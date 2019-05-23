Strategy Analytics：物联网和联网设备达到220亿台，但收益在哪里？

Strategy Analytics联网家庭设备（CHD）研究服务发布的最新研究报告《全球联网和物联网设备预测更新》指出，截至2018年底，全球联网设备数量达到220亿。

至顶网CIO与应用频道 05月23日 北京消息：Strategy Analytics联网家庭设备（CHD）研究服务发布的最新研究报告《全球联网和物联网设备预测更新》指出，截至2018年底，全球联网设备数量达到220亿。 企业物联网仍然是领先的细分市场，占据了一半以上的市场份额，移动/计算机占据了四分之一以上。 然而，该报告预测，在智能家居采用率进一步快速增长的推动下，智能家居将成为未来几年增长最快的细分市场，尤其是在尚未开发的地区。 该报告得出的结论是，物联网收益机会仍然不确定，特别是对于服务提供商而言，而希望从物联网中受益的公司应该对他们应该对其优先考虑的目标细分市场，商业活动和收益模式深思熟虑。

该报告预测，到2025年将有386亿台联网设备，到2030年将有500亿台联网设备。某些细分市场（如联网计算设备）将出现低增长或下降，而其它细分市场（如媒体设备）将继续稳步增长。 可穿戴设备和联网汽车的增长率将保持正增长，但相对于其它细分市场，其数量将是适度的。

Strategy Analytics首席分析师兼报告作者David Mercer评论说：“服务提供商可能会关注物联网的大规模，并假设收益会自动流向他们。 但是，仍有待观察的是，哪些应用和服务将推动收益增长，并且会增加多少。 此外，服务供应商还需要进行更多的研究，以了解这个生态系统将如何发展以满足未来消费者的需求。”

Strategy Analytics高级副总裁David Kerr补充说：“到2025年，随着全球联网设备的使用量接近400亿，半导体显示器制造商、相机、存储器、电池和其它可用技术提供商将面临巨大的机遇。 人工智能将在移动、家庭、汽车和计算平台上普及。 优化跨多个设备，操作系统和用户界面的用户体验将是一个关键的战场。”