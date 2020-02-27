Forrester：新冠病毒疫情重塑科技合作与应用的三种方式

新冠病毒带来的威胁与中国政府为此付出的巨大努力正在对人们生活及工作的方式产生巨大影响，借助数字技术，我们可以着手解决部分疫情带来的紧迫挑战，企业客户和员工的行为正在发生改变，我们预计其未来的期望也为因此改变。

至顶网CIO与CTO频道 02月27日 北京消息：

1. 新冠病毒揭示全球网络与生态系统的关键重要性 新冠病毒相关的科研工作需借力全球网络与生态系统，以尽快研发出药物与疫苗 新冠疫苗研发展开全球竞赛。1 月 10 日，中国科学家将新冠病毒的基因组序列发布到公 共数据库中，美国 CDC 也与当地时间 1 月 24 日发布该国首例确诊患者的病毒基因组序 列。据顶级医学期刊《柳叶刀》的论文，伦敦帝国理工学院和人工智能制药公司 BenevolentAI 借助深度学习和知识图谱等 AI 技术发现经典 JAK 激酶抑制剂巴瑞替尼 (Baricitinib)或可用于治疗新型冠状病毒肺炎。在中国，科学家也在积极使用人工智能 等技术加速药物筛选的研究。尽管政治可能瓦解全球网络，但科学却会起到反向作用，将 全球力量集聚在一起快速行动并解决这次危机。 科技公司开放基于云的解决方案，支持医疗研究 ·百度向全球科研机构免费开放 RNA 结构预测网站及算法;

·百度向全球科研机构免费开放 RNA 结构预测网站及算法; ·为帮助加速新冠病毒的药物和疫苗研发，阿里云在疫情期间向全球公共科研机构免费 开放一切 AI 算力;

·为支持第一时间开展应对新型肺炎的药物筛选和病毒突变预测工作，腾讯云向清华、中大药物研究团队免费开放高性能算力。 开放一切 AI 算力;·为支持第一时间开展应对新型肺炎的药物筛选和病毒突变预测工作，腾讯云向清华、中大药物研究团队免费开放高性能算力。

受疫情影响供应链面临中断风险，凸显了现代商业与数字生态系统的重要性

与 2003 年非典流行期间相比，中国在全球供应链中起到的作用已今非昔比。如今中国与 东南亚等地区的区域供应链之间的联系更是紧密，亚太地区超过 50%的贸易均为区域内贸易。由于疫情影响，许多中国制造业企业被迫停工，这也将在全球供应链网络中引发连 锁反应。

中国初创企业与地方政府联手以敏捷行动应对危机

为应对返工潮，政府协同两家计算机视觉公司格林深瞳(DeepGlint)和旷视科技 (Megvii)对地铁、火车站及机场的体温检测系统进行升级。两家企业临危受命，春节期 间火速成立团队，在短时间内研发出了 AI 测温仪。该测温仪可以在 1 分钟内完成 100 人 以上的人流体温扫描，大大减少了因排队而发生交叉感染的可能性。 2. 新冠疫情影像下，远程办公、教育和医疗系统成为市场热点 办公协同平台确保企业生产力 ·为保证超过 1000 万家企业与 2 亿上班族的网络通畅和用户体验，阿里钉钉的技术人 员利用计算资源编排服务(ROS)在短短 2 小时内部署了超过 10000 台云服务器。

·字节跳动推出云协作办公套件飞书并提供免费增值服务，以帮助提高企业生产力。

·为保证超过 1000 万家企业与 2 亿上班族的网络通畅和用户体验，阿里钉钉的技术人 员利用计算资源编排服务(ROS)在短短 2 小时内部署了超过 10000 台云服务器。·字节跳动推出云协作办公套件飞书并提供免费增值服务，以帮助提高企业生产力。 ·华为云 WeLink 智能工作平台为用户免费提供 1000 个账号使用及 100 方不限时视频 会议支持企业的远程办公与协作。 会议支持企业的远程办公与协作。





机构与组织利用 5G 技术缓解医疗资源短缺

·腾讯向企业提供了一份“远程办公工具包”，包含线上会议、文档共享等，多项功能在疫情期间免费开放。机构与组织利用 5G 技术缓解医疗资源短缺 1 月 26 日，京东健康上线“防范阻击新型冠状病毒肺炎”平台，提供新冠肺炎相关的在 线问诊服务。中兴联合中国电信利用最新 5G 技术在全国首次实现两例新型冠状病毒肺炎 5G 远程会诊。云南昆医大附一院则通过与中国移动合作的 5G 网络平台+远程医疗为新冠 肺炎患者开出首张智慧医疗治疗方案。在 5G 技术的支持下，远程虚拟会议与高分辨率的 医学图像共享无疑为全国乃至全球医生及专家间的合作提供了更多的可能性。 在线学习工具解决学生上学难题 中国教育部先前发表文件鼓励各大学校利用线上方式进行授课。超过 30000 名的教职员 工现已进行了由清华研发的雨课堂的操作培训，将于 2 月下旬起开始使用该系统进行授课。华为则联合拓维信息区域在线学习中心，使用其 WeLink 平台帮助地方教育部门及全 国中小学校保持正常教学进度。 线上服务帮助支持疫情期间人们的正常生活展开

新冠病毒的爆发使中国民众不得不接受新的线上生活方式:应用程序和小程序上使用外卖 配送服务、接收最新新冠讯息、实施工作协同以及观看各类直播等。京东近期宣布从除夕 至初九，京东生鲜销售同比增长 215%，共卖出了近 15,000 吨生鲜产品。丁香医生作为 利用微信小程序平台运营的自媒体，其发布的实时疫情地图的累计浏览量已超过 18 亿 次。银行也纷纷扩大服务范围加入战疫行列。平安银行与光大银行实施多项举措驰援抗疫 工作，包括实时疫情地图、药品配送和在线捐赠服务。 3. 组织与机构利用数字工具及平台增强公民信心 新冠病毒肺炎疫情看板为人们可视化疫情资讯 1 月 20 日起，中国国家卫生委员会开始召开日行新闻发布会通报疫情情况和防控工作。 随着疫情加重，卫健委于 1 月 29 日开始实行每日两次的信息通报，并随时根据疫情发展 进行通报次数的调整。各个平台和网站也相继响应以帮助提升数据与信息的透明度。包括 丁香医生、腾讯新闻和今日头条在内的各个平台也都利用可视化手段，将疫情的数据与资 讯展现出来。市民还可以通过 GPS 服务支持的病例轨迹查询系统查询附近小区的确诊病 例人数。 区块链在疫情期间助力增强数字生态系统 疫情期间每天都有大量的真假信息发布。区块链去中心化与不可篡改性可帮助解决有关真 伪的各种关键问题，如食物溯源、关键物资的物流信息以及防护信息的真实性。支付宝已 推出基于区块链技术的防疫物资信息服务平台，该平台会对物资需求信息、物资的运达情 况进行审核和上链存证，向公众进行信息披露。趣链科技(Hyperchain)则启动了一个 基于区块链的平台，用于跟踪发送给中国医院的医疗用品捐赠，确保物资送达到疫情中比 较严重的地区与医院。 数字智能工具帮助改善公民体验