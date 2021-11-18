Forrester发布2022年亚太区市场趋势预测

在经过2020-2021年的严峻考验后，领先的企业必须打造一条通往以敏捷性、创造力和韧性为战略核心的未来道路。

Forrester（FORR: NASDAQ）预测，为了更好地帮助消费者及企业员工应对市场波动，商业领袖和技术领袖们将在2022年采取积极可控的变革，实施适应未来的技术战略。例如，通过云原生提高业务敏捷性，以引领区域协调及混合型工作策略。但这尚不足以保证成功。2022年，无论是消费者还是员工，都对企业产生更高的期望，如跨渠道无缝式体验、便捷性、信任感以及对ESG（ Environmental 环境、Social 社会和 Governance 公司治理，简称 ECG ）价值观的承诺等。根据 Forrester 今天发布的《2022年亚太区市场趋势预测》，亚太地区的领先企业将为下一个战场的竞争奠定基础：建立客户信任和应对全球气候变化。

Forrester 的预测报告分析了不同领域和行业的动态和趋势，包括技术和创新、客户体验以及 B2C 和 B2B 市场营销。这些见解展示了Forrester对未来一年的前瞻洞察，帮助商业领袖和技术领袖指明方向，并获得竞争优势，在未来的一年里蓬勃发展。Forrester 对亚太地区在2022年的主要预测包括：

80% 的消费者会认为世界是完全数字化的，没有鸿沟。 根据Forrester的调查数据，66%的中国消费者表示，自新冠疫情爆发以来，他们在网上购买的东西比过往要多。甚至一度抵制数字化的消费者也打算继续保持因疫情发展起来的网购活动。因此，消费者对数字化体验抱有更高的期望。尽管他们非常体谅深陷疫情困扰的公司，但还是希望它们能够加倍努力，打造令人满意且可持续的数字化客户体验。

根据Forrester的调查数据，66%的中国消费者表示，自新冠疫情爆发以来，他们在网上购买的东西比过往要多。甚至一度抵制数字化的消费者也打算继续保持因疫情发展起来的网购活动。因此，消费者对数字化体验抱有更高的期望。尽管他们非常体谅深陷疫情困扰的公司，但还是希望它们能够加倍努力，打造令人满意且可持续的数字化客户体验。 至少有10亿人将享受全球领先的数字政府服务。 亚太地区的政府在推行数字社会方面处于世界领先地位。数字社会有三大支柱：数字身份、数字货币和数据互用。许多亚太国家已经推出成熟的数字身份解决方案。亚太地区在央行数字货币方面也处于领先世界地位：2000多万中国消费者已经使用数字人民币，而澳大利亚、印度、日本、新加坡和韩国也在推进数字货币试点。亚太地区的一些国家在数据互用方面也有一些探索。基于这些全球领先的实践，亚太地区的技术创新者应该积极寻找机会，打造自身差异化能力，创造更好的客户体验。

亚太地区的政府在推行数字社会方面处于世界领先地位。数字社会有三大支柱：数字身份、数字货币和数据互用。许多亚太国家已经推出成熟的数字身份解决方案。亚太地区在央行数字货币方面也处于领先世界地位：2000多万中国消费者已经使用数字人民币，而澳大利亚、印度、日本、新加坡和韩国也在推进数字货币试点。亚太地区的一些国家在数据互用方面也有一些探索。基于这些全球领先的实践，亚太地区的技术创新者应该积极寻找机会，打造自身差异化能力，创造更好的客户体验。 在采用云优先战略的亚太公司中，30%将转向云原生。 在新冠疫情的影响下，数字化加速发展，公司的云规模达到了新的水平，因此对云原生的规模化采用将发生革命性变化。通过采用云原生方法，这些公司将加快企业现代化，并实施适应未来的技术战略。但与其他地区相比，这一转变较为缓慢，而且仅限于那些致力于现代化实践的组织。不采用云原生策略的公司将在云优先计划停滞不前的同时，其自身获得的收益十分有限。

在新冠疫情的影响下，数字化加速发展，公司的云规模达到了新的水平，因此对云原生的规模化采用将发生革命性变化。通过采用云原生方法，这些公司将加快企业现代化，并实施适应未来的技术战略。但与其他地区相比，这一转变较为缓慢，而且仅限于那些致力于现代化实践的组织。不采用云原生策略的公司将在云优先计划停滞不前的同时，其自身获得的收益十分有限。 信任成为关键的商业要素。 对公共卫生、网络安全、数据隐私和可持续发展的高度关注将世界推向一场重大的信任危机之中。为了应对这场危机，企业和政府将用信任来证明他们对客户关系的承诺。在亚太地区，金融服务业首当其冲。企业如果忽视不可或缺的信任要素，将失去10%到40%的客户，尤其是对信任极其敏感的客户。

对公共卫生、网络安全、数据隐私和可持续发展的高度关注将世界推向一场重大的信任危机之中。为了应对这场危机，企业和政府将用信任来证明他们对客户关系的承诺。在亚太地区，金融服务业首当其冲。企业如果忽视不可或缺的信任要素，将失去10%到40%的客户，尤其是对信任极其敏感的客户。 可持续发展将会提上企业的战略日程 。 价值导向型消费者进一步提高企业对企业社会责任和可持续发展的认识，但是亚太地区任命专门的可持续发展负责人和团队的公司数量在2022年不到全球平均水平的一半。42%的亚太地区资深高管表示，受新冠疫情影响，这些举措对企业来说变得更加重要。但是很多企业的可持续发展计划依然只是纸上谈兵，仅有30%的公司正在采取切实行动，例如：提高可持续发展工作的透明度、减少碳消耗或电子垃圾等。有远见的公司将任命可持续发展的负责人，并建立一个专门的职能部门且提供资金支持。如今被赋权的消费者能轻易识破某些企业的表面功夫，并远离这些没有真正采取切实行动的企业。

价值导向型消费者进一步提高企业对企业社会责任和可持续发展的认识，但是亚太地区任命专门的可持续发展负责人和团队的公司数量在2022年不到全球平均水平的一半。42%的亚太地区资深高管表示，受新冠疫情影响，这些举措对企业来说变得更加重要。但是很多企业的可持续发展计划依然只是纸上谈兵，仅有30%的公司正在采取切实行动，例如：提高可持续发展工作的透明度、减少碳消耗或电子垃圾等。有远见的公司将任命可持续发展的负责人，并建立一个专门的职能部门且提供资金支持。如今被赋权的消费者能轻易识破某些企业的表面功夫，并远离这些没有真正采取切实行动的企业。 国际品牌在2022年将在中国市场发展除阿里巴巴和京东之外的新合作伙伴。如今在中国，97%的 B2C 线上销售是通过第三方电商平台进行的。多年来，国际品牌在中国的线上销售主要依赖这些平台提供的整合支付方式、物流及配送等。但品牌和电商平台的关系可以说是亦敌亦友。因此，在2022年，品牌将利用可用的技术和工具进行反击。国际品牌也将效仿一些成熟品牌，增加抖音、小红书和微信等平台小程序的投入并且考虑使用更加小众的电商平台。

“在过去的两年里，全球数字化的进程呈现爆炸性的发展态势。疫情仍在挑战全球经济，通货膨胀正在加剧，供应链被中断，气候变化带来的风险不容小觑，”邹欣（Steven Zou ），Forrester 中国区总经理，表示。 “2022年，新常态将更加不同以往，敏捷性、创造力和韧性将决定企业的沉浮，适应未来的技术战略是中国商业领袖和技术领袖的必然选择。”