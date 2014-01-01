Gartner：亚太地区CIO走在IoT、AI等颠覆性技术的前沿

根据Gartner对CIO的年度调查，亚太地区的CIO在采用物联网（IoT）、人工智能（AI）和对话接口等颠覆性技术方面要快于全球其他地区的CIO。

至顶网CIO与应用频道 11月01日 北京消息： 根据Gartner对CIO的年度调查，亚太地区的CIO在采用物联网（IoT）、人工智能（AI）和对话接口等颠覆性技术方面要快于全球其他地区的CIO。

有43%的受访者表示，他们已经部署或者正在短期规划部署物联网技术（全球比例是37%），部署AI的比例是37%（全球是25%）。投资对话接口、虚拟现实和增强现实的比例分别是28%（全球是21%）和20%（全球是17%）。有13%的受访者已经采用了区块链或者分布式记账技术，相比之下全球的比例是9%。

Gartner副总裁、知名分析师Andy Rowsell-Jones表示："亚太地区拥有一些非常成功的、创业的数字化企业以及知名的制造企业、金融服务企业、采矿业、政府机构以及高等教育机构。这些都推动了亚太地区的技术采用曲线。"

Gartner这次对全球3160位CIO进行了调研，其中包括亚太地区17个国家的537位CIO（其中113位是来自于澳大利亚和新西兰），代表了近3.4万亿收入/公共预算，以及490亿美元的IT支出。

CIO角色的变化

此次调查显示，有95%的CIO预计他们的工作将由于数字化发生变化或者融合。虽然世界级IT交付仍然是他们的既定工作，但是占用CIO的时间会越来越少。受访者认为，CIO角色的两大转变，首先是成为变革的领导者，其次是承担越来越广泛的责任。不可避免地，CIO的工作将超越传统交付的角色，延伸到其他业务领域，例如创新管理和人才开发。

Rowsell-Jones表示："CIO工作的性质已经从负责交付的高管角色，转向IT业务高管的角色，从控制成本和工程流程，转向推动收入和利用数据。领导者们正在迅速扩大数字化业务，对于那些不想被淘汰的CIO们，今年和2018年将成为他们的决定性时刻。"

这次调研结果显示，亚太区的CIO们正在越来越多地在传统IT之外的业务领域承担角色，但是仍要远远低于全球其他地区的同行们。有44%的受访者负责数字化转型（全球是55%），有37%的受访者负责创新（全球是54%），有17%的受访者负责企业变革（全球是28%）。

Rowsell-Jones表示："特别是在亚洲某些地区，CIO们很难在IT这个狭窄范围之外获得其他权利。不过，这并不意味着他们应该放弃他们实现企业变革的责任。"

企业IT预算的增长

据Gartner调查发现，亚太地区的CIO预计他们的预算将增长5.1%，高于全球平均的3%。在澳大利亚和新西兰，CIO们预计IT预算平均增长3.2%，高于去年预期的2%。

"今年，随着企业数字化的进展，整个亚太地区的IT预算增长非常抢眼，"Rowsell-Jones这样表示。

在亚太地区，CIO正在从数字化试水转向数字化扩展。然而，这些早期数字化试水项目与已经实现数字化扩展的企业之间存在壁垒。只有15%的企业实现了数字化扩展，3%已经处于获得成果和调整优化他们数字化战略的阶段，这与全球其他地区的同行是持平的。

主要的障碍似乎是组织文化，有42%的亚太CIO提到这一点（全球是46%），其次是人才短缺（24%）和资源短缺（19%）。

"CIO需要目前存在的文化行文和未来的国家愿景是什么。在这个过程中，他们必须意识到现有文化优势是什么，将文化优势作为'下一个篇章'，而不是大规模的改造，要尊重员工的贡献，邀请他们参与数字化变革的旅程。" Rowsell-Jones表示。