代驾行业白皮书首次发布：一年减少350万起酒驾交通事故

近日，“创新与责任助力可持续发展研讨会”在北京举行，会上清华大学法学院公法研究中心研究团队对外发布了业内首份《代驾行业发展白皮书》。

至顶网CIO与应用频道 08月11日 北京消息：“去年一年代驾行业减少了350万起因醉酒驾驶引发的交通事故，使得83万人免受刑法制裁，减少财产损失462亿元。”

近日，由滴滴出行主办的 “创新与责任助力可持续发展研讨会”在北京举行，会上清华大学法学院公法研究中心研究团队对外发布了业内首份《代驾行业发展白皮书》。

从此次发布的代驾行业白皮书中显示，经历了十多年的缓慢初创期，如今代驾行业在服务需求和市场规模等方面增长迅速。2016年，全国代驾行业的订单总量超过2.53亿单，总产值达154亿元。酒后代驾仍是代驾行业最大的使用场景，占比为97.8%，其次是工作劳累、商务接送等场景需求。

在此前的两年间，滴滴代驾同警方在51个城市共开展了包括司机安全驾驶、倡导避免酒驾等100多场活动。上个月，“滴禹·星程”热力图已被包括南京、武汉、青岛、广州等在内的全国12城交警，运用到日常治理酒驾的工作当中。

借助该系统，交警可根据起终点热力图，在饮酒消费人群密集区域，有针对性安排预防酒驾的宣传活动。同时，热门路段也能清晰展示，交警可据此在重点地点、路段布置警力，更合理地安排稽查工作。

此外，为了提高司乘与平台的安全保障水平，“滴滴护航”也于近日上线，并率先运用到代驾业务线。该系统是滴滴平台自主研发的安全产品。综合分析手机传感器、陀螺仪、GPS等信息，“滴滴护航”从疲劳驾驶、超速、急加速、急转弯、急刹车、分心驾驶等六大维度检测司机的驾驶行为。

“我们不用再像以前那样找认识的代驾师傅，现在很多城市都有了可信赖、稳定的代驾服务。”滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维说，在过去的5年时间中，全球交通行业因为互联网的出现发生了天翻复地的变化。在滴滴出行刚成立时，程维听到最多是“赶英超美”的字眼，而现在如何实现智能城市、智能交通，程维说滴滴出行已经走在了世界的前沿。

而对于接下来的计划，程维介绍滴滴出行希望在安全体系里持续的投入，让酒驾管理、交通安全管理能再上一个台阶，并成为世界范围内安全治理的标杆企业。