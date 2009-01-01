用友云重装出发：你想得到的企业服务都在这

公有云是未来长期唯一的方向，这是用友在综合了各种因素下得出的发展战略。用友网络科技股份有限公司执行总裁陈强兵说，云服务和传统软件的服务模式不同，必须更加有客户粘性，让客户成功。

ZD至顶网CIO与应用频道 02月28日 人物访谈（文/王聪彬）：公有云是未来长期唯一的方向，这是用友在综合了各种因素下得出的发展战略。用友网络科技股份有限公司执行总裁陈强兵说，云服务和传统软件的服务模式不同，必须更加有客户粘性，让客户成功。

用友在去年宣布正式进入3.0发展阶段，在经历以财务软件为核心的1.0时代，以企业管理软件为代表2.0时代后，企业互联网化服务成为用友3.0时代的发展方向，其中用友云将是其中的重要战略。2017年，用友云在重新整合之后，聚合优势面向企业提供各种类型的云服务。

看生态：用友云有备而来

在IaaS大局已定的当下，云市场中SaaS显现出的争入口、争生态的状态就从未停止，PaaS群雄逐鹿未见清晰趋势。

企业云服务主要有四种类型，第一、细分应用，专注于某一细分领域切入市场；第二、平台，搭建PaaS平台形成产业生态；第三、一体化应用，在基础应用上应用更多功能；第四、生态型，在平台上引入第三方参与者。

用友在年初进行了一次调整，整合后的用友云包含PaaS、SaaS、DaaS、BaaS四类业务。用友云平台（iuap）定位于社会化商业应用基础平台，为企业提供开放的PaaS平台服务，基于iuap用友云提供全面的SaaS应用服务、连接内外的DaaS数据服务及专业的BaaS运营服务。

陈强兵强调，用友会专注在PaaS、SaaS、DaaS、BaaS层面，在IaaS层面，用友则与业界厂商进行广泛合作，诸如阿里云、华为等。

用友网络云市场事业部总经理傅毅看到的企业级市场有三个特点，第一、软件和云的整合，逐渐走向公有云；第二、看重一体化应用；第三、品牌和专业度。而且基于这些需求和特点，用友云采用一种全新的云业务模式“云市场”，其将线下经营能力、服务能力开放到线上，将更多ISV一起参与进来形成共赢的生态。

从云业务推广层面用友制定了具体的策略，用友网络云业务发展部总经理傅强表示，我们对客户进行分层经营，大型、集团型企业采用直销，推广“软件+云”的方式，中小型企业采用“云+软件”，用云拉动软件业务。

重落地：让客户成功

过去的两年里，从原用友网络、用友优普等用友的各个业务单元已经孵化出了多种云服务类型，在整合之后形成了云平台、财务云、营销云、采购云、社交与协同办公云、人力云以及行业云等几个聚合方向。

除iuap云平台之外，用友云在SaaS产品方面主要包括：

社交与协同办公云：社交化协同办公平台友空间、嘟嘟；

财务云：企业智能报账平台友报账、用友电子发票与会计档案；

营销云：多电商一站式管理平台电商通、客户管理平台超客营销、3U产品：面向经销商的U订货、面向微信移动营销的U会员、面向消费者的U商城；

采购云：企业采购服务平台友云采；

人力云：企业人力资源管理平台友人才、顾问式服务平台薪福社等；

“针对同一企业，一朵云是不够的，而且云应用还应该相互关联，所以云需要统一规划管理。”用友网络执行副总裁、用友云BG总裁谢志华说，这也是用友为什么在企业服务的各个层面都提供不同云服务的原因，而且用友所有云服务都是在一个云体系下，实现了互相融合打通。

用友网络云产品管理部总经理、HR与采购云事业部总经理刘剑锋指出，最下面是用友iuap平台，基于其之上开发了各种基础云产品，这些产品实现了横向和纵向的打通。

用友把云用户定位在大中型企业，第一、付费能力强，第二、通过传统客户导流。用友网络CTO、云平台事业部总经理程操红提到，“我们会真正理解企业级客户的需求进行开发，在自有云服务之外，汇集ISV服务”。

其实用友云在与传统软件融合上已经产生了不少成果。比如，山东信发集团使用NC6和友云采构建了企业采购云；人民出版社使用NC6和人力云进行人才管理；世纪金源使用NC6和有空间建立了移动办公入口。未来用友也将持续加大在人才、云生态、产品三方面的力量。