，即与代理商一起合作，真正解决学生就业“最后一公里”。

进阶的「SOLIDWORKS 2020」

任何一次成功，永远都不是一个人在战斗。SOLIDWORKS渠道在前线奋斗，SOLIDWORKS工程师们在幕后操刀软件每一次近乎微小与近乎极致的体验改进。

SOLIDWORKS 2020中国发布

回到产品，SOLIDWORKS 2020带来了哪些更新？其实有很多。

l SOLIDWORKS 2020在改进性能的同时推出了全新功能和工作流，用户可通过多种方式提升日常运营的系统性能，简化工作流程，并可无缝连接到3DEXPERIENCE，将其设计从桌面扩展到云端，再进一步扩展到制造生态系统，主要改进功能包括：

l 全新出详图模式与工程图加速：新的出详图模式便于用户在几秒内打开自己的图纸，同时保留在图纸中添加和编辑注释的功能。用户如需对大型装配体图纸，或多页、多配置抑或是大量占用资源的图纸略施编辑，出详图模式将提供极大的帮助。

l Make Part Flexible是一种全新功能，帮助用户在同一装配体内，不同条件下显示同一部件。例如，同一个弹簧在同一个装配体内存在两次，但处于压缩和非压缩两种状态。Make Part Flexible适用于多种设计应用，如弹簧、风箱、铰链、密封圈以及任何能折曲或改变状态的部件。

作为对SOLIDWORKS PDM的改进，SOLIDWORKS电气连接器和新增的SOLIDWORKS PCB连接器可提供完善的电子设计及其数据管理功能，包括安全存储、针对所有用户数据的索引和版本控制，同时强化ECAD和MCAD团队间的协作。

达索系统SOLIDWORKS首席执行官Gian Paolo Bassi

达索系统SOLIDWORKS首席执行官Gian Paolo Bassi表示，当SOLIDWORKS产品组合通过3DEXPERIENCE平台将这种功能扩展到云端，打造了世界唯一一款综合性数字体验平台。这一平台为用户运用达索系统平台化产品组合搭建了一座桥梁，助力发现发明、创造、协作与生产的新途径。

后记

在中国，有句古话叫不积跬步无以至千里，阐明了日积月累的细小变化可以引起深远的系统变化，创新赋能传统行业的每一个微小改变都蕴含着巨大意义，亦是达索系统SOLIDWORKS的深知与解读。

对于SOLIDWORKS来说，与其关注产品本身不如关注它所传递的体验，售卖单一的产品或者解决方案早已不是其战略重点，而围绕创新平台打造一个与用户、合作伙伴共荣的产业生态，才是SOLIDWORKS的战略核心所在。