普元CTO焦烈焱出席邮储银行技术交流会，深度剖解银行数字化转型中的平台价值

近日，中国邮政储蓄银行（以下简称邮储银行）软件研发中心举办了以增强自主研发和科技创新能力为主题的技术交流大会。

至顶网CIO与应用频道 05月09日 北京消息：近日，中国邮政储蓄银行（以下简称邮储银行）软件研发中心举办了以增强自主研发和科技创新能力为主题的技术交流大会。这次大会除来自邮储银行及分行的200余名技术专家外，还邀请了普元信息、腾讯等重要技术合作伙伴进行深度交流。普元信息CTO焦烈焱应邀出席，以《数字化企业技术平台》为主题进行了技术分享，与众多邮储银行技术专家们就金融企业数字化转型、分布式技术平台与金融科技/监管科技等话题进行深入探讨。

焦烈焱发表《数字化企业技术平台》主题分享

随着金融业务的不断发展，业务复杂性和系统复杂性都在不断加剧，金融系统既需要更合理的架构来实现业务创新，同时需要在更加严格的监管下提升业务质量，科技的改进使金融的覆盖面发生变化，也带来金融模式的创新，同时因技术的革新会改变用户习惯进而会改变金融的形态，我们在注重科技金融创新的同时，要重视外部的监管与新制度的约束。可以说，金融科技与监管科技的应用，是在金融信息化过程中必须同时考虑的两个关键问题。

对此，焦烈焱指出，实现金融科技对业务的扩展，促进消费的场景化升级，同时兼顾监管与合规的要求，保障金融科技健康发展，实现商业银行数字化转型的终极目标，需要“统一、双核、多维”的金融数字化生态技术平台的有效支撑。

一体：银行业数字化转型的终级目标，是建设生态，融入生态，这一目标的实现，首先从建设统一的数字化企业技术平台着手。以分布式架构、微服务、敏捷开发、持续交付等技术能力支撑互联网金融核心系统的基本要求，以云计算、人工智能以及大数据技术丰富金融监管手段，甄别、防范和化解跨地域、跨业态的穿透性金融风险，需要统一的技术平台本身成为跨越银行企业、监管机构、合作伙伴与用户的生态平台的基础设施。

双核：银行业务架构的变革，对IT架构提出了新的要求。既要支撑相对传统的核心业务系统的安全可靠运行，也要支撑以云计算为基础、以数据切分为特征的分布式架构，满足业务快速创新的需要，具备扩展性、低成本、降低运行风险等方面的特征。

多维：建设客户体验平台、生态合作平台、人工智能平台、数据服务平台、工程效率平台等，纵向挖掘业务价值潜力、横向开创业务蓝海，在全渠道业务模式下以金融科技打造综合竞争力。

数字化企业技术平台的四梁八柱

一、客户体验平台

金融科技的本质是以技术手段对金融业务流程与模式的再造，是金融企业业务创新发展的科技化表征，但目标是客户体验的不断改善与提升。建设客户体验平台实现泛渠道支持，让不同渠道发挥其自身的优势，支撑金融行业在消费者的生活方式日益数字化的当下，以合适时间、合适地点、合适方式为客户带来一致的体验，如：微信小程序中浏览产品、下单——自助服务终端进行支付——微信服务号进行状态跟踪处理。

客户体验平台： 客户体验聚合的四个层面

二、生态合作平台

互联网+时代给金融企业带来了更具挑战的竞争环境与全新的商业机会。一方面互联网金融企业以创新业态推动着金融脱媒的进程，另一方面金融企业本身金融科技应用的深化与提升依赖于对互联网模式的借鉴与传承，多方面的因素促使生态合作平台成为金融数字化生态技术平台的关键维度之一。以实现流程贯通、数据共享、能力开放、科学决策的良性循环，良好支撑业务创新孵化与应对场景化消费升级。

生态合作平台：应对场景化消费升级

三、人工智能平台

中国金融业信息技术“十三五”发展规划指出，要“研究区块链、人工智能等热点新技术应用，实现新技术对金融业务创新有力支撑和持续驱动。”采用人工智能和机器学习技术，建设人工智能平台，开发包括“机器人辅助合规在线学习手册（Robo Compliance Handbook)”和“智能合规官(AI Compliance Officer）”这样的应用系统，完成机械智能、辅助实现意图的智能、创造意图的职能，最终实现金融信息化从规则化向智能化的变革，在加速金融企业数字化转型中起到至关重要的作用。

人工智能平台：软件从规则化向智能化的变革

四、数据服务平台

数据服务平台的核心目标是数字价值的实现和运用，广义讲，数字化的本质特征就是消费行为、业务流程的数字化，监管政策、规定和合规性的“机器可读”，是金融数字化转型过程中，监管体制、监管机制数字化的基础，政策、规定和合规性的数字化，让文字变为 “可编程”的数字语言，支撑金融机构以统一的协议交换数据和生成报告。

数据服务平台的核心原理是数据自服务与智能感知，自助化找到数据、自动化提供数据、规范化使用数据、可视化治理数据，并实现支持数据驱动应用建设的目标，从而帮助建立监控机构与被监管机构之间的智能感知。

数据服务平台：建立智能感知

五、工程效率平台

金融科技的每一次应用与变革，无一不带来服务渠道的变迁、技术手段的冲击、与客户行为模式改变，以架构分布和体验聚合，形成分布式应用的对立与统一，减轻以至消除软件研发中的需求定义不清、沟通协调不畅等14大浪费的现状，将有助于应对金融科技的挑战。普元以工程效率体系总体蓝图，实现研发体验的聚合，通过完整的方法、工具和管理体系消除浪费。

工程效率体系总体蓝图，研发体验的聚合

在此次为推动中国邮储银行自主研发、科技创新的交流大会上，普元的观点与技术获得了金融行业主管领导及一线技术骨干们欢迎与认同。普元信息CTO焦烈焱还就服务中国邮储银行的详细过程进行了分享，特别是普元结合邮储银行“自主、可控”的目标要求，以分布式架构支撑金融科技应用的探索。在一直以来的合作中，普元与邮储银行确立了应用灵活友好，架构弹性开放的信息化建设目标，及“大平台小应用”的总体建设思路，推进差异化交付模式，并顺利完成新旧架构的衔接，依托分布式架构有效稳步助推邮储银行提质增效与业务平稳高效运行。

未来凭借架构层面的设计与实施能力，普元将以元数据平台为基础，帮助金融行业搭建快（持续交付）、准（集成监控）、狠（自动化测试）、稳（数字化运维）的数字化企业技术平台，最终在用户体验、交付速度、运维保障、工程质量四大方面实现业务价值，引领性度量体系让软件研发体验实现聚合，进一步促进企业能力开放，帮助更多企业实现数字化转型。