Gartner：新冠疫情下的积极信号，中国CIO突出重围

2020是备受挑战的一年，从全球来看，新冠疫情并没有阻碍企业的数字化转型进程，甚至在某些方面还加快了数字化转型。Gartner也开展了《2020年全球首席信息官议程调查》，中国CIO在其中给出了令人鼓舞的反馈。

2020是备受挑战的一年，从全球来看，新冠疫情并没有阻碍企业的数字化转型进程，甚至在某些方面还加快了数字化转型。Gartner也开展了《2020年全球首席信息官议程调查》，中国CIO在其中给出了令人鼓舞的反馈。

而且今年CIO在企业中的地位有所提升，更多的CIO开始直接向CEO汇报，而之前CIO更多是支撑、辅助企业业务。疫情期间CIO帮助企业通过远程方式保证业务的正常运营、和客户进行交互，体现出IT对企业的价值。调查显示，中国87%的CIO向CEO或更高的领导汇报，向CFO、COO等汇报的比例都进一步减少。

数字化正在不断成熟

Gartner将数字化分为初始和成熟两个阶段，初始阶段为：已有数字化愿景、开始设计数字化解决方案、已交付数字化解决方案；成熟阶段为：数字化正在拓展并推广、数字化优化并收获。今年中国数字化成熟度显示，已交付数字化解决方案的企业最高达到32%，成熟阶段分别为19%和29%，所以将近半数的中国企业认为自己已进入到数字化转型的成熟阶段。

今年全球的IT预算增加了2%，中国的IT预算增加了5.3%。Gartner研究副总裁陈勇（Owen Chen）认为，在GDP增速下降的当下，全球IT预算还能正增长，而且中国有5.3%的增长——是一个非常好的表现，证明IT的作用得到了认可。

Gartner研究副总裁陈勇

今年Gartner针对新冠疫情也进行了相关调查，划分出恢复旧常态和进入新常态两个阶段。目前来看，19%的企业已恢复到旧常态；而进入新常态的企业分为三类——23%的企业计划进入新常态、35%的企业正在实施新常态、13%的企业已实施完成。

中国企业对于2021年都表现出乐观的态度，认为在销售收入、员工生产力、利润、长期生命力方面都会做得更好。陈勇表示，疫情对于企业并不是毁灭性的打击，而是重新洗牌的过程，2019年中国企业对未来两年的表现都表示不乐观，而今年态度却有所缓和。

疫情对于商业模式也带来了一些改变，但没有企业认为会造成颠覆性的改变，而是更多认为有一些改变。因为生产型的企业在生产端仍在生产，在交付和下单方面可能会使用数字化手段，所以在战略方向上并没有太大调整和变化。

中国特色的未来IT投资

“在新冠疫情的大背景下，IT投资也更需具有战略性，而不是策略性。”陈勇说，中国35%的企业增加了IT培训，26%的企业增加了IT人员。

中国90%的企业增加了数字化渠道与客户进行交互和交易，未来在自助服务、引入新产品等方面都会发力。消费者也有一些改变，90%的企业认为消费者需要更多的数字化产品和服务，68%的企业认为疫情结束会产生新的客户，52%的企业认为其产品和服务会有新的市场需求。

在未来IT投资方面，中国企业认为“游戏改变者”的技术第一名是人工智能和机器学习，达到43%，远超占比29%的第二名商业智能和大数据，云计算则是第三、占比14%。陈勇表示，中国和全球的数字上有一些差异，人工智能和机器学习投资重点是吻合的，但是网络安全在全球进入前五，中国则排名较后，同时物联网和区块链在中国也受到了更多关注。

RPA不是一个新技术，但是RPA在近两年受到了越来越多中国企业的青睐，尤其是金融、零售、媒体行业。在应用场景上，中国企业使用人工智能和机器学习在“人脸识别”上，这和国外有很大差别，国外更多因为隐私法规，没有大面积使用“人脸识别”。中国与国外企业在聊天机器人、欺诈检测、自然语言处理方面的使用场景相似。

在技术的投入上，人工智能和机器学习、云计算、商业智能和数据分析还将是中国企业投入的主要领域。减少较多的是ERP、将减少17%的投入。IT基础设施增加和减少分别是40%和35%，相差5%。由此可见，IT基础设施呈现缓慢减少之势，但仍然是企业IT的主要投资领域。

最后，CIO在2021年规划时，要认识到当前的两大不确定性——地缘政治与新冠疫情。陈勇表示，面对不确定的未来，制定规划就会更加困难，因为不确定性会出现不同的场景。在规划时，企业需要了解自身发展方向和IT工作重点，以此重塑竞争力。