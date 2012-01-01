上云不难，用友云赋能产业 让企业服务都在这！

用友云定位于数字化商业应用基础设施和企业服务产业的共享平台，赋能企业，服务企业迈向云端；赋能产业，支持产业走向平台。

至顶网CIO与应用频道 08月20日 新闻消息：“未来，所有的企业都是互联网企业、技术公司，都是金融企业、金融化发展的新生代、数字化重生的企业。”用友网络董事长兼CEO王文京在8月19日2017中国企业互联网大会上表示，在当今企业发展的客户运营时代，新一代信息技术作为商业基础一直影响和改变着商业模式。当企业计算突破企业边界走向社会级，数字化商业成为新时期的商业范式，通过企业上云实现企业数字化转型与升级。

用友网络董事长兼CEO王文京

到底什么叫企业上云？企业什么才叫上了云？浙江省副省长高兴夫表示，真正上云要用到互联网的产品，在研发、生产、营销整个运营管理有巨大改变。

浙江省副省长高兴夫

浙江正着力打造全国云计算产业中心，建设云上之家。建设云上之家，数据是关键，浙江省发布了大数据发展的实施计划，以整合政府的数据，打通信息系统，建设全城统一的政务数据共享、交换和开发的统一平台；建设云上之家，终端是前提，浙江持续追求端的智能化改造，目前全省在域的工业机器人达到4.2万台，占了全国的12%左右，居全国第一位。

将近3个月全省各类云平台服务商已经达到200家，新增上云企业突破56000家，浙江已经累计上云企业将近15万家。

“用友云定位于数字化商业应用基础设施和企业服务产业的共享平台，赋能企业，服务企业迈向云端；赋能产业，支持产业走向平台。”王文京说，通过基础设施的服务来赋能服务的企业客户迈向云端，同时用友云作为企业服务产业的共享平台，支持整个产业向平台化转型发展。

在数字化商业的背景下，企业IT产业重构为以企业服务为核心、以本土厂商为主导的平台化生态分工。新时期的企业服务以交易场景为核心，业务服务、金融服务、 IT服务三位一体，用友亿多种云服务形态为企业提供智能化的2.0版企业云服务。

同时用友云在三方面赋能产业，让云计算在千家万户企业真正落地；聚合企业服务，带动生态伙伴发展；提供公共能力和领域服务，让生态伙伴能力聚焦，快速创新，提升产业整体能力。

用友网络执行副总裁谢志华详细的展示了用友与生态伙伴一起为企业及公共组织提供丰富的一站式服务，推动企业业务创新、管理变革、金融嵌入、IT升级。

用友网络执行副总裁谢志华

会上用友工业互联网平台发布暨中国智能制造创新实践联盟成立仪式，发布精智｜用友工业互联网平台，其是用友基于用友云平台全新推出的工业互联网平台，集新兴技术为一体，依托稳健平台、强调软件能力、强化工业连接、突出工业应用需求，赋能云时代工业企业。

用友工业互联网平台由基础技术支撑平台、工业物联网云平台、应用开发平台、运维平台、运营平台、移动平台、系统集成云平台等构成，融合了大数据、云计算、移动互联网、物联网、人工智能、机器学习、视觉分析、生物识别等现代信息网络技术，核心是为工业企业提供设计云、制造云、服务云、分析云、营销云、采购云、财务云、人力云、协同云以及第三方SaaS服务，以开放的生态体系，帮助工业企业实现敏经营、轻管理、易金融、简IT。

新时期用友云的口号只有一个，企业服务都在这！