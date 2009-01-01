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ZDNetCIO与应用频道Gartner预测2017年全球IT支出将上升2.7% 中国IT支出有望达到2.34万亿人民币

Gartner预测2017年全球IT支出将上升2.7% 中国IT支出有望达到2.34万亿人民币

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全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2017年全球IT支出总金额预计为3.5万亿美元，较2016年增加2.7%。不过此数据仍低于Gartner先前预测的3%增长率。

来源：ZD至顶网CIO与应用频道 2017年1月20日

关键字：IT支出 Gartner

ZD至顶网CIO与应用频道 01月20日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2017年全球IT支出总金额预计为3.5万亿美元，较2016年增加2.7%。不过此数据仍低于Gartner先前预测的3%增长率。

Gartner研究副总裁John-David Lovelock指出：“2017年将是IT支出回暖的一年，一些主流趋势开始聚拢，例如云、区块链、数字化业务及人工智能。通常来讲，由此带来的IT支出增长会远超2.7%。但由于全球市场的部分政治因素不确定，许多企业在IT投资方面会采取相对保守的观望态度。”

《Gartner全球IT支出预测》（Gartner Worldwide IT Spending Forecast）报告为主流科技趋势的指标性研究报告，范围涉及硬件、软件、IT服务与电信市场。在过去的10多年间，全球的IT与业务主管都利用这份季度报告了解市场商机与挑战，并根据报告内容来做出准确的商业决策。

2017年全球个人电脑（PC）、平板、ultramobile及手机等设备的相关支出预计会持平，为5, 890亿美元（见表一）。到2018年，相关支出将在PC市场换机潮以及顶级ultramobile定价与功能方面的优势等因素带动下得以增长。新兴市场将带动手机换机潮，因为在这些市场智能手机被当作主要运算设备，换机的频率也高于成熟市场。

2017年全球IT服务市场预计上升4.2%。买家在数字化业务、智能自动化与服务优化创新方面的投资将持续带动该市场的增长，但由于整体经济面临挑战，买家将趋于谨慎，这也使得市场将无法快速增长。

一、全球IT支出预测单位10亿美元）

 

2016支出

2016年增长率（%

2017年支出

2017年增长率（%

2018年支出

2018年增长率（%

数据中心系统

170

-0.6

175

2.6

176

1.0

企业软件

333

5.9

355

6.8

380

7.0

设备

588

-8.9

589

0.1

589

0.0

IT服务

899

3.9

938

4.2

981

4.7

通讯服务

1,384

-1.0

1,408

1.7

1,426

1.3

整体IT

3,375

-0.6

3,464

2.7

3,553

2.6

资料来源：Gartner（2017年1月）

John-David Lovelock表示：“2017年支出的增长率高点与低点的差距将远大于过去几年。一般来说经济环境会造成某种程度的差距，但2017年这个问题会因为不确定性升高而更加复杂。这种不确定性会造成个人与企业之间出现差距——当商机来临时会扩大支出，反之则减少或暂停支出。”

举例来讲，在微软（Microsoft）、谷歌（Google）与亚马逊（Amazon）等公司积极布建云运算平台的推升之下，2017年全球服务器市场有望增长5.6%。与上季度相比，这个数字不仅增长了3%，还足以弥补外部控制器储存设备市场预计出现的3%负成长，让数据中心系统部门全年得以增长2.6%。

而在中国，IT支出也预计在2017年达到2.34万亿人民币，比去年上升5.3%（见表二）。

表二中国IT支出预测（单位：10亿人民币）

 

2016

2017

2018

设备

758,411

780,408

769,517

数据中心系统

142,547

156,476

160,677

软件

60,176

66,303

73,307

IT服务

113,237

124,209

136,656

通讯服务

1,145,502

1,209,398

1,269,040

总计

2,219,874

2,336,794

2,409,196

资料来源：Gartner（2017年1月）

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