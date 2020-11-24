商越智能采购平台R2.0泰山版 开启大中型企业SaaS新时代

11月19日，商越发布了商越智能采购平台R2.0泰山版，实现从商城采购到企业非生产全链路采购的全新升级，以全、新、快、稳4大特征定义赛道。

11月19日，商越发布了商越智能采购平台R2.0泰山版，实现从商城采购到企业非生产全链路采购的全新升级，以全、新、快、稳4大特征定义赛道。全”即为全场景、全链路、全品类、全模式、全功能；我们是全球第一款基于云原生架构的采购数字化平台；毫秒级计算、C端体验可谓“唯快不破”；SLA：99.99%的“稳”也正是对R2.0版本号“泰山”的最佳诠释。

中国大型企业SaaS服务需要场景

2019年8月14日，北京商越网络科技有限公司（以下简称“商越”）宣布完成5800万人民币pre-A轮融资，3月29日宣布完成亿元A轮融资。

商越是专注于大中型企业非生产采购（即“间接采购”）数字化。通过智能采购中台，商越为企业搭建专属的采购商城，使企业采购全程实现在线化，数字化，提升效率，降低成本。

“商越需要找到一个通用需求，最后我们选定了采购这个细分市场，而且在采购中又选择了间接采购。” 商越科技创始人兼CEO苗峰指出，一个企业的工厂、车间、财与几千家供应商进行在线履约，这是一个非常有价值的事情，降低企业间交易成本。

商越科技创始人兼CEO苗峰

苗峰看来，创业公司的核心是签客户节奏、团队节奏、产品节奏、经营管理节奏，资本也是一样，商越有一句话：永远要认知自己，永远不要透支未来。

对于中美SaaS市场环境，苗峰表示，美国企业的管理更加标准化，所以SaaS产品更容易成功，这些所有的定价逻辑和商业模式并不适用于中国，在中国做大企业SaaS需要更接地气。

中国企业非常看重数据安全和个性化自定义，商越可以说是开启了大中型企业SaaS的新时代，目前从商越的客户来看90%都选择了SaaS的部署模式。苗峰表示，中国大型企业SaaS服务需要场景，采购和供应商都在外部有着天然的云属性，这也是商越找到的场景。

从商城采购到企业非生产全链路采购

商越从1.0到2.0一个最核心的更新在于，1.0切入的是企业非生产中的实物采购如MRO类、行政办公类的，2.0版在于解决企业非生产的全链路，延伸到服务类、营销类采购，这是一个重大的变更。

苗峰指出，对于商越而言，2.0版可以更加深入的服务客户，而且客户群也更加广泛，通过商越2.0版本可以服务所有大中型企业。

R2.0泰山版以2大中台即业务中台、数据中台，5大套件即商城采购套件、战略寻源套件、采购协同套件、财务协同套件、开放平台及60+应用。

据介绍，R2.0泰山版完成了从有价格协议到无价格协议、从货物采购到服务采购、从采购执行到采购管理的全场景进阶；囊括了商城采购、协议采购、寻源采购、采购计划及商品上架4条主线的非生产采购全链路；扩充了从办公用品、日用百货、IT设备等实物到印刷品、广告媒体、营销推广等服务的采购全品类；包含了集采分结、分采分结、自采自结、集采统结、一点支付一点结算等全模式。

同时在发布会上，商越完成了北方华创、公牛集团的签约。其中商越科技将助力公牛集团提高非生产采购效率、降低采购成本，帮助公牛集团建设采购数字化管理能力、大数据智慧能力、采购策略落地能力和采购深化降本能力。