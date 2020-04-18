极致体验 流媒体出海要过得第一关

近年来中国流媒体平台也在纷纷入局全球化，出海正成为中国流媒体平台一个确定性增长的机会，当然其中也不乏专注于海外市场的流媒体平台。

至顶网CIO与CTO频道 04月18日 北京消息（文/王聪彬）：随着疫情在全球的蔓延，宅在家已经成为了普遍的状况，我们时不时也能在热搜上看到大家“找乐子”的最新方式，而这也造就了流媒体出海的快速发展机会。

从全球范围看来，Netflix率先引领了流媒体全球化发展的进程。近年来中国流媒体平台也在纷纷入局全球化，出海正成为中国流媒体平台一个确定性增长的机会，当然其中也不乏专注于海外市场的流媒体平台。

海外市场是一个很好的突破口，但国内流媒体行业的内容生产、分发和海外有着很大的区别。由于整个基础设施、终端设备、用户喜好等因素的不同，对于用户体验也就造成很大的影响，所以在出海的过程中流媒体行业一直在追寻如何在不同的环境和条件下，为用户提供更优质的内容，以及尽可能的一致的极致体验，这也为云服务商提出了更高的需求。

1、卡顿与否决定了用户的留存

出海摆在每一个企业面前的首要问题就是底层资源如何解决，想要进军的地区如果没有资源的覆盖，上层业务的开展也就无从谈起，所以一个全球覆盖、稳定的云是企业出海的一个前提。

而且在流媒体行业，稳定性更是重中之重，因为流媒体主要为用户提供的就是沉浸式的互动体验，如果出现卡顿等现象，会让用户体验大打折扣，长此以往甚至会导致用户放弃使用。

所以“秒开率”一直是直播界的标配，即点击播放后，一秒内即可看到播放画面，直播界为了寻求更低的延迟也在直播技术、推流、分发等环节绞尽了脑汁，当然还有一个重要的因素就是CDN网络。

2、承载赛事直播需要一个强心脏

对于流媒体行业，流量的波峰波谷和人们的生活作息有着密切的关联，当然也不乏宣传推广产生的一些剧集爆款，但是很多爆款的到来还是具有不可预测性，在这种流量的瞬时变化下，流媒体平台需要有一颗强大的心脏，做到处变不惊提供和平时一样流畅的观看体验。

在直播行业，最典型的一个例子就是赛事直播，赛事直播非常像电商的双十一，即是一场用户的狂欢，也是对整个技术架构可行性的一次检验。因为直播本身流量特性就带有突发性，在赛事中就更为明显，尤其在一些精彩瞬间流量可能是平时数倍，如果出现卡顿可想而知对于用户的观感会造成巨大的影响，所以弹性资源在整个过程中就变得非常关键。

3、快速了解用户是获得竞争力的法宝

内容和运营的联动是支撑流媒体平台出海吸引用户的关键，在内容上从输出优质剧集到投资本土内容制作发展，形成本土IP内容优势，在运营上通过优质内容培养本土用户的会员付费意愿等。

为了更好的观察和了解用户，就需要存运用DAU（日活跃用户数量）、DNU（日增新用户）、留存、流失、用户分布、付费喜好等数据，但是这些数据的存储和分析也是困扰着流媒体平台的一个问题。

在几分钟和几小时获得用户分析可能对用户体验造成天差地别的效果，所以快速灵活的获得用户分析结果是每一个流媒体平台的梦想，只有这样才能实时响应用户的需求，保证产品的快速迭代，增加产品的竞争力，并且减少运维成本。

写在最后

以上三个场景也是流媒体出海最看重的需求，因为流媒体行业是一个高度竞争的行业，可以说时间就是生命线，所以稳定性、灵活性、性能等最优的云才能够帮助流媒体平台在海外进行快速扩张，节省应用开发和部署的时间，实现成本的节省，为用户提供极致的体验。