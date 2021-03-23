用友智能财务，提升财资管理效力，支撑企业高质量发展

企业运转效率高度依赖于财务、资金以及金融资源的运营效率。尤其财资管理既是公司财务的核心职能，同时也为企业高质量发展提供了支撑作用。

企业运转效率高度依赖于财务、资金以及金融资源的运营效率。尤其财资管理既是公司财务的核心职能，同时也为企业高质量发展提供了支撑作用。

现如今，企业财资管理经历了长时间的发展，需要有更多的思考，尤其是要通过点、线、面、网多个层面分析财资管理目标。

点：从整个企业经营线条将账户管理、资金结算、银企对账、资金计划等视为点；

线：横向打通业务到资金全流程，提升资金预测能力，纵向资金集中管理，内部借贷及计价；

面：盘活资金资源，管理内部结构性缺口，全面统筹，优化资源管理的效率和质量；

网：打通时间、空间，利用数据、信用将产业关系打通。

中国企业财资管理水平落后于发达国家，数字化转型是必经之路。浙江省总会计师协会常务理事傅哲祥曾说，“财资管理则是信息技术和数据价值发现或转化的手段。”

用友公司财资管理专家张鸣认为，企业财资管理数字化发展需要从三个过程进行，即资金结算与集中管理、管理提升与优化、全面数字化创造。

前中后台构建财资管理

企业对于高质量发展财资管理有着不同的需求，用友财资管理从前、中、后台三个层面重构财资管理业务。

前台：满足业务灵活多变的资金交易和金融工具支撑，实现基于资金和资源预测的投融资方案遴选；

中台：侧重支撑企业战略的财资数据赋能，提高资金运营质量和资金数据分析，增强资金风险管控。

后台：打造高效的资金结算支付和集合对账服务，实现智能化自动化处理，实时输出财资管理凭证和运营数据报告。

用友财资管理系统一方面可以实现账户管理的基础规范化，将银企直连账户、非银企直连账户和第三方账户等进行集中管理；将不同性质的账户进行多维度管理；对发起账户申请到销户全流程管理；按照不同分层级管理账户体系。另一方面，财资管理系统还可以实现账户管理维度多样化，根据法人架构、管理架构等不同纬度灵活定义管理属性。

同时管理好账户需要通过数据找到管理提升点，通过账户全景分析了解法人单位、管理组织、银行、账户属性和收付属性等，监控资金头寸和低效账户。

管理好账户，企业还需要管理好投资能力，这就需要建设资金集中管理体系，将自有资金和外部融资资金合并到一个资金管理中心，减少银行账户头寸占用，提高资金效益。

在资金集中后，资金体系一般是搭建在多集团形势下，每个子集团或子公司都可以搭建自己的集中管理体系，了解每个月所有成员单位流水情况单位头寸变化情况以及每个账户余额分布，实现全球化资金的集中管理。

“资金计划是资金归集，是搭建在资金管理上的重要内容，没有资金计划很难做好内部集团中心体系建设。”张鸣说道，资金计划会涉及到配置、管控体系、计划填报和执行监控，需要充分考虑集团层级、各板块层级、业务单元层级对计划/预算的需求，匹配不同板块管控模式的差异。

再看看对于企业非常重要的融资管理能力，在多集团多公司情况下，要做好全流程穿透管理，财资管理系统可以实现统一融资基础档案、设置融资管控要素、记录融资过程数据、统计监控融资情况。由于融资产品众多，融资管理可以实现统一融资视图，多品种融资管理。同时融资交易的关键是计息模型，计息模型能为企业带来还款计划，精准的计息模型可以提升流动性管理能力。

总结而言，用友财资管理可以完善资金运营基础规范业务、支撑管理模式变革提升效率、端到端的业财资融合价值共享、强化资源管控规避风险、数据驱动经营升级商业创新。

财资管理看得见的效率提升

财资管理在众多行业有着不同的实践，像连锁行业包括零售连锁、酒店连锁、餐饮连锁等，他们有着供应商多、产品线丰富、折扣让利复杂、现金流好、集权管理个特点，但是行业也存在像地域广、门店多、账户多、全渠道、通道多，笔数多等问题，而且管理维度多。

以某酒店连锁企业为例，每月临近结算日，结算部门都要加班完成结算，在使用用友财资管理系统后所有的付款都是自动配款，实现了高效结算。一些数字可以看出明显的效率提升，批量支付效率每100笔业务从35分钟降低到1.6分钟；批量支付状态下载每100笔业务从17分钟减低到0.4分钟；网银补录每2000笔业务从30小时到实时补录；主档错误及串户从10小时降低到0.5小时。

用友财资管理系统不仅解决了该酒店连锁企业现阶段的问题，更可以支撑其未来发展。日支付压力按照6小时/天支付时间测算，可支撑开店规模7000家店，未来十年不是问题。

用友财资管理还可以帮助集团型企业在实现资源共享下的票据管理，某建材企业集团，经营产业涉及水泥制造、化学建材、国际贸易、节能环保新材料、工程建设、现代服务业等领域。企业票据存在数据巨大且分散，流动融资属性较差，票据管理成本过高，统计繁琐时效滞后等问题。

集团票据池建设目标要达到所有权与管理权统一、提升票据价值、建立票据池。用友帮助该建材集团建立电子商业汇票管理系统，使其具备内部票据池和银行票据池的双重优势，即可享有银行票据池集业务处理、额度共享及票据拆分等业务的先天优势，又可通过内部票据池调剂分子公司票据量，充分提升票据资源流动性价值。

同时该建材集团还将对资金管理持续建设，最终实现统一财资管理平台、资金集中管控、提升结算效率，集中监控分析。

目前，全球经济发展正从工业经济转向数字经济新时代，数智化财资服务支撑企业高质量发展，促进产业转型与升级！