用友云发布三款新品 聚焦数字企业智能服务

419对于用友来说是一个特殊的日子，去年迎着小雨用友云在此出发，今年用友云又带了三款创新产品，包括：一、数字化企业工作入口；二、实时会计 智能财务：重新定义财务服务；三、到门店感受爱，用友定义新零售。

至顶网CIO与应用频道 04月19日 北京消息：419对于用友来说是一个特殊的日子，去年迎着小雨用友云在此出发，今年用友云又带了三款创新产品，包括：一、数字化企业工作入口；二、实时会计 智能财务：重新定义财务服务；三、到门店感受爱，用友定义新零售。

“用友云目前服务企业与公共组织数达到393万家，其中工业企业超过40万家。同时，有超过500家生态伙伴入驻用友云市场。”用友网络执行总裁陈强兵指出，用友云提供的是综合型、融合化、生态式的企业服务。今天发布的三款主要产品都是用友云的有机组成部分，不是简单、独立的产品服务，对企业的工作方式、管理变革、商业创新等，都具有深远的影响。

用友网络执行总裁陈强兵

数字企业 智能服务

去年的4月19日，用友发布了用友云财务服务、人力服务、营销服务、采购服务、协同服务、电子发票、云通信以及用友云平台。经过一年的时间，用友云的收入和用户数都有了极速的增长。

用友网络执行副总裁谢志华指出：“数字化转型成为今天所有企业都在做和必须要做的事情。用友通过实践和调研认为，企业数字化转型必须建立在‘连接、协同、共享’的基础上，实现以客户导向、员工能动、全球资源、数据驱动、智能运营和实时企业为核心的数字化商业。”用友认为数字化企业需要实现七个层面的变革，即云架构支撑、共享型服务、智慧化运营、平台型组织、智能化营销、数据化金融和数字化商业。

未来的企业服务将出现三种趋势：第一是三位一体，即以交易场景为核心，业务服务、金融服务和IT服务三位一体，实现新的突破发展；第二是多态融合，即各种形态的云服务融合起来为企业服务；第三是智能化，新时期的企业服务一定是基于人工智能的，企业服务产业的2.0版将是智能化云服务。

用友网络执行副总裁谢志华

用友网络执行副总裁谢志华指出：“全新升级的用友云将更加聚焦数字企业智能服务，用友云全系列产品都提出智能的概念、增加了智能助手，以全新企业计算构建全新商业智慧。”同时，用友云将更加强化生态合作，首批10个用友云生态深度融合产品也已正式上市。

谢志华指出，此次用友云发布的三大新品都是聚焦解决企业具体的业务场景问题，并不只是一个功能。“用友云所有产品都强调的是融合，场景与技术的融合、软硬件的融合、产品之间的融合。”

数字化企业工作入口

作为此次发布的用友云三大新品之一，数字化企业工作入口解读了未来数字化工作场景。用友网络CTO程操红在发布新品时，给出四个关键词，即智慧、灵动、温度、专业。智慧的工作应该有智能的工作助手、感知设计、信息分层；工作还需实现灵动组织、分享权力和赋予能力；实现以人为本的游戏化、情感化和数字化，从而成就有温度的工作。当然，工作还需要专业服务触手可及。

“用友最专业的地方，就是提供专业的企业服务。这次发布的数字化企业工作入口，统一入口不是关键，统一模型才是内功。”程操红指出，能够实现智慧工作、灵动和有温度的组织以及提供专业服务，这一切都基于用友云平台iuap构建的统一模型，基于iuap平台构建财务服务、营销服务、人力服务、协同服务、平台服务、采购服务、权益服务和生态服务等企业级深度服务。

用友网络CTO程操红

实时会计 智能财务：重新定义财务服务

用友网络财务云产品总监任晓慧发布了用友云财务服务最新产品，并深度解读了事项法会计对于当今财务转型的意义，以及用友云的创新理念和产品对财务服务的重新定义。

事项法会计是美国会计学教授乔治·索特于1966年首次提出，它在前提假设、研究思路和信息质量上与价值法会计有很大的区别。如今，大家已经越来越形成共识：事项法会计理论满足当下财务转型需求，重新定义财务服务。

用友网络财务云产品总监任晓慧

用友云财务服务基于事项法会计构建的实时会计智能财务，“率先将事项法理论推向应用，同时带来四大变革、重新定义财务服务。”任晓慧指出，四大变革包括：一是构建全局视角的业务财务大数据事项库，实现业财深度融合；二是基于事项会计理论，构建大会计体系，财务会计、管理会计、税务会计、社会会计融合发展；三是提供基于业务综合大数据的频道化实时数据服务；四是基于人工智能技术实现自动化、智能化、实时化的会计作业。

变革后的财务是什么样的呢？任晓慧指出：“变革后的财务服务是业务财务、是数字财务、是智能财务、更是综合财务。”用友云财务服务，为企业提供实时会计、智能财务，帮助企业在数字化时代创新发展、创造财务新价值。

到门店感受爱 用友定义新零售

用友网络副总裁张成雨在新品发布会当天发布了用友云营销服务新产品——友零售。如今技术的发展、消费者需求的提升以及整个行业多元零售形态的涌现，都推动了新零售的发展。“用友推出的新零售解决方案，通过数字化运营、数字化营销、数字化交易，帮助企业构建数字化智慧门店，为消费者创造全新的购物体验和场景。”

此次发布的友零售实现全场景、全渠道和智能感知。其中，全场景和全渠道覆盖了渠道站点、门店配送、线上和线下等各个环节。包括：要货申请及业务处理、店间调拨及业务处理、智能补货模型、获客和口碑营销、留客和全方位服务、个人资产线上线下共享、线上商城以及智能POS和聚合支付。

张成雨还介绍了金一落地新零售的具体场景，“金一的库存管理非常有特色，全是单品管理，同时黄金的价格是实时变化的，所以每克黄金的定价和折扣都是非常具有变数的。” 用友通过提供标准场景的新零售、基于开放的PaaS平台提供API的解决方案以及行业插件，帮助金一开启新零售。

用友网络副总裁张成雨

发布会现场，小友备受关注，参会嘉宾可以与小友实现互动。在用友定义的新零售中，小友开启机器人智能服务新时代，“可以实现大数据营销分析、精准导航引导、多模态人机交互体验、AI平台深度学习和个性化定制服务。”张成雨指出，消费者走进门店不仅是购物，更应感受爱。

用友云此次发布的三大新品是服务数字企业、提供智能服务的代表性产品。未来，用友云将继续通过综合型、融合化和生态式的企业服务，大规模地帮助中国和更广泛地区企业和公共组织实现数字化转型，支撑数字化原生企业的高效运行，参与和推动数字经济与智慧社会的发展。