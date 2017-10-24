Gartner：如何制定与中国“十三五”规划相一致的IT战略

目前，中国政府对于中国各行各业的商业竞争而言都是最重要的影响者。得益于过去三十年间的GDP高速增长，中国实现了巨大的经济收益。2016年，中国开始评估“十二五”规划的成果与风险，并由此制定出“十三五”规划。

至顶网CIO与应用频道 10月26日 北京消息：目前，中国政府对于中国各行各业的商业竞争而言都是最重要的影响者。得益于过去三十年间的GDP高速增长，中国实现了巨大的经济收益。2016年，中国开始评估“十二五”规划的成果与风险，并由此制定出“十三五”规划。

首席信息官应根据“十三五”规划来掌握中国政府的政策制定，尤其是与安全及数据隐私、构建数据分析及云采用战略等领域相关的行业指导意见。首席信息官应当聚焦创新与业务转型，同时确保自己与政府的规划和行业趋势保持一致。此外，首席信息官还应对数字化技术与创新工作区分优先次序（参见图一）。

图一、符合企业目标、垂直行业趋势及国家规划的IT战略

中国政府要求所有国有企业根据“十三五”规划调整其商业战略，因此首席信息官在制定其IT战略时应考虑这一国家规划。国有企业的首席信息官必须了解中国五年规划的重点领域，尤其是IT治理、创新管理、IT服务能力以及IT安全与风险，因为这是成功实现五年规划的最大障碍。

根据合规性与政府优先事项调整企业IT战略

“十三五”规划将成为未来五年中国各大行业的国家发展指导方针。为了部署五年规划，负责制定政府IT政策的中华人民共和国工业和信息化部颁布了各种法规与行动计划，以支持商务企业与机构投资并部署新技术。这些政策覆盖所有行业，但政府在今后五年内将着重鼓励三大领域的发展，即数据与网络安全、绿色IT技术和技术创新。

在制定数据与网络安全、绿色IT技术和技术创新的新计划时，为了解它们对于是否符合五年规划带来的影响力，各首席信息官应采取以措施：

● 根据五年规划所提出的数据安全任务以及新网络安全法建立数据分类计划；

●在设计新数据中心设施时评估PUE值（参见图二），这是因为评估结果可能增加施工费用；

●确定新的技术创新机会以提升商业能力。

图二、PUE值计算方法

提高IT能力以建立与业务目标相吻合的五年规划

规划与执行能力是五年规划获得成功的关键所在，因此在制定成功的五年IT战略时，首席信息官必须考虑以下主要能力。

1. 构建协调一致的IT战略

国有企业的首席信息官在制定其五年IT战略时常遇到三大挑战：缺乏业务重点、太过复杂而难以被高管理解以及难以贯彻实施。

完整的IT战略主要分为三部分：需求、控制与供应。需求侧重于解决“我们将如何获胜以及IT如何协助？”的问题；控制应对的问题是“我们将如何鼓励正确的决策与行为？”；供应方面的问题则是“我们将如何发展自身IT能力以满足各种需求？”在理想情况下，控制和供应的决策与商业成功息息相关。

国有企业的首席信息官应将更多时间用于需求环节。他们应全面理解十三五规划中的商业战略并能够回答以下问题：

●在政府“十三五”规划的带动下，我们所处的行业在未来五年的重要趋势会是什么？

●未来五年，谁将是我们的竞争对手？国有企业、私人公司还是跨国公司？它们来自我们所处的行业之外吗？

●五年后我们何以取胜？客户为何购买我们而非竞争对手的产品或服务？

●为了获胜，在今后五年内我们应获得哪类商业能力？

●IT方面将如何帮助推进我们的战略？

2. 通过建立新方法与KPI，营造创新文化

中国国有企业通常重点关注卓越运营，但缺乏用于打造突破性产品的创新。得益于庞大规模的运营及限制性许可，它们一般能够赢得市场。但是，在“十三五”规划之后，数字化业务转型将迎来私人公司与跨国公司的更多竞争。因此，国有企业必须推动创新，借以获胜。

任何文化变革都必须是一种深思熟虑的行动，具体而言，必须持续关注创新，以避免因墨守成规而最终夭折。我们找到并验证出首席信息官可借以产生改变IT文化的最初动力并长期维持该文化的三种方式：

●创新事件与活动

●在培训期采用通用方法与术语

●鼓励时刻保持创新的日常行为与习惯

最成功的创新者总是会确定并遵循某种流程，以确保及时处理关键活动与最佳实践（例如：区分技术选项的优先次序）。由于资源限制，首席信息官往往无法检验每一项新技术，因此他们应重点关注与“十三五”规划相关的特定垂直行业。此外，对于某项特定技术，如云计算或数字银行，首席信息官可以利用“Gartner技术成熟度曲线”的研究成果来建立创新构思。

3. 升级IT服务以拥抱新机遇

首席信息官应审查其核心应用与基础架构，并决定是否必须加以改进以提高敏捷性、因互联网需求而重新设计、为了业务要求而添加新功能或者为了拥有更多类型和更多数据的平台生态系统而与其它应用进行集成。因此，他们将需要更为稳健的信息管理基础架构及分析能力，以助其将数据转化为洞察力，进而将洞察力转化为行动。

五年规划要求新的交付模式。为了提高IT交付能力，首席信息官需要寻找致力于提供综合性数字化解决方案（专门针对垂直行业趋势）的新合作伙伴。