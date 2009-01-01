Gartner预测2017年全球IT支出将上升2.7% 中国IT支出有望达到2.34万亿人民币

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ZD至顶网CIO与应用频道 01月20日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2017年全球IT支出总金额预计为3.5万亿美元，较2016年增加2.7%。不过此数据仍低于Gartner先前预测的3%增长率。
Gartner研究副总裁John-David Lovelock指出：“2017年将是IT支出回暖的一年，一些主流趋势开始聚拢，例如云、区块链、数字化业务及人工智能。通常来讲，由此带来的IT支出增长会远超2.7%。但由于全球市场的部分政治因素不确定，许多企业在IT投资方面会采取相对保守的观望态度。”
《Gartner全球IT支出预测》（Gartner Worldwide IT Spending Forecast）报告为主流科技趋势的指标性研究报告，范围涉及硬件、软件、IT服务与电信市场。在过去的10多年间，全球的IT与业务主管都利用这份季度报告了解市场商机与挑战，并根据报告内容来做出准确的商业决策。
2017年全球个人电脑（PC）、平板、ultramobile及手机等设备的相关支出预计会持平，为5, 890亿美元（见表一）。到2018年，相关支出将在PC市场换机潮以及顶级ultramobile定价与功能方面的优势等因素带动下得以增长。新兴市场将带动手机换机潮，因为在这些市场智能手机被当作主要运算设备，换机的频率也高于成熟市场。
2017年全球IT服务市场预计上升4.2%。买家在数字化业务、智能自动化与服务优化创新方面的投资将持续带动该市场的增长，但由于整体经济面临挑战，买家将趋于谨慎，这也使得市场将无法快速增长。
表一、全球IT支出预测（单位：10亿美元）
|
2016年支出
|
2016年增长率（%）
|
2017年支出
|
2017年增长率（%）
|
2018年支出
|
2018年增长率（%）
|
数据中心系统
|
170
|
-0.6
|
175
|
2.6
|
176
|
1.0
|
企业软件
|
333
|
5.9
|
355
|
6.8
|
380
|
7.0
|
设备
|
588
|
-8.9
|
589
|
0.1
|
589
|
0.0
|
IT服务
|
899
|
3.9
|
938
|
4.2
|
981
|
4.7
|
通讯服务
|
1,384
|
-1.0
|
1,408
|
1.7
|
1,426
|
1.3
|
整体IT
|
3,375
|
-0.6
|
3,464
|
2.7
|
3,553
|
2.6
资料来源：Gartner（2017年1月）
John-David Lovelock表示：“2017年支出的增长率高点与低点的差距将远大于过去几年。一般来说经济环境会造成某种程度的差距，但2017年这个问题会因为不确定性升高而更加复杂。这种不确定性会造成个人与企业之间出现差距——当商机来临时会扩大支出，反之则减少或暂停支出。”
举例来讲，在微软（Microsoft）、谷歌（Google）与亚马逊（Amazon）等公司积极布建云运算平台的推升之下，2017年全球服务器市场有望增长5.6%。与上季度相比，这个数字不仅增长了3%，还足以弥补外部控制器储存设备市场预计出现的3%负成长，让数据中心系统部门全年得以增长2.6%。
而在中国，IT支出也预计在2017年达到2.34万亿人民币，比去年上升5.3%（见表二）。
表二、中国IT支出预测（单位：10亿人民币）
|
2016年
|
2017年
|
2018年
|
设备
|
758,411
|
780,408
|
769,517
|
数据中心系统
|
142,547
|
156,476
|
160,677
|
软件
|
60,176
|
66,303
|
73,307
|
IT服务
|
113,237
|
124,209
|
136,656
|
通讯服务
|
1,145,502
|
1,209,398
|
1,269,040
|
总计
|
2,219,874
|
2,336,794
|
2,409,196
资料来源：Gartner（2017年1月）
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