Forrester：2021年中国IT支出将增长9%

Forrester预测，中国的技术支出将在2020年增长2%，在2021年增长9%到1950亿美元。

Forrester预测，中国的技术支出将在2020年增长2%，在2021年增长9%到1950亿美元。虽然还存在疫情和地缘政治摩擦带来的威胁，但中国各个主要类别的技术支出都会逐渐恢复—— 一同帮助企业加强业务韧性、加速数字化转型、适应不确定性。

科技自立已成为中国的首要任务。新基建将推动国内技术支出。政府将采取行动，通过推动国内和国际的双向技术投资，使中国对世界更加开放。

此外，中国企业将投资新兴技术来推动其业务转型。他们将优先考虑人工智能、最新的计算基础设施和下一代通信技术，以实现技术加速。他们还将关注自动化和物联网(IoT)，以实现业务赋能。

以下是Forrester 对2021年中国技术市场支出预测的其中几个亮点 ：

硬件投资将加速增长并在技术支出中保持领先地位。企业正在加速投资5G和全光网络（AON）。地缘政治摩擦也对一些关键硬件的投资起了推动作用。中国半导体企业在2020年收到了近380亿美元的融资，是2019年总额的两倍多。居家办公的举措也增加了对PC更新换代的需求。基于以上观察和趋势，计算机和通信设备在2021年的支出将分别达到760亿美元和520亿美元，排在整体技术支出的前两位。

技术外包和咨询服务支出将逐渐恢复至原有水平并保持增长。中国企业已经基本不再因为新冠疫情而顾虑线下的咨询服务。而远程运营和线上业务所带来的的好处也促使本地企业重新审视自身的IT架构。因此，他们将在技术咨询、技术外包和公有云服务方面寻求厂商的帮助，尤其是在自动化、人工智能和云原生等技术领域。这些技术可以帮助他们有效地简化运营并满足快速变换的客户需求。