鞍钢集团：一家“老企业”的采购管控突破

钢铁行业的发展经营非常受制于原材料的采购，鞍钢集团在大产业、多机构的环境下，采购工作最重要的是买准东西和买好东西，而买好东西的关键是从哪买，即从哪一供应商处买，所以管控好供应商对采购工作起决定性作用，是采购工作的致命环节。

至顶网CIO与应用频道 09月12日 北京消息（文/王聪彬）：钢铁工业是中国国民经济的基础产业，可以称为国之基石，经过68年的锤炼，连续多年中国钢铁产量雄居第一，在世界钢铁业有着举足轻重的地位。

但尽管如此，中国钢铁业也迎来了产能过剩，产业结构不合理等诸多问题。钢铁行业“十三五”规划正以全面提高钢铁工业综合竞争力为目标，以化解过剩产能为主攻方向，促进创新发展，坚持绿色发展，推动智能制造，提高我国钢铁工业的发展质量和效益。

钢铁行业的发展经营非常受制于原材料的采购，鞍钢集团在大产业、多机构的环境下，一直在建设“阳光、降本、安全、高效”的采购管理体制。采购工作最重要的是买准东西和买好东西，而买好东西的关键是从哪买，即从哪一供应商处买，所以管控好供应商对采购工作起决定性作用，是采购工作的致命环节。

采购管控一个困扰多年烦恼

2010年5月，鞍山钢铁集团公司与攀钢集团有限公司联合重组为鞍钢集团公司，是国务院国资委监管的中央企业之一，总部坐落在辽宁省鞍山市。

作为鞍钢集团区域子公司的鞍山钢铁集团公司，是新中国第一个恢复建设的全流程特大型钢铁联合企业和最早建成的钢铁生产基地，被誉为“中国钢铁工业的摇篮”、“共和国钢铁工业的长子”。闻名中外的“鞍钢宪法”，老英雄孟泰、当代雷锋郭明义等即诞生于此。

鞍钢集团已形成跨区域、多基地、众产业、国际化的发展格局，成为中国最具资源优势的钢铁企业，2011年进入《财富》世界500强。铁矿石产量1亿吨/年，钢产量3900万吨/年，钒产量世界第一，业务覆盖70个国家地区。产业布局：钢铁主业、钒钛产业、矿业资源、非钢产业等。

作为特大型企业，鞍钢集团多层次、多元化子企业众多，其生产经营对货物、工程、服务的采购需求五花八门、层出不穷，相应采购单位分布在全集团各单位，大小不一、数量众多。

鞍钢集团的招标采购业务由鞍钢招标公司归口实施，其是鞍钢集团的全资子公司，专业从事国际国内货物、工程、服务项目的招标采购及咨询服务，年均招标采购500余类5万余个项目、金额超过600亿元，专业人员达100余人。

鞍钢招投标公司董事长兼总经理张明华描述了招标采购的整个流程，鞍钢集团各基层单位提出采购需求，委托招标公司进行招标采购，通过标准的招标采购规范流程，向采购单位发出招标采购结果，由其与供应商签订合同，并组织到货、验收、配送到使用单位。

鞍钢招投标公司董事长兼总经理张明华

“鞍钢集团是一家历史久远的特大型国有老企业，时代让我们形成了自己的文化和规则。”张明华说，鞍钢集团的采购工作是由若干采购单位完成，每个单位都有自己管控办法，这让鞍钢集团在采购的管控上存在一定的挑战。

招标与客商平台的协调配合

鞍钢集团招标采购通过电子招投标平台、客商平台两大集中管控平台实现，两者前后贯通实现信息传送。

2013年电子招投标平台1.0版上线，2015年上线2.0版，正在筹划2018年上线3.0版。电子招投标平台实现集中招标采购后，在招标采购环节还需要实现各类供应商的集中、统一、共享。

鞍钢招标公司与用友规划实施了鞍钢集团客商平台，将原分散在各子企业的客商管理集中在客商平台统一标准、统一实现，实现了供应商统一注册、统一分类、统一分级、统一认证、统一评价、统一管理、统一共享。

现在客商平台已经成为鞍钢集团唯一的供应商服务、共享、数据、监督的综合平台，实现供应商生命周期的全流程、全要素、集中化、差异性的标准化统一管理。“客商平台是一个传统业务在管理上实现两化融合的典型案例，对供应商的全生命周期管理形成系统性、完整性、追溯性、查询性和存储性。

未来鞍钢集团将打造供应链服务，连接采购方和供应商之间的一站式电子采购交易市场。面向集团内企业客户，并向社会开放，吸引社会其他企业客户入驻，做大用户群体。建立客商认证体系，实施客商信用评级，对客商开放采购销售资源，入住超市和商城，做多交易品种，做大交易规模，探索多种商业模式。充分利用已有线下仓储、物资超市、物流配送能力，提供供应链（含金融、保险、在线支付等）全程服务，以供应链服务能力立足打造中国工业品电子商务平台。