新冠病毒对全球行业及IT支出的深远影响 

新冠病毒（COVID-19）大爆发给全球造成的悲剧是无法估量的，而且还在继续发酵中。生命是无价的，应该得到维持生命所需的照顾。新冠病毒还在持续影响着整个行业，以无法预测的方式运转着，直接影响了IT支出和技术支出。

至顶网CIO与CTO频道 03月26日 编译：新冠病毒（COVID-19）大爆发给全球造成的悲剧是无法估量的，而且还在继续发酵中。生命是无价的，应该得到维持生命所需的照顾。新冠病毒还在持续影响着整个行业，以无法预测的方式运转着，直接影响了IT支出和技术支出。

新冠病毒对行业的影响

Computer Economics与其母公司Avasant合作发布了新冠病毒影响指数（Coronavirus Impact Index），研究了新冠病毒给11个行业带来四个维度的影响：人员、运营、供应链和收入。该指数是新冠病毒大爆发对每个行业影响的一次总体评估，如下图所示：

Computer Economics和Avasant预测，由于新冠病毒导致中国供应链受到严重影响，因此那些高度依赖中国供应链的高科技和电信行业将会受到冲击。笔者通过与多家美国高科技制造商的交流得知，一些企业由于零件短缺和中国供应商的分配，正面临向主要百货商店和折扣连锁店交付货物的难题。北美电子产品供应商也没有选择，因为他们的价格要高于中国竞争对手。主流百货商店和折扣连锁店公开鼓励高科技设备制造商在供应商供货和交货日期方面展开竞争。

与零件短缺和供应链不可预测性拖累整个行业形成鲜明对比的是，软件成为增长的催化剂。该研究报告指出，随着企业增加了远程办公，Zoom、Slack、GoToMyPC、Zoho Remotely、Microsoft Office365、Atlassian等企业看到了市场需求的增长。

新冠病毒对IT支出的影响

该指数进一步得到了支持，Forrester副总裁、首席分析师Andrew Bartels今天发表的文章《 2020年科技市场下滑可能性已高达50％》中，发表了他对科技行业增长的最新预测。

Bartels参考了上个月发布的市场预测结果（如下图所示），2020年和2021年全球科技市场增长将下滑至3％：

Forrester最新IT支出预测的要点包括：

- Forrester将下调科技市场预测，预测2020年美国和全球科技市场增幅将放缓至2％左右。Bartels提出，这是假设美国和其他主要经济体在2020年上半年有所下滑，但在此之后会有所恢复。

·如果全面衰退开始，2020年美国和全球科技市场将下跌2％或更多的可能性为50％。

·Forrester预测，2020年下半年的复苏或衰退中，计算机和通信设备的支出最低，可能会下降5％至10％。

·技术咨询和系统集成服务的支出在暂时放缓的情况下保持持平，如果企业削减新技术项目，则可能最多下降5％。

·最好的情况下，软件支出增长将放缓至2％至4％，最糟糕的情况是0增长。

·Forrester这份IT支出预测中唯一积极的迹象，是云基础设施服务需求的持续增长，以及专用软件支出的潜在增长。Forrester预测了通信设备以及用于远程办公和远程教育的电信服务，因为企业将鼓励员工在家办公，学校则转向在线授课。

结论

新冠病毒大流行已经给所有行业造成了经济损失。现在是时候让企业软件提供商加倍努力帮助各个行业的客户恢复并再次实现增长。当眼下客户需要免费远程协作工具、安全端点解决方案、基于云的存储和CRM系统的时候，为他们满足需求，是所有软件公司都应该在疫情期间做的一项投资。