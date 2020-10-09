Strategy Analytics：以生态建设支持确定性网络的发展

5G确定性网络可以支持电信运营商探索企业市场的业务机会。端到端的产业协作和生态建设对于5G确定性网络的发展和推广至关重要。产业联盟在生态建设的过程中将发挥重要作用。

中国运营商积极发展5G B2B业务

就网络规模和用户数量而言，中国已成为全球最大的5G市场。根据工信部的数据，中国部署的5G基站数量已超过60万。5G网络覆盖了所有的三线及以上城市。在网5G终端用户数量已超过1.3亿。Strategy Analytics预计，随着网络部署达到阶段性里程碑，中国运营商的战略重点将转向追求5G的商业成功。在这一过程中，B2B市场将是重点领域之一。

中国运营商正在积极推广5G B2B服务。交通运输，工业园区，工厂，医院，矿山，电网和公用事业是运营商瞄准的主要垂直行业。中国政府还通过行业政策和财政补贴鼓励企业推出5G B2B应用。中国信息通信研究院在6月发起了第三届“绽放杯”5G应用征集大赛，三个月内就收到了超过4200个参赛项目。根据媒体报道，到今年七月，中国市场上已部署了超过600个5G工业互联网项目。这些数据都表明中国运营商和企业正在积极广泛地发展5G B2B服务。

在9月下旬的HUAWEI CONNECT 2020上，三大运营商都介绍了在5G B2B市场中的进展，他们都部署了专门用于5G B2B市场的核心网，并提供了分层的网络部署模型，以满足企业客户的多样化需求。中国移动的三层B2B网络模型如下。

优享 专享 尊享 关键技术 切片、QoS、DNN MEC、增强覆盖 专用基站、专用频率 网络类功能 业务加速、业务隔离 本地业务保障、业务数据不出场、边缘节点 本地业务保障、业务数据不出场、边缘节点、超级上行、用户专用接入（白名单） 服务类功能 网络运维服务 网络设计服务、网络优化服务、网络运维服务、重保服务 网络设计服务、网络优化服务、网络运维服务、重保服务

来源: 中国移动

确定性网络是运营商发展5G B2B业务的敲门砖

5G B2B在中国市场的发展证明了5G网络能力确实可以满足企业的需求。5G NR，边缘计算和网络切片的结合成为当前通信市场上独有的解决方案，能够同时满足可靠性，延迟和操作灵活性的要求。这为运营商开拓企业通信市场创造一个很好的机会。企业市场存在对无线连接的巨大需求，传统企业往往会为每个应用部署专用的通信系统。运营商通过综合利用5G和其它无线通信技术，可以为企业用户提供全面的通信解决方案，满足所有应用需求。这样可以扩大经济规模，提高盈利能力。在此过程中，5G的超可靠和低延迟能力可以为企业提供端到端的服务水平协议，成为运营商进入庞大企业通信市场的敲门砖，并提高企业客户的粘性。

全面的端到端协作才能实现服务确定性

超可靠性和低延迟是5G B2B网络的主要卖点。但是在实际部署中，可靠性和延迟不仅取决于网络，还取决于软件应用程序，机械结构等多重因素。中国联通在HUAWEI CONNECT 2020上就介绍了这样一个案例，他们发现某智能工厂项目中VR应用出现卡顿的根本原因在于VR应用程序服务器。该服务器偶尔会向4个VR设备同时推送高清视频流，使流经网络的峰值数据吞吐量高达1.1 Gbps，超过了网络所能支持的最大下行链路吞吐量，从而影响了网络稳定性。中国联通发现他们必须与应用开发者合作来优化应用软件，才能确保网络的稳定性。

该案例表明了在5G B2B系统中端到端集成和优化的必要性。只有真正的端到端集成，包括网络以及应用软件和硬件，才能在企业环境中确保服务的确定性。但是，此类集成和优化通常需要巨大的工作量。在中国联通的案例下，定位问题并优化应用软件就花费了很长时间，这将会影响企业客户的满意度。

行业联盟是提升端到端集成的良好平台

为了提升端到端集成能力，并加快产品上市时间，中国运营商和一些供应商（例如华为）正在努力进行“预集成”的工作。即在进行5G B2B应用的商用部署之前，通过电信企业与垂直行业解决方案提供商的联合开发和测试，将5G连接技术与工业软件/硬件进行集成，并完成必要的测试。这种”预集成”可以节省项目现场的工作量并加快交付时间，但是也意味着在没有任何商业部署之前，就需要电信企业和垂直行业企业进行紧密的合作。

在这种情况下，行业联盟可以发挥关键作用。产业联盟可以聚集尽可能多的行业合作伙伴，建立共识并确定需求。因此，国内外行业领先企业组成了5G确定性网络联盟（5G DNA）。基于这样的产业联盟，电信运营商，网络设备供应商，行业解决方案提供商和企业客户可以建立联合实验室，并组织联合开发，联合测试等工作，以便进行有效的预集成。

行业联盟也可以成为5G B2B发展经验和资源的共享平台。在HUAWEI CONNECT 2020中，深圳机场指出，系统性的规划对于企业建立可持续的商业模式和长期发展战略至关重要。对于此类需求，行业联盟可以发挥更大作用，支持成员企业了解技术和市场的现状及趋势，以便进行有效的可行性研究和系统性规划。

总之，5G确定性网络可以支持电信运营商探索企业市场的业务机会。端到端的产业协作和生态建设对于5G确定性网络的发展和推广至关重要。产业联盟在生态建设的过程中将发挥重要作用。