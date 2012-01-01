用友云满足大中型企业一体化的需求

一体化的服务成为SaaS产业的下个阶段，集PaaS、SaaS、DaaS、BaaS于一体的用友云，一直在推动SaaS产业走向一体化整合。同时用友云生态云图的构建也将合作伙伴的优质服务进行整合，更好的满足更多大中型企业产业链级和各类企业社会化商业的需求。

至顶网CIO与应用频道 08月10日 北京消息（文/王聪彬）：中国SaaS产业经过几年的沉淀，可以说逐渐走向成熟。虽说风口还在，但市场已成红海，不管是水平领域还是垂直领域，产品的同质化都相当严重。

所以一体化的服务也成为SaaS产业的下个阶段，达到各个层面的深度整合。集PaaS、SaaS、DaaS、BaaS于一体的用友云，一直在推动SaaS产业走向一体化整合。同时用友云生态云图的构建也将合作伙伴的优质服务进行整合，更好的满足更多大中型企业产业链级和各类企业社会化商业的需求。

SaaS产业的平台化发展

用友云定位为社会级商业应用基础设施和企业服务产业共享平台。用友网络副总裁、用友云市场事业部总经理傅毅谈到，社会级可以说是企业级的又一次进化，因为企业信息化支持的是企业内部的管理和业务，社会级是企业上下游能够直接运用信息系统连接和开拓业务，最终演变为企业都在同一个云平台上开展业务。

想要进阶社会级，就得了解下中国企业云服务产业（SaaS产业）发展，其可分为四个阶段。

第一阶段：2000年左右，软件SaaS化阶段，在云上使用软件，SaaS作为工具其应用本质虽然与软件没太多区别，但降低了中小企业IT采购成本。

第二阶段：2012年左右，基于各领域的“工具+场景化服务”，例如社交化工作、移动CRM、微信营销后台、在线客服、在线订货、移动报销、移动分销等。

第三阶段：2017年左右，一体化整合阶段，纵向各领域SaaS应用从“管理、运营、连接到交易”要深入打穿，横向各领域SaaS应用要广泛集成，最终实现“工具/内容/业务/数据”的一体化企业服务。

第四阶段：未来社会级的智能化阶段，基于平台生态模式，更多企业实现直接的网状连接，实现以“B2B、C2B、社群经济、分享经济、智能实时、数据驱动”为特征的社会化商业。

目前中国SaaS产业已经发展到第三阶段，所以未来的SaaS产业必将走整合化和协作化的道路，通过龙头企业形成平台化的服务模式。用友云以大中型企业需求为核心提供产业链级服务，希望在SaaS产业的第三阶段通过一体化的场景推动产业发展。

深入流程整合的共享

用友云想要支撑企业间的连接，无论企业内部系统是否基于用友云都可以进行连接。这样的定位带来的必将是功能的急剧扩张，因为企业的需求量是巨大的，用友云需要连接各种数据平台、电子商务平台等。

在这个过程中用友云纳入了更多的合作伙伴一起构建企业服务产业共享平台，以平台服务的模式支撑企业一体化的需求。

正是看到企业在未来使用云服务会按照一体化的方式使用，傅毅认为企业使用云的服务方式也将从数据整合、用户和组织架构整合、场景整合、流程整合的方向不断深入。

数据整合：通过接口将不同的云服务进行数据打通，实现业务的连接；

用户和组织架构整合：业务连接之后，在组织架构上进行同步，更好的开展业务；

场景整合：基于业务场景将多种服务串联在一起构建场景化服务；

流程整合：众多场景形成流程，将整体流程进行整合；

目前用友所有的云服务都是按照一体化进行架构设计，这也为未来企业整合做好铺垫，例如营销云就整合了包括支付、发票、仓储、物流、呼叫中心等服务。

用友云图的产业构建

用友云也构建出用友云生态云图，围绕用友云平台及核心云服务，并延伸出增值服务，针对中大型企业一体化的应用场景所需生态伙伴产品及服务的全景视图。

用友生态云图

“用友云将围绕生态云图布局用友云的整个产业生态。”傅毅说，用友云服务未来架构分为三个层次，第一层是企业社会化商业的核心服务、第二层是围绕核心服务的增值服务、第三层是外部服务。除了一些用友自主研发的核心产品和服务外，均与生态合作伙伴进行深入合作。

而且企业得到的一切服务都是融合的，用友云会和增值服务伙伴和外围伙伴业务实现产品与服务的数据整合、用户整合、场景整合、流程整合，形成一体化的应用场景。

用友云选择走精品策略而不是大杂烩，精挑细选市面上优质且互补性强的服务进行整合，实现企业服务都在这。

这些整合都是基于用友云PaaS能力之上，合作伙伴可以直接调用PaaS平台的能力，解决了SaaS的标准化问题，支撑了SaaS服务间的整合，真正实现流程整合。