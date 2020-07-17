Strategy Analytics：后疫情时代智能家居设备市场将在2021年反弹

至顶网CIO与CTO频道 07月17日 北京消息：Strategy Analytics最新发布的研究报告《全球智能家居设备预测》指出，由于疫情期间消费者多在家中隔离，他们希望密切关注房屋周围的情况，这将帮助智能家居市场度过2020年。

Strategy Analytics预测，由于COVID-19引起的商业活动放缓导致的经济下滑，2020年全球消费者在智能家居相关设备上的支出将从2019年的520亿美元降至440亿美元。然而，智能家居市场将在2021年恢复，消费者支出将增加至620亿美元。 Strategy Analytics预测，全球智能家居设备市场将继续以15％的复合年增长率增长，到2025年将达到880亿美元。

在线购物和非接触式快递将使消费者自行安装的恒温器，摄像机，视频门铃和灯泡的销量不断增加。 消费者对更复杂的，需要专业人员安装的智能家居解决方案的采用率会降低，因为某些地方不允许家庭装修，或消费者对安装人员连续数天或数周都进入家中感到不舒服。这就导致这些高端的全屋系统的安装将被推迟到2023年或2024年，届时智能家居市场的增长将恢复到疫情前水平。

Strategy Analytics 智能家居战略咨询服务总监Bill Ablondi说：“我们在疫情期间进行了消费者调查，并密切关注了Ring，Nest和Philips Hue等设备公司以及ADT，Comcast和Vivint等交互式安全公司，调查发现，由于疫情消费者购买了一些智能家居设备——尤其是年轻家庭通过零售或通过互动安全公司购买监控摄像机和视频门铃就是这种现象的很好例子。”

Strategy Analytics 智能家居战略咨询服务的高级行业分析师Jack Narcotta补充说：“即使在疫情期间，全球智能家居设备市场仍然非常活跃。自2019年底以来，每个智能家居设备类别都有新市场玩家进入市场，而老牌品牌也在定期更新其产品组合。在全球范围内，将近2.5亿个家庭已经拥有至少一部智能家居设备，并且随着大多数设备的平均售价下降，其中许多人很可能会购买更多设备。尽管实体零售商店购买受限，但在线购物将使设备的购买保持顺畅。”