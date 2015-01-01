滴滴美研负责人：机器智能化时代，更需开创者精神 

在7月12日香港举行的RISE全球科技创业者大会上，滴滴出行美国研究院负责人、硅谷资深投资人的弓峰敏博士以“人类与智能机器”为主题，与科技业者、青年创业者和投资人展开交流。

至顶网CIO与应用频道 07月14日 北京消息：早在上世纪，图灵就对机器与人的智能关系做了思考，他希望机器可以模拟人类思维。今天，人工智能的定义已被改写，机器在很多领域超越了人类的分析、学习能力。一些人开始担忧： “机器是否会控制未来，取代人类？” 在7月12日香港举行的RISE全球科技创业者大会上，滴滴出行美国研究院负责人、硅谷资深投资人的弓峰敏博士以“人类与智能机器”为主题，与科技业者、青年创业者和投资人展开交流。

弓峰敏回顾了工业革命之后，机器的“进化”过程。从蒸汽机到内燃机，从电子计算机到移动互联网，每一次技术革命都将人类能力提升至新的境界。最初机器拓展了我们的身体能力，让我们能拥有远远超越自身极限的移动速度和力量。随后机器增强了我们的脑力，让我们有更强大的运算和数据处理能力。然而弓峰敏认为，机器不会取代人类，新的机器只是淘汰了旧的机器，它们的最终目的是为了人类服务。

滴滴出行信息安全战略副总裁、美国研究院负责人弓峰敏博士

历史的经验表明，新技术可能会在短时间受到限制和质疑。例如，汽车刚出现时，英国通过了“红旗法案”：要求汽车前必须有指挥者手举红旗步行开道，车辆只能跟在后面缓慢行驶。技术革新在全球范围不均匀地发生；创新者、监管者和社会各界需要及时形成共识，积极驾驭新技术，才能让个体和社会最大程度获益；反之则很可能失去先行者优势。

弓峰敏以新兴的移动出行行业为例。滴滴等平台系统每天处理着全球最庞大、复杂的交通数据。通过机器学习对大数据进行多维度分析，滴滴不仅可以在用户层面，向司机提供合理的分单以及路径规划、为乘客提供多样化的出行服务；在整体交通体系规划上也走在全球同行的前面。在济南，滴滴与交管部门合作，将平台数据与公共交通数据相融合，为城市干道的红绿灯提供了动态优化方案。这个项目在济南经十路落地两个月后，车辆在高峰期经等待时间减少了10%。

“未来交通领域还将发生更剧烈的变化。电动汽车、智能驾驶技术将与共享经济模式协同作用，在汽车发明百年后对道路安全和交通模式进行一次革命性的提升。 ” 弓峰敏表示，滴滴美国研究院正在探索将人工智能与增强现实技术结合，提示驾驶者日常难以察觉的道路安全隐患。

弓峰敏认为 “创业者精神”首先是一种变革精神，它并非创业者独有。“在交通行业，创业者的脚步已经带动亿万普通的司机、乘客、监管者，和各界共同拥抱这场技术革新。但这只是开始，”弓峰敏说，“在科技变革当下，希望在座的每一位可以持续创新，同时坚持‘创业者的精神’，直面变化和问题，推动人类社会向前发展。”