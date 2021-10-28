Gartner：2022年全球IT支出预计将超过4万亿美元

根据Gartner的最新预测，2022年全球IT支出预计将达到4.5万亿美元，相比2021年增长5.5%。

Gartner杰出研究副总裁John-David Lovelock表示：“越来越多的企业将构建新技术和软件，而不是购买和部署它们，这使得2022年的整体支出水平慢于2021年。”

“但进入到2022年后，由于企业将继续重塑未来的工作模式，将支出集中用于保护基础设施和适应员工日益复杂的混合工作模式，因此数字技术倡议仍是企业的首要战略业务优先事项。”

在基础设施软件支出继续超过应用软件支出的推动下，企业软件预计将在2022年实现最高增长，达到11.5%（见表一）。随着远程工作、远程医疗和远程学习的普及，全球设备支出增长在2021年达到顶峰（15.1%）。但Gartner预计在2022年，为了在混合工作环境中蓬勃发展，升级设备和/或投资多种设备的企业仍将呈现增长趋势。

表一、全球IT支出预测（单位：百万美元）

2020年支出 2020年增长率（%） 2021年支出 2021年增长率（%） 2022年支出 2022年增长率（%） 数据中心系统 178,836 2.5 196,142 9.7 207,440 5.8 企业软件 529,028 9.1 600,895 13.6 669,819 11.5 设备 696,990 -1.5 801,970 15.1 820,756 2.3 IT服务 1,071,281 1.7 1,191,347 11.2 1,293,857 8.6 通信服务 1,396,334 -1.5 1,451,284 3.9 1,482,324 2.1 共计 3,872,470 0.9 4,241,638 9.5 4,474,197 5.5

来源：Gartner（2021年10月）

Lovelock表示：“在2020年和2021年发生变化的并不是技术本身，而是人们使用技术和以不同方式使用技术的意愿和期望。在2022年，首席信息官需要通过实现业务组合能力和适应异步工作流程的技术来重新制定工作方式。”

如要获得更加详细的全球IT支出前景分析，可参见Gartner网络研讨会“IT支出预测2021年第三季度更新：帮助员工和客户保持联系”。

Gartner的IT支出预测方法十分依赖于数千家厂商对整个IT产品和服务范围的严谨销售分析。Gartner结合一手调研技术与二手调研资料，建立了一个完整的市场级规模数据库并以该数据库作为预测的基础。