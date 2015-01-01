Forrester发布2018-2019年中国技术市场展望报告

Forrester近期发表了《2018-2019年中国技术市场展望报告》，报告预测：以美元计算，中国企业和政府机构在技术产品和服务上的支出将会在2018年增加8%，在2019年增加9%。

至顶网CIO与应用频道 01月25日 评论分析：Forrester近期发表了《2018-2019年中国技术市场展望报告》，报告预测：以美元计算，中国企业和政府机构在技术产品和服务上的支出将会在2018年增加8%，在2019年增加9%。过去两年里，国内需求疲软，人民币快速贬值，给中国经济带来了严峻压力。但在2018年和2019年，随着“一带一路”战略的推广，政府相关措施的实施，数字创新与生态系统的扩张，技术支出依然将会保持强劲增长。

Forrester预计，2018年中国技术市场开支将会达到2340亿美元。2018与2019年的总体发展趋势包括以下三方面：

领先技术厂商将成为企业数字化转型的关键赋能者。 “一带一路”战略取得的显著进展以及人民币升值为中国经济注入了新的活力。在这个快速发展，连接性日益增强的商业环境中，激烈的市场竞争迫使中国企业加速数字化转型进程。领先的技术厂商，包括数字巨头、传统技术领袖，以及具有创新精神的初创企业，都在不断加强自身的数字化能力，而中国国内外的企业也将越来越多地构建战略合作伙伴关系，来加速产品创新并带动增长。

“一带一路”战略取得的显著进展以及人民币升值为中国经济注入了新的活力。在这个快速发展，连接性日益增强的商业环境中，激烈的市场竞争迫使中国企业加速数字化转型进程。领先的技术厂商，包括数字巨头、传统技术领袖，以及具有创新精神的初创企业，都在不断加强自身的数字化能力，而中国国内外的企业也将越来越多地构建战略合作伙伴关系，来加速产品创新并带动增长。 技术投资将继续从硬件向软件及服务转移。 硬件支出依旧占据主导，但其增长率将会趋平。诸如针对人工智能进行优化的硬件及物联网边缘设备等现代硬件基础设施对数字化转型来说十分重要，但这两块领域的支出也会继续由硬件转向软件和服务。云的广泛采用会进一步减少对资本支出的需要。决策者将逐渐意识到软件才是整个客户生活周期中商业成功和客户至上理念的核心。诸如容器管理、人工智能、物联网和区块链等新兴技术的发展将进一步增加平台数字化和应用程序现代化的复杂性，从而推进企业更多利用咨询和外包服务加强自身能力。

硬件支出依旧占据主导，但其增长率将会趋平。诸如针对人工智能进行优化的硬件及物联网边缘设备等现代硬件基础设施对数字化转型来说十分重要，但这两块领域的支出也会继续由硬件转向软件和服务。云的广泛采用会进一步减少对资本支出的需要。决策者将逐渐意识到软件才是整个客户生活周期中商业成功和客户至上理念的核心。诸如容器管理、人工智能、物联网和区块链等新兴技术的发展将进一步增加平台数字化和应用程序现代化的复杂性，从而推进企业更多利用咨询和外包服务加强自身能力。 新兴技术是数字化转型背后的驱动力。中国的传统行业正通过投资新兴技术快速进行现代化转型。例如预测分析、云计算、物联网和人工智能这一类技术不仅可以帮助企业在客户生命周期范围内最大化客户价值，还能帮助企业提高自身效率和灵活度以达到卓越运营。在上述技术中，人工智能尤为突出，因为它将改变中国的一切，从商业运营到客户体验。人工智能在中国已获得国家层面的巨大支持。自2016年3月起，人工智能进入国家战略地位；2017年12月，工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》，以便加速人工智能在不同行业的采用。中国企业利用新兴技术，不断开拓市场，从中国延伸到亚太区乃至全球，而且保持着强劲的增长势头，对全球技术生态与技术创新发挥着越来越重要的影响力。

虽然中国国内上下的经济改革和经济增长将会为企业的发展创造一个更友好的商业环境，但市场竞争只会随之变得更加激烈。随着数字化转型主导了2018年的商业决策，首席执行官需要与首席信息官以及其他技术决策者相互合作，从战略角度出发设定技术开支的优先级，在数字化转型进程中发挥领导作用。