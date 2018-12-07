 SOLIDWORKS 2019构建完整生态解决设计挑战

2017年SOLIDWORKS业务增幅超过30%，今年业务也达到双位数增长。达索系统大中国区专业渠道销售副总裁吴俊杰指出，这也验证了“三三五”计划的成功，在续订和软件销售上都实现大幅增长。

至顶网CIO与应用频道 12月07日 人物访谈（文/王聪彬）：2017年SOLIDWORKS业务增幅超过30%，今年业务也达到双位数增长。达索系统大中国区专业渠道销售副总裁吴俊杰指出，这也验证了“三三五”计划的成功，在续订和软件销售上都实现大幅增长。

SOLIDWORKS在中国有两大策略，第一、打造品牌渠道；第二、塑造规范和互利的商业环境。SOLIDWORKS非常重视客户的需求，以及代理商的成长。近日，达索系统宣布推出SOLIDWORKS 2019，其可以充分发挥设计和制造资源的生产效率，从而更快、更经济的开发出更好的产品。

达索系统大中国区专业渠道销售副总裁吴俊杰

从设计到制造全覆盖

SOLIDWORKS 2019适用于3D设计与工程应用组合，其增强功能和新功能可帮助数百万创新者改进产品开发流程，加速产品投入生产。

SOLIDWORKS 2019在性能、创新、细节、生态上都进行了大幅提升。

性能：提供高性能的视图操作，无需设置大型装配体特别模式，全视角展示，支持高端图形显示硬件；

创新：增强触摸设备的用户体验，支持更多草图实体类型，手写尺寸标注，随时随地编辑和导航设计；

细节：更快创建设计，焊件结构系统，导入Mesh文件的增强，将外观转换为几何体；

生态：完整的从设计到制造流程解决方案

在达索系统3DEXPERIENCE平台的支持下，SOLIDWORKS 2019可支持从设计到制造的完整流程，以应对复杂的设计挑战，协助推进工程领域的细节工作。新功能让产品开发团队更好地管理大量数据，并获得更完整的数字化设计。此外，SOLIDWORKS 2019还可提供新技术和工作流程、改进协作，在设计与工程过程中实现沉浸式的互动体验。

“机电一体化在今年有着很高的市场需求，客户还提出了希望新版本可以更多满足中国的特殊需求。”吴俊杰说道，中国市场整体氛围呈良性发展，代理商环境也比较规范。

全产品线的服务拓展

SOLIDWORKS非常明确自己的客户群，即民营企业，其主要集中在自动化设备和工程机械领域。SOLIDWORKS通过本地合作伙伴满足客户的信息化需求，打造长期的合作关系。

目前SOLIDWORKS拥有将近1700个社群，将近120家合作伙伴。吴俊杰也提到，现在企业的趋势是不仅仅购买CAD，同时也在购买PDM等软件来构建整体的信息化，目前已经有20%的代理商有能力提供SOLIDWORKS全产品线服务。

吴俊杰表示，代理商一定要了解客户对信息化需求，再连同SOLIDWORKS一起为客户提供解决方案，帮助客户解决实际的业务问题。

对于中国企业续订意识不强的问题，“三三五”计划引导客户进行持续的合作，通过长期合作提升更大价值，产生良性循环。而且“三三五”在合作伙伴的盈利和客户的利益之间实现了彼此的监督。

同时SOLIDWORKS创新日也把SOLIDWORKS 2019快速的推向市场，48天走过47个城市，举办101场活动，包括47家合作伙伴、6903名参与者、3758家参会公司。

未来SOLIDWORKS还会持续收集SOLIDWORKS社区的意见和反馈，并对SOLIDWORKS进行功能的增强和创新。