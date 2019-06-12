Strategy Analytics：2024年5G将占无线服务收益的26％，但不会带来任何行业增长

Strategy Analytics的服务运营商战略服务的最新预测报告《全球蜂窝市场：5G前景光明，但总收益和利润持平》指出，2024年5G将占无线服务收益的26％，用户相关的5G订阅量将达到9.24亿，但该份额不会提升停滞不前的全球无线市场的整体表现。

至顶网CIO与应用频道 06月12日 北京消息：Strategy Analytics的服务运营商战略服务的最新预测报告《全球蜂窝市场：5G前景光明，但总收益和利润持平》指出，2024年5G将占无线服务收益的26％，用户相关的5G订阅量将达到9.24亿，但该份额不会提升停滞不前的全球无线市场的整体表现。报告预测，随着网络覆盖率提高，手机价格下降，用例成熟，5G市场将在2021年开始发力。

虽然一些市场通过4G服务增加了收益，但全球的长期前景仍然是大多数国家发现4G充其量只是对运营商之间竞争压力推动的消费者预期的缓冲——更多的数据流量而每月花费更少 。 2012年至2018年，当4G从所有移动用户的4％增长到全球的61％时，而服务收益增长不到1％。 5G的影响将会同样令人失望。

Strategy Analytics服务运营商团队总监Phil Kendall表示，“我们对早期5G的推出计划几乎没有任何建议，任何支付5G premium的意愿都可以附加到服务元素，而不是设备元素。 一旦5G设备价格在2021年开始下降，那么运营商面临的挑战将是如何将更广泛部署的5G网络带来的大量的额外容量的变现。 如果运营商能够成功执行基于需求的消费者5G动机细分，他们将会因此成功，而不是竞争谁拥有最快的网络和最大的数据流量计划。”

Strategy Analytics全球无线业务高级副总裁David Kerr补充说：“到2024年底，4G LTE网络将拥有超过60亿的用户，占所有无线用户的三分之二以上。 在首次推出5G服务之前甚至同时，4G LTE平台需要相当长的时间才能演变到LTE-Advanced和LTE-Advanced Pro。 LTE继续拥有光明的未来，非洲和中东的大部分地区仍然依赖于此。”