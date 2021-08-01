普元低代码开发平台践行中台思想，加速信创落地

普元信息作为一家基础软件技术公司，长期聚焦在应用开发平台，而且自2003年开始就一直贯彻低代码开发理念。

普元信息CTO焦烈焱表示，软件开发就像搭积木一样，有很多模块组装起来成为大软件，普元信息提供的图形化、可视化模式让企业可以像搭积木一样，把积木块积累起来，让软件开发不是从零开始。

普元信息CTO焦烈焱

低代码开发平台则是让没有那么多软件开发经验的人，也可以把自己的经验、知识、需求，用自己的手落实下来。从这个角度看，低代码开发也是帮企业培养数字化人才。

普元信息低代码开发平台定位企业级应用，而且普元信息面向大型企业有非常多的积累，能够满足大型企业的高安全性、高可靠性、性能等要求，快速落地信创的同时推进企业数字化转型。

践行中台思想的低代码平台

2003年普元信息就研发出首款具有低代码理念的产品——应用开发平台EOS，近期普元信息又发布了低代码开发平台e-coding。

普元信息解决方案研发总监姚斌表示，普元低代码开发平台的价值体现是，具备业务属性，强调业务平台化。

e-coding践行了中台的思想，促进整个企业的业务平台化，在场景、运营、架构、能力复用四个层面加速和深化整个企业的数字化转型。达到能力的充分复用、敏捷业务的响应、软件全生命后周期的可控、使用入口统一，最终对企业IT资产有效沉淀。

工程能力是判断低代码开发平台的一个非常重要的指标，测试能力上，可以进行在线测试，在版本控制上，拥有软件工程层面严格的版本控制能力。普元e-coding不仅拥有完备的工程能力，而且基于数据模型和表单模型实现了双驱动。

普元低代码开发平台具备强大的开放性和集成能力，其在领域工程和应用工程做了分离，将Por-Code和Low-Code架构融合，为低代码开发平台提供了专业的微服务能力，支持开放。产品提供了专业的技术语言，来构建个性化的业务组件，积累IT资产。最终e-Coding通过页面集成、流程集成、数据集成等集成能力，打造一个开放的集成平台。

信创与数字化转型双加速

快速开发数字化应用，低代码开发是强有力的切入手段，而且普元信息希望低代码开发平台不止能做小软件，同时可以做出复杂度较高的软件。

焦烈焱指出，一方面，低代码开发平台能完成复杂业务场景下数字化应用的快速开发，支撑企业自助化开发、个性化交付的开发模式变革；另一方面，又充分考虑了信创环境，让企业的数字化应用可以在符合国家战略政策的生态中实现，在快速落地信创的同时满足数字化转型需求。

近些年，金融行业的信创落地最为迅速，普元信息也同很多金融客户进行信创试点、方案的制定。普元信息最早从办公系统开始，之后有步骤的推进一般业务，最后把核心业务全部迁移到信创环境上来。

普元信息信创事业部总经理刘桂生表示，普元低代码开发平台适用银行科技系统、银行智能工单、大型企业OA、运营监控、工程管理等多行业应用场景。

面对金融行业应用系统业务逻辑复杂，数据量大、可靠性要求高等特性，在低代码开发平台的基础上，普元通过应用服务器软件等信创产品，能够协同华为高斯、达梦等国产数据库，统信、麒麟等国产操作系统，浪潮、长城等国产服务器，鲲鹏、飞腾等国产芯片这些多领域的信创生态产品，保障信创迁移的安全平稳进行，目前正在多家金融机构中顺利推进。

很多企业在之前并没有考虑使用平台开发的概念，依托低代码开发平台以及在大型金融项目中积累的业务组件，普元信息可以快速满足金融企业的场景化需求，实现顺畅的信创迁移。