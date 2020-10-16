Strategy Analytics：Li-Fi（可见光通信）竞争激烈，零售，仓储，医疗和健康行业前景光明

Strategy Analytics物联网战略服务最新发布的研究报告《Li-Fi（可见光通信）在IoT通信的应用》指出，到2025年，Li-Fi（可见光通信）市场收益将有可能达到96亿美元。

Strategy Analytics物联网战略服务最新发布的研究报告《Li-Fi（可见光通信）在IoT通信的应用》指出，到2025年，Li-Fi（可见光通信）市场收益将有可能达到96亿美元。

Li-Fi是光学无线通信（OWC）的衍生技术，它使用LED进行数据传输，并使用光电二极管进行数据接收。 Li-Fi使用部分可见光谱以提供高速通信，就像Wi-Fi使用无线电波一样。 Li-Fi是双向无线系统，可通过LED或红外光传输数据。与使用射频的Wi-Fi不同，Li-Fi技术需要带有芯片的光源才能通过光波传输信号。这提供了对无线网络的替代或补充。

Li-Fi是一种颠覆性的技术，它可能会影响许多行业。它为物联网带来了机遇，包括工业4.0应用，照明行业的照明即服务（LaaS），智慧交通系统，智能城市和健康监控。

Strategy Analytics企业与物联网服务执行总监兼报告作者Andrew Brown表示：“由于存在替代技术，因此我们对未来Li-Fi行业大规模收益的预测持怀疑态度。 Li-FI技术具有缺点，例如要求视线，成本高，生态系统有限以及照明行业以外的所有主要OEM缺乏整合。但是，Li-Fi的优点使其适合某些环境，例如免牌照，提供非常高的带宽并可以在现有照明的任何地方安装。

Andrew Brown补充道，“我们认为市场仍处于起步阶段，但前景光明。就细分市场而言，采用Li-Fi技术最多的垂直行业是那些已经使用智能照明设置的行业，例如零售或仓储以及教育机构，比如新加坡共和理工学院。”