Gartner预测2021年全球IT支出将达到4万亿美元

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，2021年全球IT总支出将达到4.1万亿美元，相比2020年增长8.4%。IT以外的业务部门将更加频繁地为新数字化业务方案提供资金，并且该资金将被记为收入成本或商品销售成本（COGS）。

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，2021年全球IT总支出将达到4.1万亿美元，相比2020年增长8.4%。IT以外的业务部门将更加频繁地为新数字化业务方案提供资金，并且该资金将被记为收入成本或商品销售成本（COGS）。

Gartner杰出研究副总裁John-David Lovelock表示：“IT部门不再像以前那样只支持企业的运营，而是将全面参与业务价值的创造。这不仅使IT从一个后台部门转变为一线业务部门，而且资金来源也会从受到控制、监督、有时甚至遭到削减的管理费用转变为推动收入的费用。”

从现在起到2022年，预计所有IT支出细分市场都将恢复增长（见表一）。由于企业将重心转移到为员工提供更舒适、创新和高效的环境上，因此设备（14%）和企业软件（10.8%）将成为增长最快的细分市场。

表一、全球IT支出预测（单位：百万美元）

2020年支出 2020年增长率（%） 2021年支出 2021年增长率（%） 2022年支出 2022年增长率（%） 数据中心系统 219,940 2.3 236,806 7.7 247,513 4.5 企业软件 466,647 -2.1 516,872 10.8 571,725 10.6 设备 663,223 -6.9 755,798 14.0 778,949 3.1 IT服务 1,021,187 -1.8 1,112,626 9.0 1,193,461 7.3 通信服务 1,386,471 -0.7 1,450,444 4.6 1,504,743 3.7 整体IT 3,757,468 -2.2 4,072,547 8.4 4,296,391 5.5

来源：Gartner（2021年4月）

例如社交软件和协作平台以及人力资本管理（HCM）软件等领域的技术投资正在因企业机构对员工体验和身心健康的日益重视而向前发展。

虽然企业机构不会仅仅因为2021年经济的确定性有所提高而减少优化和成本节约方面的工作，但在今年剩余的时间里，首席信息官将把重点放在完成增强、拓展和改变公司价值定位的数字化业务计划上。

Lovelock先生表示：“去年，IT支出出现了‘条件反射’，使得远程工作团队在短短几周内就能成型。随着混合工作模式的生根发芽，除了任务完成所需要的支出之外，首席信息官还将关注能够实现创新的支出。”

恢复到疫情前支出水平的速度各不相同

不同国家、垂直行业和IT细分市场的恢复情况仍有较大差异，整个经济恢复呈现K型趋势。行业方面，银行和证券及保险业最早将在2021年接近疫情前的支出水平；零售和运输业将在接近2023年时才能恢复到这一水平。

地区方面，拉美地区有望在2024年恢复，而大中国区的IT支出已超过2019年的水平。预计北美和西欧将在接近2021年底恢复。