Forrester：C2M，客户时代的必然趋势

C2M是一种新型的工业互联网电子商务的商业模式，又被称为“短路经济”，目前C2M正逐渐被各大电商企业运用, 成为下一阶段的互联网发展新趋势和新方向。

C2M是一种新型的工业互联网电子商务的商业模式，又被称为“短路经济”，目前C2M正逐渐被各大电商企业运用, 成为下一阶段的互联网发展新趋势和新方向。

C2M不仅仅是电商的事情，其关系到生产、制造到销售整个产业链。中国是制造业大国，对于大多数制造业而言，产品同质化严重，整体利润率较低是普遍的问题，C2M的出现可以直接面向客户和市场需求，帮助制造业提高客户粘性，简化中间环节。Forrester首席分析师穆飞表示，C2M对于制造水平要求很高，如何能够在小批量多品类制造场景下控制成本和品质，更多需要智能制造的支撑。

Forrester首席分析师穆飞

C2M的发展对于市场也有着非常积极的作用。Forrester认为，企业应该实现洞察驱动(insight-driven)才能实现市场适应性(market adaptiveness)，从而获得高速增长。C2M可以帮助企业更快的获得客户需求以及市场洞察，是客户时代(age of customer)的必然趋势。

电商平台积极入局C2M

目前C2M上属早期发展阶段，渗透率并不算高，但是可以看到市场前景广阔。目前各主要电商平台都在积极布局C2M生态，而且疫情也进一步推动了电子商务的渗透率，对C2M也带来了间接推动作用。

2013年底，阿里旗下1688基于C2M理念推出“淘工厂”项目。2019年底，阿里巴巴在淘宝事业群下专门成立C2M事业群。2020淘宝C2M战略发布会上，阿里推出了一款以C2M商品为核心供给的淘宝特价APP。同时公布了“超级工厂计划”、“百亿产区计划”和“双百目标”三大C2M战略支柱。

2018年12月12日，拼多多推出“新品牌计划”，称将以C2M模式帮助1000家工厂打造爆品。截至2019年底，新品牌计划正式成员已达106家，超过900家包括知名品牌在内的企业参与了C2M定制化生产，累计推出超过2200款定制化产品，订单量超过1.15亿单。

2019年5月，京东联手新华社发布了“厂直优品”计划，在全国10万家制造型企业和消费者之间搭建高效的零售体系，当时京喜的前身京东拼购是京东“厂直优品”的重要承载平台。2020年4月20日，京东旗下的“京喜”宣布将全新推出京喜产业带厂直优品计划。

淘宝、拼多多、京东等电商平台都已经选择了C2M，好处可以说显而易见，其缩短了从生产源头到消费者的步骤，就意味着成本的减少。

C2M带来价值链的重新布局

由于C2M涉及的范围很广，所以当下流行的技术基本都会涉及，尤其是对柔性制造以及品控技术挑战很大。

现在C2M主要参与和发起者还更多是电商平台，穆飞认为，电商平台拥有强大的客群，在前端拥有需求收集渠道，在后端通过自有工厂或者ODM/OEM整合实现生产，整体会倒逼制造端的智能化升级。

随着直播和短视频行业的发展，电商也孕育出了直播电商的新型模式。穆飞表示，目前直播带货还是主要通过更为有效的渠道解决库存问题，当然也可以通过市场洞察反哺设计制造，但目前效果并不明显。

C2M希望更进一步实现以销定产，将市场洞察、客户需求与生产制造更为紧密的联系起来。从目前看来，由于时间尚短，失败或者成功案例都言之过早。但是身处产业链中，生产商应该积极主动拥抱这一模式，用多元化战略应对不确定性。渠道销售也需要调整策略，寻找自身的独有价值，才能够应对C2M的冲击。

未来，对于适合C2M的产品领域将会带来价值链的重新布局，比如电商平台、工业互联网平台将成为新的渠道体系等。同时C2M会进一步为消费市场带来不确定性，不积极应对变化将会陷入被动的境地。面对日益严峻的挑战，企业需要从市场、技术、组织三个层面入手不断加强自身的适应能力。