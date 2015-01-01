Gartner预测2017年全球IT支出将增长2.4%

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2017年全球IT支出预计将达到3.5万亿美元，较2016年增加2.4%。由于美元贬值，这个数字高于Gartner上季度所预测的1.4%增长率。

至顶网CIO与应用频道 08月01日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2017年全球IT支出预计将达到3.5万亿美元，较2016年增加2.4%。由于美元贬值，这个数字高于Gartner上季度所预测的1.4%增长率（见表一）。

Gartner研究副总裁兼杰出分析师John-David Lovelock表示：“数字化业务对现有的商业模式及其周边产业带来很大的影响，并引发一些新模式的出现，如软件、服务和知识产权的融合。这些新生代产品的背后有商业与技术平台作为推手，这些平台也将推动新项目的支出。特定行业的颠覆性技术包括制造业的物联网（IoT）、金融服务业的区块链（blockchain），以及零售业的智慧机器（smart machine）。”

《Gartner全球IT支出预测》（Gartner Worldwide IT Spending Forecast）报告作为主流科技趋势的指标性研究报告，范围涉及硬件、软件、IT服务与电信市场。在过去的十多年间，全球的IT与业务主管都利用这份季度报告了解市场商机与挑战，并根据报告内容来做出准确的商业决策。

表一、全球IT支出预测（单位：10亿美元）

Gartner预计2017年全球企业软件市场将增长7.6%，高于2016年5.3%的增长率。由于软件应用使更多企业机构从数字化业务中盈利，市场对于自动化和推出新应用及功能的需求将更加强烈。

John-David Lovelock指出：“随着基于软件即服务（SaaS-based）的企业应用受到更加广泛的运用，从云端传送的IT运营管理（IT operations management，简称ITOM）工具的市场接受度也更高。这些云端工具有助于负责基础架构及运营（infrastructure and operations，简称I&O）的企业机构更快地添加功能，并采用更新的技术来缩短应用推出的周期。如果基础架构及运营团队没有监测并追踪快速变化的环境，就可能会导致基础架构及应用服务的退步，最终影响到终端用户的体验，冲击财务运营和品牌形象。”

2016年IT支出呈增长态势，但前十大IT厂商中仅有两家呈现出收入的有机增长。IT厂商的收入来源依然与力量连结（Nexus of Forces）（社交[social]、移动[mobility]、云端[cloud]和信息[information]的汇聚融合）紧密相关。由于移动电话销量的上升，前十大IT厂商中将会有一些在2017年表现得更好。2017年全球设备支出（PC、平板、ultramobile与移动电话）预计将增长3.8%，达到6,540亿美元，高于上一季预测的1.7%增长率。移动电话市场增长的主要驱动力包括：iPhone推出10周年纪念机型将带动成熟市场中顶级机型的平均售价（average selling prices，简称ASP）上扬；基础款机型的数量逐渐超过实用款机型。不过，由于换机周期持续拉长，平板市场将继续萎缩。

欲了解更多分析，可参加免费的网络研讨会“2017年第二季度IT支出最新展望：数字化业务和数据中心下的变革者”（IT Spending Forecast, 2Q17 Update: Game Changer with Digital Business and Data Centers）。网络研讨会期间，Gartner分析师将分析2017年至2021年推动IT支出增长的趋势。

Gartner的IT支出预测基于数千家提供各种IT产品与服务厂商的销售数字。Gartner采用各种主流研究技巧，再以次级研究资源进行补充，以建立一套市场规模资料的完整资料库，并借此进行预测。

Gartner每季度发布的IT支出预测报告提供了针对软硬件、IT服务与电信等细分市场内IT支出的独特视角。这些报告有助于Gartner客户深入了解市场商机与挑战。如需了解最新的IT支出预测研究，请参见《Gartner全球支出预测》（Gartner Worldwide Spending Forecast）。该季度IT支出预测页面包含了最新IT支出报告、网络研讨会、博客文章以及新闻稿链接。