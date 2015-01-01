3000多位CIO证实：数字化正在使CIO职责发生变化

Gartner一年一度对CIO的全球调查显示，CIO的角色正在从交付主管转向业务主管，从控制成本和工程流程，转向推动收入和利用数据。

至顶网CIO与应用频道 10月06日 编译：数字化和技术创新正在改变着CIO工作的本质。领导者们正在迅速扩大其数字业务，对于那些不甘落后的CIO们来说，今年剩下的这几个月和2018年将成为他们的决定性时刻。Gartner一年一度对CIO的全球调查显示，CIO的角色正在从交付主管转向业务主管，从控制成本和工程流程，转向推动收入和利用数据。

Gartner分析师在近日举行的Gartner Symposium/ITxpo上公布了调查结果。2018 Gartner CIO Agenda Survey收集了全球98个国家所有主要行业的3160位CIO的数据，这些CIO们代表着接近13万亿美元的收入/公共部门预算，以及2770亿美元的IT支出。出于调查目的，受访者被分类为在数字化方面领先的、典型的和落后的执行者。

调查结果显示，有95%的CIO预期他们的工作将由于数字化而发生变化或者重新混合。虽然IT交付管理是固定的，但是占用CIO的时间越来越少。受访者认为，CIO角色最大的两大变化，首先是成为变革的领导者，其次是承担更多、更广泛的职责。CIO的工作将不可避免地从传统交付角色，扩大到其他业务领域，例如创新管理和人才开发。

Gartner副总裁、智能分析师Andy Rowsell-Jones表示：“随着数字化业务的开展，智能设备和先进分析等颠覆性技术的普及，CIO的角色必须有所成长和发展。”虽然交付仍然是CIO工作的一部分，但是未来将更加重视实现更广泛的业务目标。

对各种趋势做出回应

调查显示，大多数CIO认为不久的将来各种技术趋势——特别是网络安全和人工智能——将会给他们的工作带来巨大变化。2018年，网络安全将继续威胁全球格局，有95%的CIO表示他们预计网络安全威胁将不断增加，影响他们的企业组织。

Rowsell-Jones表示：“调查发现，针对这些问题，数字安全在CIO的议程上居高不下，有35%的受访者表示他们已经投资了和部署了数字安全措施，有36%的受访者还在规划实施某种形式的数字安全。CIO还越来越多地在他们的组织内采用人工智能。主要来说，最初AI主要用于改善客户体验或者打击欺诈行为。”

调查发现，CIO将人工智能、其次是数字安全和物联网列为最难以实施的技术。调查对象发现，最常见的痛点是这些技术（特别是人工智能）要求有新的技术，其中一些技术是难以找到的。

调查发现，实现增长是CIO们（26%的受访者）在2018年的头等大事。使用数字化产品和服务将带动新形式的收入、商业价值、客户和公民的参与。对CIO来说，他们面临的挑战是如何成长到可以实现这种范围和规模经济。

Rowsell-Jones表示：“CIO们正经历着从数字化试验到数字化扩展。然而，这些早期数字化试验与那些已经实现数字化规模之间存在一个壁垒。也许最大的阻碍因素就是组织文化。CIO们需要找到目前存在的文化行为以及未来国家愿景是什么。这样他们就必须意识到现有的文化优势，将文化变革作为‘下一个篇章’，而不是大规模的替代，尊重员工的贡献，并邀请他们参与转型之旅。”

角色定义——专注于IT之外

调查发现，有至少84%的CIO负责传统IT之外的业务领域，最常见的就是创新和转型。当被问及他们的成功标准时，有CIO表示，他们已经接近一个理想的分水岭，也就是他们更多地关注业绩指标，而不是IT交付。根据CIO们的反馈，最理想的平衡是56%的指标与业务成果相关（例如收入增长、业务利润和影响业务的战略），44%是与IT交付相关。

调查发现，与三年前相比，CIO把更多的时间花在业务经营的方面。事实上，来自顶级机构的CIO们在执行领导力方面最多花费四天时间。一个企业数字化业务越成熟，CIO汇报给CEO的可能性越大。

与此前调查不同的是，受访者被要求列出最能体现差异化的技术（前几年被问及的是投资水平）。商业智能（BI）和分析仍然排名最靠前，领先者最有可能将其视为战略性技术。

Rowsell-Jones表示：“这个新的重点意味着CIO们有机会更深度地参与这些体现差异化的技术项目中。数据和洞察推动数字化产品和服务的创建、交付和生命周期。在用户交付背景下的信息流可以为各方提供更好的参与和价值创造。分析将CIO和IT组织连接在一起，成为他们培养新关系的一部分。”

承担新的角色

79%的CIO表示，数字化业务正在让他们的IT部门更好地“为变革准备就绪”，意味着现在是对IT部门实施变革的好时机，这也将让CIO新角色的过渡变得更轻松。

CIO新角色的第一个部分，就是打造通过支持数字化生态系统扩展企业数字化业务所需的实力。这意味着在数字化团队结构中注入新的人才资源。一些CIO倾向于单独创建一支数字化团队，也有一些CIO让他们日常的IT和企业工作变成数字化的。不过，有71%的CIO们有单独的数字化团队来帮助他们扩展数字化项目。这些团队通常是汇报给CIO的，不过领先者与其同行之间的最大区别就是这些团队的CEO汇报关系。

Rowsell-Jones最后表示，“数字化的影响是深远的。不能低估数字化对CIO工作以及对IT部门本身的影响。在这个新世界中，CIO的成功并不取决于他们构建了什么，而是他们整合的服务。IT部门将从制造者转变为采购者，CIO将成为服务调配的专家。不过，真正的发现结果是，这个趋势正在发生，CIO们必须开始扩大他们的数字化业务，从现在开始变革他们自身的工作。”