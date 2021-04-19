达索系统以客户为中心，与中国一起成长

2021年是中国“十四五”规划的开局之年，也为达索系统在中国业务成长打开了新的机遇大门。达索系统也在中国做出了新的战略决策，根据各省GDP产值，制定了针对各省扩大达索系统覆盖范围的战略。

2021年是中国“十四五”规划的开局之年，也为达索系统在中国业务成长打开了新的机遇大门。达索系统也在中国做出了新的战略决策，根据各省GDP产值，制定了针对各省扩大达索系统覆盖范围的战略。

在达索系统“创新之夜”活动上，达索系统大中华区总裁张鹰表示，针对“十四五”规划，达索系统在中国制定了“在中国，为中国，服务中国”的战略规划，希望和中国一起成长发展。用创新推动可持续性发展，帮助企业在“十四五”新征程中实现可持续、高质量的长足发展。

左：张鹰，达索系统大中华区总裁；右：罗熙文（Sylvain Laurent），达索系统全球副总裁、基础设施和城市委员会主席

重构服务覆盖模式

新冠疫情为达索系统的业务创造了很多新的机遇，因为企业意识到挑战来临时，传统的业务模式难以为继，必须要转变业务模式、创新工作方法。

达索系统全球副总裁、基础设施和城市委员会主席罗熙文（Sylvain Laurent）表示，达索系统在新冠疫情期间从三方面进行应对，第一，同中国领军企业保持战略合作；第二，在不同情况下调整自身策略；第三，提供创新性的数字化技术，帮助客户改变传统模式，实现共赢。

达索系统在生命科学维度，对疫苗研发、临床实验、数据统计等领域通过工业软件体系提供支撑；疫情导致国家之间的物流受阻，达索系统也通过“数字双胞胎”技术进行优化。在设计制造维度，达索系统把设计、制造、仿真、生产、制造、交付、运营等环节用数字化手段打造一个完整的平台，构建数字产业链。

达索系统正从三个方面为企业增值，第一，以上海为中心在全国进行覆盖拓展；第二，交付能力扩充；第三，带来数字化转型最后的价值提升。

“2020年初，我们从渠道为中心的销售模式转变成客户为中心的销售模式，今年达索系统在中国建设了智能制造团队，因为制造是从设计、仿真一直到制造，打造整个产业链。”张鹰说道，领军企业会由直销体系对接，深入产业链时，整个生态体系和合作伙伴都会进行覆盖，构成立体的解决方案。

产业带的紧密合作

目前达索系统在全球有三个总部，分别位于法国巴黎、北美波士顿、中国上海，构成了三大片区。上海浦东新区是达索系统亚太区总部，也是大中华区总部。

在上海，上海浦东新区近些年提出“中国芯，蓝天梦，智能造，创新药，未来车，数据港”，这与达索系统的11个行业科技引领，以及打造智能制造和创新设计是紧密契合的。可以说达索系统和浦东新区是共同成长，浦东新区在政策、人才和营商环境上都给予达索系统很好的支撑。

在青岛，青岛政府对于数字化转型有着清晰的目标和定位，达索系统与青岛的合作已从工业延伸到智慧城市领域，推动整体的数字化转型。

在广东，达索系统主要聚焦高科技、汽车、造船三大行业，同时辐射整体产业链，达索系统还将与深圳市进行智慧城市的相关合作。

在重庆，达索系统（重庆）智能制造创新中心于去年10月在重庆两江新区正式投入运营。两江新区聚集了汽车和电子两大类产业链，包括主机厂、供应链、配套服务体系等都在创新中心进行孵化、验证、培训。今年，智能制造创新中心还会将覆盖范围拓展到生命科学、大健康领域。