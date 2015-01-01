Forrester发布2018-2019年中国技术市场展望报告

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者：Charlie Dai, Forrester首席分析师 来源：至顶网CIO与应用频道 2018年1月25日
关键字： Forrester
至顶网CIO与应用频道 01月25日 评论分析：Forrester近期发表了《2018-2019年中国技术市场展望报告》，报告预测：以美元计算，中国企业和政府机构在技术产品和服务上的支出将会在2018年增加8%，在2019年增加9%。过去两年里，国内需求疲软，人民币快速贬值，给中国经济带来了严峻压力。但在2018年和2019年，随着“一带一路”战略的推广，政府相关措施的实施，数字创新与生态系统的扩张，技术支出依然将会保持强劲增长。
Forrester预计，2018年中国技术市场开支将会达到2340亿美元。2018与2019年的总体发展趋势包括以下三方面：
虽然中国国内上下的经济改革和经济增长将会为企业的发展创造一个更友好的商业环境，但市场竞争只会随之变得更加激烈。随着数字化转型主导了2018年的商业决策，首席执行官需要与首席信息官以及其他技术决策者相互合作，从战略角度出发设定技术开支的优先级，在数字化转型进程中发挥领导作用。
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
2018中国软件产业年会
网络架构师的工作笔记（第三期）
【IT最大声12.03】AWS re:Invent：发布首个裸机服务器实例
GNTC 2017全球网络技术大会
未来，应云而生——海航云集市发布会