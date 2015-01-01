Gartner发布2017年新兴科技技术成熟度曲线 未来十年驱动数字化业务三大趋势

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner发布了2017年新兴科技技术成熟度曲线（Hype Cycle for Emerging Technologies），其中包含的各类新兴科技技术揭示出未来五到十年内可以帮助各企业在数字经济时代中生存并繁荣发展的三大显著趋势。

至顶网CIO与应用频道 08月23日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner发布了2017年新兴科技技术成熟度曲线（Hype Cycle for Emerging Technologies），其中包含的各类新兴科技技术揭示出未来五到十年内可以帮助各企业在数字经济时代中生存并繁荣发展的三大显著趋势。

这三大趋势为无处不在的人工智能（AI）、透明沉浸式体验（transparently immersive experiences）和数字平台（digital platforms）。它们将提供无可比拟的智能、创造全新体验并提供各种平台，帮助各企业机构与全新业务生态系统（new business ecosystems）相关联。

今年的《新兴科技技术成熟度曲线》报告给出了年度最长的Gartner技术成熟度曲线，从全行业的角度分析了业务战略师、首席创新官、研发领导者、企业家、全球市场开发者和新兴科技技术团队在开发新兴科技技术组合时应该考虑的技术和趋势。

新兴科技技术成熟度曲线在Gartner技术成熟度曲线中最为独特，因为它集逾两千种科技的大成，凝聚独到的见解，并以简洁明了的方式呈现出一套引人注目的新兴科技技术和趋势。该技术成熟度曲线重点关注了那些有望在未来五到十年内拥有高度竞争优势的科技（参见图一）。

Gartner研究总监Mike J. Walker表示：“关注科技创新的企业架构师必须评估这些高级趋势和独具特色的科技及其对所在企业的潜在影响力。除了对各企业带来潜在影响外，这些趋势还能为企业架构的管理者提供难得的机会，去帮助高层的业务和IT领导者创造一切就绪的、可行的和诊断性的可交付成果，以指导投资决策，应对数字化业务（digital business）中的机会和威胁。”

图一、2017年新兴科技技术成熟度曲线

无处不在的人工智能

人工智能（artificial intelligence technologies）将在未来十年内成为最具颠覆性的科技，因为它具有前所未有的计算能力、接近无限的数据量并在深度神经网络中取得了空前进步；而这些也将使拥有人工智能科技的企业机构可以熟练驾驭数据，以适应新环境、解决新问题。

在该领域中寻求影响力的企业应考虑以下科技：深度学习（deep learning）、深度强化学习（deep reinforce learning）、通用人工智能（artificial general intelligence）、自动驾驶汽车（autonomous vehicles）、认知计算（cognitive computing）、商用无人机（commercial UAVs [drones]）、会话式用户界面（conversational user interfaces）、企业知识分类与知识本体管理（enterprise taxonomy and ontology management）、机器学习（machine learning）、智能微尘（smart dust）、智能机器人（smart robots）和智能工作空间（smart workspace）。

透明沉浸式体验

科技将更加以人为本，在个人、公司和物件之间建立起公开透明的关系。随着科技将在工作场所和家中以及与企业和人类的互动过程中变得更具适应性、情境化和易变性，因此这种关系将变得日益密切和复杂。

企业机构需考虑的关键技术包括：4D打印（4D printing）、增强现实（AR）、脑机界面（computer-brain interface）、联网家庭（connected home）、人体机能增进（human augmentation）、纳米管电子（nanotube electronics）、虚拟现实（VR）和立体显示（volumetric displays）。

数字平台

新兴科技要求革新能够提供大量必要数据、先进计算能力及广泛赋能生态系统的各种基础架构。分段化的技术基础架构向生态系统赋能平台的转变正在为人类和技术之间搭建桥梁的全新业务模式奠定基础。

企业机构需追踪的关键平台赋能科技包括：5G、数字孪生（digital twin）、边缘计算（edge computing）、区块链（blockchain）、物联网平台（IoT platform）、神经形态硬件（neuromorphic hardware）、量子计算（quantum computing）、无服务器化平台即服务（serverless PaaS）以及软件定义安全（software-defined security）。

Walker认为：“当我们综合审视这些主题时，我们可以看到透明沉浸式体验中以人为本的赋能科技，比如智能工作空间、联网家庭、增强现实、虚拟现实和日益增长的脑机界面正在发展成为拉动技术成熟度曲线上其它趋势的尖端科技。”

“无处不在的人工智能”新兴科技正在技术成熟度曲线上快速移动。深度学习、自主学习和认知计算等科技刚越过曲线顶峰，这表明它们是创造透明沉浸式体验的赋能科技。

最后，数字平台正在迅速地沿着技术成熟度曲线移动，这表明：提供可驱动未来的基础平台可能催生新的IT现实。量子计算（正在技术萌芽期爬升）和区块链（已通过曲线顶峰）等科技预计在未来五到十年内产生最具革新性且最引入注目的影响。

Walker表示：“这些重大趋势表明企业机构越有能力让科技成为员工、合作伙伴和客户体验不可分割的一部分，它们也就越能以全新和动态的方式将其生态系统与平台相关联。”

Gartner客户可阅读《2017年新兴科技技术成熟度曲线》（Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017）报告全文获取更多信息。该研究是Gartner趋势洞察报告《2017年技术成熟度曲线凸显企业和生态系统数字化变革》（2017 Hype Cycles Highlight Enterprise and Ecosystem Digital Disruptions）的一部分。该趋势洞察报告涵盖跨越超过100条技术成熟度曲线的1800多种科技、服务和学科的分析，旨在帮助首席信息官和IT领导者应对与其业务相关的机会和威胁，引领科技赋能业务创新以及帮助其企业或机构制定有效的数字化业务战略。